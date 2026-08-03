Las ventas de Atléticos cayeron y en vez de despidos la solución fue capacitar a sus empleados

El diagnóstico llevó a la empresa a fortalecer el liderazgo, estandarizar procesos y capacitar a quienes dirigían las tiendas antes de buscar certificaciones o promoverse como un buen lugar para trabajar.

Las publicaciones en LinkedIn, los regalos, las oficinas atractivas y las actividades de integración pueden ayudar a comunicar la cultura de una organización. Sin embargo, pierden credibilidad cuando la experiencia cotidiana del trabajador contradice ese discurso.

Los jefes tienen un peso considerable en esa experiencia. Gallup estima que los gerentes explican 70% de las diferencias en el compromiso de los equipos.

Atléticos tiene 42 años en el mercado, alrededor de 520 colaboradores y más de 80 sucursales, incluidas las unidades que opera de marcas como The North Face, Vans y Timberland. El cambio de estrategia también vino después de que la empresa detectara una caída en la venta de sus sucursales.

La primera reacción de Atléticos fue revisar los inventarios, los precios, el producto y el marketing. Luego la empresa amplió el diagnóstico cuando esas variables no explicaron por completo lo que ocurría en las sucursales.

Recursos Humanos incorporó entonces la rotación, la cobertura de vacantes, el ausentismo, la capacitación, el desempeño, la antigüedad y el liderazgo. Los indicadores permitieron relacionar los resultados comerciales con la preparación de quienes dirigían las tiendas.

“Si una persona no está capacitada, cuesta más que si está capacitada. Y si tienes miedo de que se vaya después de capacitarla, mantenerla sin preparación cuesta todavía más”, afirma Martínez.

Atléticos entendió que debía corregir la experiencia interna antes de presentar una promesa a los candidatos, por lo que comenzó a profesionalizar a sus gerentes, ordenar sus procesos y definir la cultura que buscaba construir.

