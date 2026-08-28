¿Por qué Warner Bros. no recibirá ni un peso por el estreno de Coyote vs. ACME?

Uno de los estrenos más esperados del año en el mundo del cine es el de la cinta “Coyote vs. ACME”, y si bien es cierto que el factor nostalgia tiene mucho que ver, también hay mucha influencia del mundo corporativo detrás de las expectativas.
La cinta finalmente llegó a salas de todo el mundo este 27 de agosto, pero detrás del lanzamiento, está la historia de cómo este proyecto estuvo a punto de no haberse estrenado nunca como parte de una estrategia fiscal de su casa productora, Warner Bros.
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“Coyote vs. ACME”, la película que pasó de una sátira a quedar cerca de la desaparición
En agosto de 2018, Warner Bros. anunció que comenzaría a desarrollar una película inspirada en el artículo satírico “Coyote vs. ACME” de Ian Frazier, publicado en 1990 en The New Yorker. Este artículo, cargado de humor estilo Looney Tunes, planteaba una demanda ficticia presentada por Wile E. Coyote contra ACME, la empresa a la que adquirió una infinidad de artículos para intentar atrapar al Correcaminos.
El resultado fue siempre el mismo: el Coyote nunca estuvo ni cerca de atrapar a la veloz ave y siempre terminó con dolorosas lesiones encima.
En 2019, se eligió a Dave Green como director responsable de la cinta y para 2022 ya estaba confirmado el elenco que incluía a figuras como Will Forte, John Cena y Lana Condor.
Para finales de aquel año, Warner hizo el primer movimiento contra su propia producción, pues la fecha de estreno original de la cinta, 21 de julio de 2023, se cambió y en su lugar se estrenó “Barbie”, de Greta Gerwig.
La decisión no fue una casualidad, pues “Barbie” se convirtió en el estreno más exitoso para Warner en la historia, recaudando más de 1,400 millones de dólares a nivel mundial.
En diciembre de 2022, la película está terminada y empiezan a realizarse proyecciones de prueba con un público selecto, el resultado fue sorprendente, con 14 puntos por encima del promedio que obtenían las películas familiares, de acuerdo con datos del portal especializado Deadline.
Después de los resultados positivos mostrados llegó la sorpresa: el 9 de noviembre de 2023 Warner Bros. Discovery anunció que “Coyote vs. ACME” formaría parte de una estrategia en la que la cinta sería considerada como pérdida fiscal. Esto se traducía en que la cinta nunca vería la luz, ni en salas de cine ni en plataformas de streaming.
La baja por la pérdida fiscal se estimaba en 30 millones de dólares y no era la primera vez que el estudio usaba esta estrategia, pues previamente lo había hecho con proyectos como “Batgirl” y la segunda parte de “¡Scooby!”
Solo cuatro días después, las críticas de parte del elenco y los fanáticos de los Looney Tunes hicieron eco en Warner, pues aunque el estudio no prometió estrenar la cinta, sí autorizó a los productores que ofrecieran la cinta a otras distribuidoras.
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Para 2024, Warner comenzó a realizar exhibiciones de la cinta con distribuidoras que podrían adquirir la cinta, pidiendo entre 70 y 80 millones por los derechos de la película pero no se logró concretar ninguna negociación.
Parecía que la película no tenía ninguna esperanza, por lo que Warner volvió a evaluar la posibilidad de convertirla en pérdida fiscal, por lo que los reclamos de los fans no se hicieron esperar.
En marzo de 2025, se confirmó que Ketchup Entertainment, una distribuidora que ya había rescatado otra película de los Looney Tunes, logró cerrar un acuerdo por 50 millones de dólares para adquirir los derechos de distribución globales de “Coyote vs. ACME”.
En julio del año pasado, la distribuidora confirmó la fecha oficial de estreno: 27 de agosto de 2026, comenzando así el ciclo de promoción de la nueva película.
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¿Qué pasará con el dinero que recaude “Coyote vs. ACME”?
Con la adquisición de derechos de distribución de parte de Ketchup Entertainment, el éxito financiero en taquilla que la película podría tener pertenecerá exclusivamente a dicha distribuidora.
De acuerdo con la distribuidora, se tiene previsto que el lanzamiento de esta cinta se realice en al menos 3,000 salas.
Aunque pareciera que Warner no recibirá ningún beneficio por el estreno de la cinta que trató de archivar, el ahorro real está en el ahorro que la compañía obtuvo al eliminar la campaña de marketing y distribución que se hubiera requerido de haber continuado con el estreno como se tenía previsto.
Esta estrategia ya había sido utilizada con éxito por la compañía en los casos de “Batgirl” y la secuela animada de “¡Scooby!”.