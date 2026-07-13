Vacaciones 2026: ¿Podrás pagar casetas en efectivo durante tu viaje?

¿Se pueden pagar casetas en efectivo estas vacaciones de verano 2026?

Desde finales de 2025, Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó que comenzaría con una transición para que todos los carriles de peaje en el país eliminaran los pagos en efectivo y migraran a otros sistemas, como el llamado Tag.

Apenas el pasado 7 de julio, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva, informó que la eliminación de efectivo en las autopistas del país se dará “en cuestión de meses”.

“Lograr ya todos los carriles con telepeaje y una migración a cero efectivo, que se dará en los próximos meses”, destacó el funcionario durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados.

Tomando en cuenta lo anterior, es posible encontrar casetas que todavía acepten pago en efectivo durante esta temporada de vacaciones de verano 2026.

Esteva añadió que actualmente, se realiza una inversión histórica de 528,000 millones de pesos de inversión pública para la modernización de las redes carreteras del país, lo que contempla la eliminación de los pagos en efectivo.

El funcionario precisó que esta medida tiene como objetivo reducir los tiempos de espera en zonas de casetas y agilizar el tránsito en las diferentes autopistas de cuota que existen en el país.