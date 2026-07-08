Capufe revela cuánto pagarás de casetas y gasolina en las autopistas de México: así se usa Traza tu ruta

Las vacaciones de verano están cerca de comenzar, por lo que muchas familias empiezan a realizar planes para disfrutar de esta época del año en alguno de los múltiples destinos turísticos que tiene México.
Si tienes pensado salir de viaje por carretera en esta época vacacional, recuerda que existe una herramienta de Caminos y Puentes Federales (Capufe), donde puedes encontrar información precisa sobre el viaje que realizarás.
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¿Qué es la herramienta “Traza tu ruta” de Capufe?
La herramienta “Traza tu ruta”, también conocida como “Rutas punto a punto”, tiene como finalidad brindar información puntual a los usuarios sobre el trayecto que tienen planeado recorrer.
Estos son los datos que puedes conocer gracias a esta herramienta:
- Casetas en el recorrido.
- Precio de cada caseta.
- Precio total a pagar por todas las casetas.
- Distancia.
- Tiempo.
- Gasto aproximado de combustible (opcional).
Además, esta herramienta también permite añadir puntos intermedios, lo que puede ayudar a una mejor planeación. Toma en cuenta que los precios solo incluyen el trayecto de ida.
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¿Dónde puedo consultar la herramienta “Traza tu ruta”?