Piden vetar a Infantino de reelección de la FIFA

Envían solicitud al Comité de Gobernanza de la FIFA

FairSquare informó que envió la solicitud formal al Comité de Gobernanza, Auditoría y Cumplimiento de la FIFA, lo que además pone en el ojo del huracán la decisión tomada por el organismo en 2022, donde se pidió no considerar como “no contabilizado” el primer mandato de Infantino.

FairSquare precisó que si se toma en cuenta el periodo que Infantino encabezó entre 2016 y 2019, la elección del próximo año representaría su cuarto mandato al frente del organismo, algo prohibido por los estatutos.

Infantino se convirtió en presidente de la FIFA en 2016, después de la salida de Joseph Blatter. En 2022, el Consejo de la FIFA respaldó la interpretación del Comité de Gobernanza, Auditoría y Cumplimiento de que el periodo 2016-2019 no debía contabilizarse como un mandato completo.

Al respecto, FairSquare sostiene que los estatutos de la FIFA establecen que ninguna persona puede ejercer como presidente durante más de tres mandatos, sin establecer excepción en un periodo incompleto.

En ese sentido, FairSquare reitera que los primeros tres años de Infantino no pueden ser descartados solo porque no correspondieron al mandato presidencial completo de cuatro años.