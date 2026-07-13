Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tendencias

Vacaciones 2026: ¿Podrás pagar casetas en efectivo durante tu viaje?

La SICT anunció su plan de modernizar la infraestructura carretera del país, lo que contempla la eliminación del pago de peaje en efectivo.
lun 13 julio 2026 05:20 PM
Añadir Expansión en Google
casetas efectivo vacaciones verano
SICT anunció la eliminación definitva de los cobros en efectivo. (Rogelio Morales Ponce)

Las vacaciones de verano son una gran oportunidad para romper la rutina y salir a disfrutar de los múltiples destinos turísticos que existen en nuestro país.

Una de las formas más populares de viajar es en auto particular, a través de la red de autopistas que existe a lo largo del territorio nacional.

Muchas personas eligen este tipo de traslados porque suele ser una opción más económica que otras, además que algunas personas prefieren realizar sus pagos de peaje en efectivo, aunque esta forma de pago quedará pronto en el pasado.

Publicidad

¿Se pueden pagar casetas en efectivo estas vacaciones de verano 2026?

Desde finales de 2025, Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó que comenzaría con una transición para que todos los carriles de peaje en el país eliminaran los pagos en efectivo y migraran a otros sistemas, como el llamado Tag.

Apenas el pasado 7 de julio, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva, informó que la eliminación de efectivo en las autopistas del país se dará “en cuestión de meses”.

“Lograr ya todos los carriles con telepeaje y una migración a cero efectivo, que se dará en los próximos meses”, destacó el funcionario durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados.

Tomando en cuenta lo anterior, es posible encontrar casetas que todavía acepten pago en efectivo durante esta temporada de vacaciones de verano 2026.

Esteva añadió que actualmente, se realiza una inversión histórica de 528,000 millones de pesos de inversión pública para la modernización de las redes carreteras del país, lo que contempla la eliminación de los pagos en efectivo.

El funcionario precisó que esta medida tiene como objetivo reducir los tiempos de espera en zonas de casetas y agilizar el tránsito en las diferentes autopistas de cuota que existen en el país.

Waze aprovechará IA para llevarte a la gasolinera más barata
Tecnología

Waze aprovechará la IA para llevarte a la gasolinera más barata

Publicidad

¿Cómo se podrán pagar los viajes por autopista sin efectivo?

De acuerdo con autoridades federales, una vez que se haga efectiva la modernización de la red carretera del país y se eliminen los pagos en efectivo, los pagos de peaje se tendrán que realizar con los llamados Tags.

cobro efectivo casetas verano 2026
SICT no precisó una fecha para la eliminación definitva de los cobros de peaje en efectivo. (Jesús Almazán)

Actualmente, existen tres tipos diferentes de Tags que ya son aceptados en casetas de todo el país:

- Tag Televía

- IAVE

- Tag Pase

Hasta el momento, no hay información clara sobre si se aceptarán pagos directamente con tarjetas de débito o crédito.

Capufe revela cuánto pagarás de casetas y gasolina en las autopistas de México: así se usa Traza tu ruta
Tendencias

¿Cómo funciona la app de Capufe que revela cuánto gastarás en gasolina y casetas en tus vacaciones?

Publicidad

¿Cómo funcionan los Tags para pagar casetas?

Se trata de dispositivos que cuentan con tecnología contactless que se recargan o vinculan a tarjetas de débito o crédito.

Al llegar a una zona de cobro, una antena detecta la señal del Tag y realiza el cobro sin necesidad de que el conductor realice alguna interacción con otra persona, reduciendo considerablemente los tiempos de espera.

Es importante precisar que en caso de no contar con saldo en el Tag seleccionado, no se permitirá avanzar.

Tags

automotriz, autos, autos eléctricos Carretera

Más acerca del autor:

No te pierdas de nada
Te enviamos un correo a la semana con el resumen de lo más importante.

¡Falta un paso! Ve a tu email y confirma tu suscripción (recuerda revisar también en spam)

Ha ocurrido un error, por favor inténtalo más tarde

Publicidad
Publicidad