Capufe revela cuánto pagarás de casetas y gasolina en las autopistas de México: así se usa Traza tu ruta

¿Qué es la herramienta “Traza tu ruta” de Capufe?

La herramienta “Traza tu ruta”, también conocida como “Rutas punto a punto”, tiene como finalidad brindar información puntual a los usuarios sobre el trayecto que tienen planeado recorrer.

Estos son los datos que puedes conocer gracias a esta herramienta:

- Casetas en el recorrido.

- Precio de cada caseta.

- Precio total a pagar por todas las casetas.

- Distancia.

- Tiempo.

- Gasto aproximado de combustible (opcional).

Además, esta herramienta también permite añadir puntos intermedios, lo que puede ayudar a una mejor planeación. Toma en cuenta que los precios solo incluyen el trayecto de ida.