De las subastas a Louis Vuitton: cómo Yayoi Kusama convirtió sus puntos en un negocio global

Sus obras se vendieron en millones de dólares

Según su sitio web, fueron las "visiones y alucinaciones" de su infancia las que inspiraron los primeros dibujos, basados en lunares y redes, que marcarían definitivamente un estilo muy peculiar y reconocible.

Sus esculturas de calabazas, una de ellas exhibida en Naoshima, "la isla del arte" en Japón, y sus instalaciones inmersivas atrajeron a las multitudes y se vendieron por millones de dólares.

Otro ejemplo es la obra White No.28 (1960) que forma parte de serie “Infinity Net”, y que se vendió en Christie’s Nueva York en diciembre de 2014, como parte de la subasta nocturna de arte de posguerra y contemporáneo que, en aquel momento, alcanzó la cifra de 7,109,000 de dólares, que en ese momento representó la cifra más alta en la historia de las subastas.

A Flower (2014): Se vendió por cerca de 10 millones de dólares en una subasta en Asia.

Entre las marcas con las que colaboró están Louis Vuitton, Lancôme, además de diversas compañías japonesas.

Exposición rompió récord en México

Entre septiembre de 2014 y enero de 2015, la exposición de la artista que albergó el Museo Tamayo en la CDMX expuso más de 100 obras creadas entre 1950 y 2013, con miles de asistentes.

Instalación en el Bangkok Art and Culture Centre (Tailandia), 2009. (Foto: yayoikusamamuseum)

Pese a la discriminación que sufrió en tanto que mujer japonesa en un país todavía marcado por la Segunda Guerra Mundial, logró hacerse conocer con sus obras y sus provocadores 'happenings' en los años 1960, en los que experimentó con la pintura corporal y el sempiterno motivo de los lunares.

También lanzó una marca de ropa, fundó una "Iglesia de la autodestrucción" y se autoproclamó "Gran Sacerdotisa de los Lunares" para oficiar una boda entre dos hombres.

La artista se internó por voluntad propia en un centro psiquiátrico. (Foto: AFP )

De regreso a Japón en los años 1970, Yayoi Kusama decidió voluntariamente ingresar en un centro psiquiátrico en Tokio, donde vivió y trabajó hasta el fin de su larga vida.