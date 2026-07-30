FMF “estudiará” propuesta de Gianni Infantino para el programa FIFA Forward

¿Cuál fue la postura de la FMF ante la propuesta de Gianni Infantino?

De acuerdo con el comunicado, la FIFA “plantea que las Federaciones tomen una decisión informada respecto de su participación en dicho mecanismo”, por lo que se abrirán mesas de trabajo para “ampliar la información y documentación asociada al nuevo modelo”.

En su respuesta, la FMF aseguró que “agotará” dicho proceso de estudio análisis para tomar la decisión que más convenga al futbol mexicano.

Si bien la FMF no se pronunció como tal a favor de la propuesta realizada por el presidente de la FIFA, sí contradice al comunicado emitido por Concacaf previamente, donde se aseguraba que el organismo y sus 41 países miembros rechazaban el plan del programa FIFA Forward.

🗒️ La Federación Mexicana de Futbol informa: pic.twitter.com/vZMEZH9DDw — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) July 30, 2026

Concacaf rechazó propuesta de Infantino

Antes de que la FMF diera a conocer su postura sobre la propuesta hecha por Gianni Infantino, Concacaf advirtió que los integrantes de la confederación “expresaron profunda preocupación por la falta de garantías procesales en torno a la propuesta, el plazo artificialmente corto impuesto y la ausencia de revisión o aprobación por parte de los órganos rectores pertinentes de la FIFA”.

“Por estas razones, la Concacaf y sus 41 asociaciones miembro han rechazado la propuesta”, se lee en el comunicado.

Entre algunas de las federaciones que respaldaron la postura de Concacaf destacan Estados Unidos y Canadá. A diferencia de dichos organismos, la FMF tardó varias horas para fijar una postura al respecto.