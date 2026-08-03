Grupo CICE, 35 años impulsando la logística que conecta a México con el mundo

Fundada el 1 de agosto de 1991, la compañía ha evolucionado de un operador portuario en Veracruz a un grupo logístico con una sólida infraestructura portuaria en el Golfo de México, una red de almacenes en Monterrey y Estado de México que ofrece soluciones en logística transaccional y 3PL, además de una línea de transporte para atender industrias como la automotriz, manufacturera, energética, industrial y de bienes de consumo.

El modelo de negocio de Grupo CICE permite acompañar a los clientes durante distintas etapas de la cadena de suministro, optimizando el flujo de mercancías desde su llegada al país o su proceso de exportación hasta su destino final. Cuando un producto llega a una tienda, existe una compleja red de infraestructura, talento humano y coordinación que Grupo CICE hace posible.

Con servicios en puntos estratégicos del país, durante más de tres décadas, ha fortalecido su capacidad operativa invirtiendo en infraestructura, tecnología y modernización de procesos, manteniendo un crecimiento que le ha permitido responder a un entorno donde factores como la relocalización de empresas (nearshoring), las legislaciones en comercio exterior y la transformación digital están redefiniendo la logística como un elemento clave para el desarrollo económico de México.

Es este contexto, el 35 aniversario de Grupo CICE es más que solo una conmemoración; refleja la consolidación de una empresa que ha acompañado la evolución del comercio nacional, respaldada por una visión de largo plazo orientada a la innovación, la sostenibilidad y la generación de cadenas de suministro que contribuyen al crecimiento de diversos sectores productivos.

Durante 2025, Grupo CICE movilizó más de seis millones de toneladas de carga entre los puertos de Veracruz, Tampico y Altamira, una operación integral que abarcó carga contenerizada, carga general, acero, granel agrícola y mineral, destacando su participación en el manejo de contenedores, carga proyecto y sobredimensionada.

Además, como parte de su estrategia de diversificación, la compañía fortaleció su alcance en transporte incorporando servicios LTL (Less Than Truckload) para atender envíos consolidados en sectores nicho; y continúa impulsando la expansión de red logística, con el objetivo de incrementar su infraestructura de almacenamiento derivado de la evolución del comercio en el país.

