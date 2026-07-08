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¿Cómo funciona la app de Capufe que revela cuánto gastarás en gasolina y casetas en tus vacaciones?

Con esta herramienta puedes tener una mejor planeación de tus viajes, sin importar la distancia.
mié 08 julio 2026 04:14 PM
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Capufe revela cuánto pagarás de casetas y gasolina en las autopistas de México: así se usa Traza tu ruta
"Traza tu ruta" te ayuda a calcular mejor los gastos durante tu viaje. (Jesús Almazán/Expansión)

Las vacaciones de verano están cerca de comenzar, por lo que muchas familias empiezan a realizar planes para disfrutar de esta época del año en alguno de los múltiples destinos turísticos que tiene México.

Si tienes pensado salir de viaje por carretera en esta época vacacional, recuerda que existe una herramienta de Caminos y Puentes Federales (Capufe), donde puedes encontrar información precisa sobre el viaje que realizarás.

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¿Qué es la herramienta “Traza tu ruta” de Capufe?

La herramienta “Traza tu ruta”, también conocida como “Rutas punto a punto”, tiene como finalidad brindar información puntual a los usuarios sobre el trayecto que tienen planeado recorrer.

Estos son los datos que puedes conocer gracias a esta herramienta:

- Casetas en el recorrido.

- Precio de cada caseta.

- Precio total a pagar por todas las casetas.

- Distancia.

- Tiempo.

- Gasto aproximado de combustible (opcional).

Además, esta herramienta también permite añadir puntos intermedios, lo que puede ayudar a una mejor planeación. Toma en cuenta que los precios solo incluyen el trayecto de ida.

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¿Dónde puedo consultar la herramienta “Traza tu ruta”?

La herramienta “Traza tu ruta” de Capufe puede consultarse directamente en el portal web de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) , de manera gratuita.

La herramienta se puede utilizar de manera fácil, pues solo basta con llenar los campos que se solicitan. Esto es lo que debes realizar.

- Seleccionar entidad de origen. Por ejemplo, salida desde el Zócalo, CDMX.

- Seleccionar destino. Por ejemplo, Acapulco, Guerrero.

- En caso de seleccionar el consumo de gasolina, llenar los datos requeridos: tipo de vehículo, tipo de motor, centímetros cúbicos y combustible de preferencia.

- Dar clic en consultar.

- A continuación, la herramienta desplegará los datos de casetas, costo de cada una y costo total, además de distancia y tiempo a recorrer.

Caseta
La aplicación puede apoyar al dar información sobre los precios de cada caseta. (Cuarto Oscuro)

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¿La herramienta contiene información de todo el país?

Sí, la aplicación “Traza tu ruta” tiene información de autopistas, carreteras federales y casetas de las 32 entidades del país.

De esta forma, puedes consultar si es posible viajar desde y hacia cualquier estado, sin importar qué tan lejos esté.

La aplicación brindará a detalle la información requerida para realizar prácticamente cualquier viaje, incluso si se buscara viajar desde Tijuana, Baja California, hasta Cancún, Quintana Roo.

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automóviles, movilidad automotriz, autos, autos eléctricos puente-puentes-dias-festivos-vacaciones

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