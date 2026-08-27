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Club América y Bomberg lanzan reloj por 110 años: solo 400 personas podrán tenerlo

Detalles del club, fibra de carbono y un precio de 23,900 pesos distinguen al nuevo reloj de Bomberg.
jue 27 agosto 2026 04:34 PM
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reloj-bomberg-club-america
(mx.worldofbomberg.com)

El Club América y Bomberg unieron sus identidades para crear una pieza especial con motivo de los 110 años de historia de la institución deportiva. La colaboración fue presentada este 27 de agosto en las instalaciones del club, donde ambas compañías explicaron la intención detrás del proyecto y los elementos que incorporaron al reloj.

Crear colaboraciones con instituciones que comparten sus valores forma parte de la estrategia de la marca suiza, que busca convertir esas alianzas en piezas con una identidad propia.

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Bomberg y Club América llevan su identidad a un reloj

“110 años se dice fácil, pero han sido de grandes retos y han regalado grandes momentos muy memorables para toda su afición. Al final de cuentas, es un club que es punta de lanza en el ámbito deportivo y para nosotros es un privilegio haber logrado esta colaboración”, aseguró Abraham Loreto, director general de Attila México, quien explicó que el reloj fue desarrollado para conmemorar al Club América.

La propuesta también parte de una característica que Bomberg ha buscado en otros proyectos: crear colaboraciones con instituciones con las que comparte valores y convertirlas en piezas con una identidad propia. “No queríamos que solo fuera un reloj conmemorativo, sino que realmente llevara y encarnara los valores de cada una de las marcas”, aseguró Sinead Monroy, directora comercial de Attila México.

Fibra de carbono acompañada con detalles del club

Reloj Bomberg en colaboración con el Club América por su 110 aniversario.
(mx.worldofbomberg.com)

El diseño tiene un diámetro de 42 milímetros y utiliza una esfera de fibra de carbono azul tejida. Sobre ella aparecen dos líneas que representan los colores del Club América: rojo y amarillo.

Gabriel Rodríguez, gerente de marca de Bomberg, explicó que uno de los retos fue juntar las dos identidades en un mismo producto sin perder los elementos característicos de cada una.

“Conseguir esta colaboración y juntar dos identidades tan fuertes con carácter fue un reto, pero al final se convirtió en un producto tan bonito”, explicó Rodríguez.

Parte posterior del reloj Bomberg x Club América. El reloj tiene el lema del club "Grandes de Corazón" acompañado con la leyenda "One of 400" al referirse al número de piezas disponibles en el mercado mexicano.
(mx.worldofbomberg.com)

“Por la parte posterior podrán ver lo más detallado del reloj, donde está el emblema de 110 años, la frase ‘Grandes de corazón’, que es el lema del América, y también una leyenda que dice ‘uno de 400’”, detalló el gerente de marca.

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El resultado combina elementos relacionados con el aniversario del club, junto a los materiales y diseño propios de Bomberg.

Solo habrá 400 relojes para todo México

La pieza tendrá un precio de 23,900 pesos y estará limitada a 400 unidades a nivel nacional. La venta comenzó este 27 de agosto, con una primera etapa de disponibilidad durante un mes en Liverpool, además de la página oficial de Bomberg en México , la tienda del estadio como en su plataforma de comercio electrónico.

Después de ese periodo, el reloj también estará disponible en Palacio de Hierro.

Esta edición forma parte del concepto de colección que Bomberg busca desarrollar mediante sus colaboraciones deportivas. Fundada por Rick De La Croix, es una marca de origen suizo que también ha creado piezas especiales junto con los Diablos Rojos del México y el Porsche Club GB, entre otros proyectos.

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