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Piden vetar a Infantino de reelección de la FIFA

Infantino tiene planes de presentarse a las elecciones de la FIFA que se realizarán el próximo año.
lun 17 agosto 2026 06:37 PM
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El presidente de la FIFA buscaría llegar a un nuevo mandato al frente del organismo. (Fotografía: Carl Recine/Getty Images
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El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quedó de nuevo en medio de la polémica, pues la organización FairSquare, dedicada a la defensa de los derechos humanos y la gobernanza en el deporte, pidió formalmente que sea declarado “inelegible” para la próxima elección del organismo, que se llevará a cabo en 2027.

De acuerdo con el argumento presentado por el organismo, destaca que Infantino ya cumplió el máximo de mandatos establecido por los estatutos de la FIFA.

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Envían solicitud al Comité de Gobernanza de la FIFA

FairSquare informó que envió la solicitud formal al Comité de Gobernanza, Auditoría y Cumplimiento de la FIFA, lo que además pone en el ojo del huracán la decisión tomada por el organismo en 2022, donde se pidió no considerar como “no contabilizado” el primer mandato de Infantino.

FairSquare precisó que si se toma en cuenta el periodo que Infantino encabezó entre 2016 y 2019, la elección del próximo año representaría su cuarto mandato al frente del organismo, algo prohibido por los estatutos.

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Infantino se convirtió en presidente de la FIFA en 2016, después de la salida de Joseph Blatter. En 2022, el Consejo de la FIFA respaldó la interpretación del Comité de Gobernanza, Auditoría y Cumplimiento de que el periodo 2016-2019 no debía contabilizarse como un mandato completo.

Al respecto, FairSquare sostiene que los estatutos de la FIFA establecen que ninguna persona puede ejercer como presidente durante más de tres mandatos, sin establecer excepción en un periodo incompleto.

En ese sentido, FairSquare reitera que los primeros tres años de Infantino no pueden ser descartados solo porque no correspondieron al mandato presidencial completo de cuatro años.

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De acuerdo con FairSquare, la norma debe aplicarse al tiempo efectivamente ejercido, y no a la duración del periodo electoral.

En caso de que esta interpretación de FairSquare prosperara, Infantino tendría que renunciar a sus intenciones de ganar un nuevo mandato al frente de la FIFA, por lo que se tendría que abrir una nueva disputa con miras a la elección presidencial de la FIFA de 2027.

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Cuestionan transparencia en primer mandato de Infantino

Además, FairSquare también cuestionó la transparencia alrededor de la decisión tomada en 2022, ya que el reporte del Comité de Gobernanza, Auditoría y Cumplimiento que sirvió para ratificar el primer mandato de Infantino nunca fue publicado.

Este movimiento llega solo unas semanas después de que Infantino tuvo que echar para atrás sus intenciones de crear una empresa privada para gestionar los torneos de la FIFA, como la Copa del Mundo, bajo el nombre de FIFA Forward Enterprise.

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Ante esta polémica, confederaciones como la AFC, UEFA y CONCACAF externaron su rechazo, generando tensiones de cara a las elecciones presidenciales de la FIFA del próximo año.

Infantino también ha sido cuestionado recientemente por su cercanía con diferentes personajes políticos, como es el caso del presidente estadounidense, Donald Trump.

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