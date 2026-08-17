Los peatones representan 17.4% de las muertes viales en México: las cifras que muestran el riesgo

¿Cuál es el origen del Día Mundial del Peatón?

Esta conmemoración se remonta a un incidente ocurrido el 17 de agosto de 1897 en Londres, Inglaterra, cuando Bridget Driscoll se convirtió en la primera víctima mortal registrada en un accidente automovilístico.

Este hecho marcó la historia de la seguridad vial, por lo que años después, la Organización Mundial de la Salud (OMS) instauró el 17 de agosto como la fecha para conmemorar el Día Mundial del Peatón y recalcar la importancia de conducir con prudencia.

Cuántas personas mueren atropelladas en México

En el caso de México, el tema de la seguridad vial debe ser prioritario, tomando en cuenta las cifras de mortalidad que se registraron por siniestros viales.

De acuerdo con el Informe de Salud Pública sobre la Situación de Seguridad Vial México 2023-2024 , publicado en diciembre de 2025, en 2023 se registró un total de 16,772 defunciones relacionadas con siniestros viales.

El sector más vulnerable es el de los peatones, con un total de 2,921 atropellamientos fatales, lo que representa el 17.4%.

Posteriormente, siguen los motociclistas, con 2,878 muertes (17.2%), los ocupantes de vehículo con 2,133 fallecimientos (12.7%), ciclistas con 104 (0.6%) y otros con 37 muertes (0.2%).

En el caso particular de los peatones, las cifras de 2023 representan una reducción del 18.6% en comparación con 2018.