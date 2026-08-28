¿Por qué Warner Bros. no recibirá ni un peso por el estreno de Coyote vs. ACME?

“Coyote vs. ACME”, la película que pasó de una sátira a quedar cerca de la desaparición

En agosto de 2018, Warner Bros. anunció que comenzaría a desarrollar una película inspirada en el artículo satírico “Coyote vs. ACME” de Ian Frazier, publicado en 1990 en The New Yorker. Este artículo, cargado de humor estilo Looney Tunes, planteaba una demanda ficticia presentada por Wile E. Coyote contra ACME, la empresa a la que adquirió una infinidad de artículos para intentar atrapar al Correcaminos.

El resultado fue siempre el mismo: el Coyote nunca estuvo ni cerca de atrapar a la veloz ave y siempre terminó con dolorosas lesiones encima.

En 2019, se eligió a Dave Green como director responsable de la cinta y para 2022 ya estaba confirmado el elenco que incluía a figuras como Will Forte, John Cena y Lana Condor.

Para finales de aquel año, Warner hizo el primer movimiento contra su propia producción, pues la fecha de estreno original de la cinta, 21 de julio de 2023, se cambió y en su lugar se estrenó “Barbie”, de Greta Gerwig.

La decisión no fue una casualidad, pues “Barbie” se convirtió en el estreno más exitoso para Warner en la historia, recaudando más de 1,400 millones de dólares a nivel mundial.

En diciembre de 2022, la película está terminada y empiezan a realizarse proyecciones de prueba con un público selecto, el resultado fue sorprendente, con 14 puntos por encima del promedio que obtenían las películas familiares, de acuerdo con datos del portal especializado Deadline.

Después de los resultados positivos mostrados llegó la sorpresa: el 9 de noviembre de 2023 Warner Bros. Discovery anunció que “Coyote vs. ACME” formaría parte de una estrategia en la que la cinta sería considerada como pérdida fiscal. Esto se traducía en que la cinta nunca vería la luz, ni en salas de cine ni en plataformas de streaming.

La película se estrenó después de haberse quedado cerca de ser archivada. (Facebook)

La baja por la pérdida fiscal se estimaba en 30 millones de dólares y no era la primera vez que el estudio usaba esta estrategia, pues previamente lo había hecho con proyectos como “Batgirl” y la segunda parte de “¡Scooby!”

Solo cuatro días después, las críticas de parte del elenco y los fanáticos de los Looney Tunes hicieron eco en Warner, pues aunque el estudio no prometió estrenar la cinta, sí autorizó a los productores que ofrecieran la cinta a otras distribuidoras.