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Grupo CICE, 35 años impulsando la logística que conecta a México con el mundo

El primer operador portuario mexicano cumple 35 años de trayectoria, consolidándose como un actor estratégico del comercio internacional.
lun 03 agosto 2026 02:56 PM
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Presentado por: Grupo CICE
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Grupo CICE moviliza más de seis millones de toneladas de carga entre los puertos de Veracruz, Tampico y Altamira. (Shutterstock)

En una economía que depende de cadenas de suministro cada vez más ágiles para que las industrias fortalezcan su camino hacia los mercados internacionales, la infraestructura logística se ha convertido en un activo estratégico para la competitividad del país.

En este ecosistema participa Grupo CICE, empresa de origen mexicano que desarrolla soluciones integrales para el movimiento de mercancías con servicios portuarios, logísticos y de transporte, facilitando el intercambio comercial hacia mercados internacionales.

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Fundada el 1 de agosto de 1991, la compañía ha evolucionado de un operador portuario en Veracruz a un grupo logístico con una sólida infraestructura portuaria en el Golfo de México, una red de almacenes en Monterrey y Estado de México que ofrece soluciones en logística transaccional y 3PL, además de una línea de transporte para atender industrias como la automotriz, manufacturera, energética, industrial y de bienes de consumo.

El modelo de negocio de Grupo CICE permite acompañar a los clientes durante distintas etapas de la cadena de suministro, optimizando el flujo de mercancías desde su llegada al país o su proceso de exportación hasta su destino final. Cuando un producto llega a una tienda, existe una compleja red de infraestructura, talento humano y coordinación que Grupo CICE hace posible.

Con servicios en puntos estratégicos del país, durante más de tres décadas, ha fortalecido su capacidad operativa invirtiendo en infraestructura, tecnología y modernización de procesos, manteniendo un crecimiento que le ha permitido responder a un entorno donde factores como la relocalización de empresas (nearshoring), las legislaciones en comercio exterior y la transformación digital están redefiniendo la logística como un elemento clave para el desarrollo económico de México.

Es este contexto, el 35 aniversario de Grupo CICE es más que solo una conmemoración; refleja la consolidación de una empresa que ha acompañado la evolución del comercio nacional, respaldada por una visión de largo plazo orientada a la innovación, la sostenibilidad y la generación de cadenas de suministro que contribuyen al crecimiento de diversos sectores productivos.

Durante 2025, Grupo CICE movilizó más de seis millones de toneladas de carga entre los puertos de Veracruz, Tampico y Altamira, una operación integral que abarcó carga contenerizada, carga general, acero, granel agrícola y mineral, destacando su participación en el manejo de contenedores, carga proyecto y sobredimensionada.

Además, como parte de su estrategia de diversificación, la compañía fortaleció su alcance en transporte incorporando servicios LTL (Less Than Truckload) para atender envíos consolidados en sectores nicho; y continúa impulsando la expansión de red logística, con el objetivo de incrementar su infraestructura de almacenamiento derivado de la evolución del comercio en el país.

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La importancia de ser pionero

Grupo CICE nació como el primer operador portuario de capital mexicano y, con el paso de los años, se abrió paso en una industria tradicionalmente dominada por grandes corporaciones internacionales. De tal suerte que desarrolló su ventaja competitiva a través de infraestructura, la especialización de procesos y la construcción de relaciones sólidas con clientes, autoridades y socios estratégicos.

Más allá del crecimiento de sus operaciones, la organización ha mantenido un compromiso constante con la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo del talento logístico como un factor estratégico para la economía nacional. Cada inversión en infraestructura, digitalización y mejora operativa responde al objetivo de facilitar el movimiento del comercio que impulsa el desarrollo del país.

Innovación como motor de crecimiento

A 35 años de su creación, Grupo CICE refrenda su compromiso por continuar construyendo soluciones que conecten a México con el mundo. En un entorno donde las cadenas de suministro son cada vez más relevantes para la actividad económica, la empresa continúa fortaleciendo su especialización logística con mayor capacidad operativa y desarrollo humano, para contribuir a que el comercio continúe siendo un motor de crecimiento, competitividad y bienestar.

Así, desde hace más de tres décadas, la compañía acompaña a empresas nacionales y multinacionales mediante soluciones logísticas cada vez más integradas, capitalizando el progreso del comercio marítimo y la posición estratégica de México como plataforma de conexión con Norteamérica y otros mercados.

Con la mirada puesta en el futuro, Grupo CICE impulsa una estrategia de expansión y transformación que busca responder a los nuevos desafíos del comercio global, manteniendo su propósito inicial de generar soluciones que hagan eficiente el manejo de mercancías, conecten oportunidades de negocio y contribuyan al desarrollo económico de México.

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Tags

logística infraestructura logística empresas, logística, cadenas de suministro, transporte nearshoring, economía, inversión extranjera nearshoring

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