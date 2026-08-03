Esta es la ruta del sabor con ECOBICI

Tarde de charlas y alitas

Las Alitas Condesa es el punto de encuentro ideal para disfrutar un partido, reunirse con los amigos o simplemente pasar un buen rato. Entre los favoritos del menú destacan las alitas y boneless, preparados con una amplia variedad de salsas exclusivas, que van desde sabores clásicos hasta opciones con más intensidad, que distinguen a Las Alitas.

Disfruta de los combos y promociones para mejorar tu experiencia en este lugar. Además, quienes pagan con su Tarjeta HSBC , ya sea de débito o crédito, obtendrán 10% de descuento en su consumo.

Dirección: Avenida Baja California 265, casi esquina con Culiacán, en la colonia Hipódromo, alcaldía Cuauhtémoc.

CE-084: Chilpancingo-Tlaxcala

CE-080: Nuevo León-Aguascalientes

CE-083: Alfonso Reyes-Nuevo León

Cocina española en Polanco

¿Te apetece un pescado blanco a la andaluza o una paella valenciana? En el restaurante Amaral encontrarás estas y otras delicias de la alta cocina española. También aquí hay 10% de descuento al pagar con Tarjetas HSBC.

Antes de llegar a comer, aprovecha para recorrer la zona de Paseo de la Reforma y admirar los alrededores a bordo de ECOBICI.

Dirección: Campos Elíseos, número 218, en la colonia Polanco IV Sección.

CE-237-238: Andrés Bello-George Eliot

CE-234: Tres Picos-Arquímides

CE-231: Isaac Newton-Aristóteles