Club América y Bomberg lanzan reloj por 110 años: solo 400 personas podrán tenerlo

Bomberg y Club América llevan su identidad a un reloj

“110 años se dice fácil, pero han sido de grandes retos y han regalado grandes momentos muy memorables para toda su afición. Al final de cuentas, es un club que es punta de lanza en el ámbito deportivo y para nosotros es un privilegio haber logrado esta colaboración”, aseguró Abraham Loreto, director general de Attila México, quien explicó que el reloj fue desarrollado para conmemorar al Club América.

La propuesta también parte de una característica que Bomberg ha buscado en otros proyectos: crear colaboraciones con instituciones con las que comparte valores y convertirlas en piezas con una identidad propia. “No queríamos que solo fuera un reloj conmemorativo, sino que realmente llevara y encarnara los valores de cada una de las marcas”, aseguró Sinead Monroy, directora comercial de Attila México.

Fibra de carbono acompañada con detalles del club

(mx.worldofbomberg.com)

El diseño tiene un diámetro de 42 milímetros y utiliza una esfera de fibra de carbono azul tejida. Sobre ella aparecen dos líneas que representan los colores del Club América: rojo y amarillo.

Gabriel Rodríguez, gerente de marca de Bomberg, explicó que uno de los retos fue juntar las dos identidades en un mismo producto sin perder los elementos característicos de cada una.

“Conseguir esta colaboración y juntar dos identidades tan fuertes con carácter fue un reto, pero al final se convirtió en un producto tan bonito”, explicó Rodríguez.

(mx.worldofbomberg.com)

“Por la parte posterior podrán ver lo más detallado del reloj, donde está el emblema de 110 años, la frase ‘Grandes de corazón’, que es el lema del América, y también una leyenda que dice ‘uno de 400’”, detalló el gerente de marca.