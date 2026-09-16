PepsiCo mueve su cuenta global de medios de Omnicom a Publicis tras 25 años de relación

Durante la Conferencia Communacopia + Technology de Goldman Sachs, celebrada el 10 de septiembre, Phil Angelastro, director financiero del grupo Omnicom, reconoció que la decisión representaba una decepción.

“La situación de Pepsi es desafortunada y ciertamente es decepcionante desde nuestra perspectiva, no se puede endulzar”, dijo el directivo, quien también explicó que Omnicom realiza una revisión detallada para entender cómo ocurrió y qué debió hacer de otra manera para evitarlo.

El cambio adquiere otra dimensión porque Omnicom ya no tiene la misma estructura con la que atendió históricamente la cuenta.

A finales de 2025, el grupo completó la compra de Interpublic Group por 13,250 millones de dólares y sumó agencias como McCann, FCB, MullenLowe, Initiative y UM a una cartera donde ya figuraban BBDO, DDB, TBWA, OMD y PHD.

Como parte de esa integración, Omnicom absorbió algunas marcas, fusionó operaciones y comenzó a conectar capacidades de publicidad, medios, comercio, relaciones públicas, producción, marketing de precisión y tecnología.

Sus primeros resultados posteriores a la adquisición mostraron un aumento de 27.9% en los ingresos trimestrales, impulsado en buena medida por la incorporación de IPG, de acuerdo con Reuters.

Por lo tanto, PepsiCo trasladó su operación global de medios cuando Omnicom todavía reorganiza una estructura más grande y Publicis fortalece un modelo que reúne información, tecnología y servicios publicitarios.

La elección tampoco comprueba que la concentración haya sido la causa del cambio, aunque sí coloca sobre la mesa una tensión para las marcas que buscan simplificar su operación sin perder diversidad de criterio.

La integración de agencias puede generar dependencia

Concentrar creatividad, medios, datos y tecnología bajo una misma coordinación puede reducir intermediarios y conectar a equipos que antes trabajaban por separado. Sin embargo, el valor depende de que todas las disciplinas respondan a un mismo objetivo de negocio y no solo de que pertenezcan al mismo grupo.

“Tener todas las disciplinas conectadas puede ser tremendamente poderoso, ya que los datos alimentan la estrategia, la estrategia orienta la creatividad, medios amplifica y la tecnología permite medir, aprender y optimizar”, explicó Armida Morales, codirectora de Taste Marketing, en entrevista con Expansión.

La integración, añade, mejora la velocidad y la consistencia cuando elimina silos, aunque comienza a limitar a la marca cuando reduce su capacidad para cuestionar decisiones, comparar alternativas o incorporar especialistas externos.

“Integración no debería significar dependencia. Una marca necesita conservar el control de su estrategia, de sus datos y, sobre todo, la libertad de buscar el mejor talento o expertise para cada reto”, advierte Morales.