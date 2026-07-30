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FMF “estudiará” propuesta de Gianni Infantino para el programa FIFA Forward

Horas después que Concacaf fijó una postura al respecto, la FMF emitió un comunicado diferente.
jue 30 julio 2026 06:35 PM
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La FMF emitió un comunicado después de la primera postura fijada por los 41 miembros de Concacaf. (Manuel Velasquez/Getty Images)

A solo unas horas de que la Confederación de Futbol de Norte y Centroamérica (Concacaf) emitió un comunicado para asegurar que las 41 federaciones miembro habían rechazado la propuesta promovida por Gianni Infantino del proyecto FIFA Forward, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) emitió un comunicado que dice lo contrario.

A través de sus redes sociales, la FMF informó que el pasado 28 de julio recibió una notificación sobre la propuesta del presidente de la FIFA para “incrementar los ingresos del programa FIFA Forward”.

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¿Cuál fue la postura de la FMF ante la propuesta de Gianni Infantino?

De acuerdo con el comunicado, la FIFA “plantea que las Federaciones tomen una decisión informada respecto de su participación en dicho mecanismo”, por lo que se abrirán mesas de trabajo para “ampliar la información y documentación asociada al nuevo modelo”.

En su respuesta, la FMF aseguró que “agotará” dicho proceso de estudio análisis para tomar la decisión que más convenga al futbol mexicano.

Si bien la FMF no se pronunció como tal a favor de la propuesta realizada por el presidente de la FIFA, sí contradice al comunicado emitido por Concacaf previamente, donde se aseguraba que el organismo y sus 41 países miembros rechazaban el plan del programa FIFA Forward.

Concacaf rechazó propuesta de Infantino

Antes de que la FMF diera a conocer su postura sobre la propuesta hecha por Gianni Infantino, Concacaf advirtió que los integrantes de la confederación “expresaron profunda preocupación por la falta de garantías procesales en torno a la propuesta, el plazo artificialmente corto impuesto y la ausencia de revisión o aprobación por parte de los órganos rectores pertinentes de la FIFA”.

“Por estas razones, la Concacaf y sus 41 asociaciones miembro han rechazado la propuesta”, se lee en el comunicado.

Entre algunas de las federaciones que respaldaron la postura de Concacaf destacan Estados Unidos y Canadá. A diferencia de dichos organismos, la FMF tardó varias horas para fijar una postura al respecto.

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Antes de que se hiciera pública la postura de Concacaf, la UEFA , ente rector del futbol europeo, ya había fijado una postura al respecto, adelantando que mientras esta propuesta existiera, sus 55 federaciones miembro no participarían en competencias organizadas por la FIFA.

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¿Cuál es la propuesta de Infantino que ha desatado polémica?

La polémica surgió cuando el diario The Athletic reveló información sobre las intenciones de Gianni Infantino de crear una filial comercial de la FIFA, bajo el nombre de FIFA Forward Enterprise (FFE).

Este organismo sería el encargado de gestionar algunos de los principales eventos de la FIFA, como la Copa del Mundo, abriendo la posibilidad de que inversionistas externos destinen recursos a dicha empresa. Entre algunos de los interesados en invertir en este modelo de negocio destacan nombres como Joshua Kushner, hermano de Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como el banco JP Morgan.

De acuerdo con lo dicho por Gianni Infantino, en caso de aprobarse, las 211 federaciones miembro de la FIFA recibirían 40 millones de dólares por el respaldo al proyecto.

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La fecha límite para fijar una postura es el próximo 19 de septiembre. Sumando las 55 federaciones de UEFA y 41 de Concacaf, hasta antes de la publicación de la FMF, sumaban un total de 96 votos contra la propuesta.

Hasta el momento, no hay pronunciamiento de Conmebol (Sudamérica), AFC (Asia), CAF (África) y OFC (Oceanía).

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