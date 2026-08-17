Los peatones representan 17.4% de las muertes viales en México: las cifras que muestran el riesgo

Cada 17 de agosto se conmemora una fecha que invita a la reflexión de todas las personas que comparten calles, banquetas y espacios públicos. Se trata del Día Mundial del Peatón, una fecha que busca visibilizar que, cuando salimos a la calle y bajamos de un vehículo, todos somos peatones y merecemos condiciones de seguridad vial dignas.
¿Cuántas personas mueren atropelladas en México? Las cifras que muestran el riesgo para los peatones
¿Cuál es el origen del Día Mundial del Peatón?
Esta conmemoración se remonta a un incidente ocurrido el 17 de agosto de 1897 en Londres, Inglaterra, cuando Bridget Driscoll se convirtió en la primera víctima mortal registrada en un accidente automovilístico.
Este hecho marcó la historia de la seguridad vial, por lo que años después, la Organización Mundial de la Salud (OMS) instauró el 17 de agosto como la fecha para conmemorar el Día Mundial del Peatón y recalcar la importancia de conducir con prudencia.
Cuántas personas mueren atropelladas en México
En el caso de México, el tema de la seguridad vial debe ser prioritario, tomando en cuenta las cifras de mortalidad que se registraron por siniestros viales.
De acuerdo con el Informe de Salud Pública sobre la Situación de Seguridad Vial México 2023-2024 , publicado en diciembre de 2025, en 2023 se registró un total de 16,772 defunciones relacionadas con siniestros viales.
El sector más vulnerable es el de los peatones, con un total de 2,921 atropellamientos fatales, lo que representa el 17.4%.
Posteriormente, siguen los motociclistas, con 2,878 muertes (17.2%), los ocupantes de vehículo con 2,133 fallecimientos (12.7%), ciclistas con 104 (0.6%) y otros con 37 muertes (0.2%).
En el caso particular de los peatones, las cifras de 2023 representan una reducción del 18.6% en comparación con 2018.
Factores que ponen en riesgo a los peatones en México
De acuerdo con la Secretaría de Salud, estos son algunos de los factores que ponen en riesgo no solo a los peatones, sino también a tripulantes de autos, motocicletas y bicicletas:
- Conducir a exceso de velocidad o bajo los efectos del alcohol.
- Utilizar el teléfono celular mientras se conduce un vehículo.
- No utilizar cinturón de seguridad, sillas especiales para niñas y niños o equipos de protección como cascos, en el caso de bicicletas y motocicletas.
- Características propias del entorno.
Las reglas que peatones y conductores deben seguir
Tanto peatones como conductores de cualquier tipo de vehículo están obligados a seguir una serie de reglas, con la finalidad de reducir los accidentes de tránsito.
En el caso de los peatones, es importante considerar que deben ceder el paso a los vehículos de emergencia, obedecer y respetar los señalamientos, cruzar siempre por esquinas y espacios habilitados como cruces peatonales.
Del otro lado, los conductores deben recordar que, en todo momento, los peatones tienen preferencia de cruce en intersecciones, así como respetar los semáforos. También deben entender que las banquetas son espacios creados para el tránsito de los peatones y no deben ser obstruidos por vehículos estacionados.
¿Quién tiene preferencia de movilidad en CDMX?
Para guiar a peatones, automovilistas y todas las personas que ocupan espacios públicos en las calles, es importante recordar que existe la Pirámide de Jerarquía de la movilidad Urbana.
En el primer nivel se encuentran los peatones, lo que significa que son ellos quienes tienen la preferencia de movilidad, y deben recibir prioridad sobre otros tipos de transporte.
En el segundo nivel destacan los ciclistas, siendo el primer vehículo incluido en este tipo de movilidad.
El transporte público ocupa el tercer nivel, mientras que el transporte de carga ocupa el cuarto.
En el quinto lugar se encuentran los autos particulares y motocicletas. Se encuentran al fondo de la pirámide por su impacto ambiental y por la poca cantidad de personas que pueden transportar, en comparación de otros métodos más amigables con el ambiente.
En conclusión, los peatones son el componente más vulnerable en la pirámide de la movilidad, pero también son el más común. Esto significa que la infraestructura urbana que se desarrolle en el futuro debe ser pensada en beneficio de este sector de la población.