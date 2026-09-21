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TikTok influye en el 13% de la venta de libros en México y da un segundo aire a librerías independientes

Además de ser una herramienta para la diversificación de canales de difusión literaria, TikTok también está cambiando la manera en que opera el negocio editorial.
lun 21 septiembre 2026 04:30 PM
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persona en una librería tomando su celular para grabar los libros de un anaquel.
TikTok se ha convertido en un canal de descubrimiento y promoción para libros, autores y librerías independientes. (Foto: Imagen generada con IA / Gemini)

Una librería independiente es un negocio complejo que a lo largo de los años se ha modificado en función de las tendencias digitales. Según datos de un informe de NielsenIQ BookData y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, las recomendaciones de un círculo cercano siguen siendo el criterio más importante para elegir una nueva lectura, con 16.9% de las respuestas, pero detrás están las recomendaciones de influencers de redes sociales, que registran un 12.9%, mientras que los críticos literarios están en tercer lugar con un 10.1%.

“Nos sirve mucho que la gente comparta lo que vino a hacer a la librería, lo que se encontró, lo que compró. Sirve porque hace que otras personas conozcan esta librería y decidan venir”, comenta Alonso Salmerón, dueño de la librería independiente El Desastre. “Sabemos que cuando un libro tiene cierto movimiento en las redes sociales lo vamos a notar en las ventas”.

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Aunque para el ecosistema independiente la plataforma representa una herramienta clave que diversifica los canales de difusión y permite a los sellos pequeños competir en visibilidad sin requerir grandes estructuras de promoción de los grupos editoriales, la realidad es los retos de supervivencia se mantienen.

Para darse cuenta de esto solo basta ver las cifras, pues de acuerdo con la Asociación de Librerías de México, entre 2003 y 2023, el número de liberías activas en todo el país cayó 32 puntos porcentuales, al pasar de 18,571 a 12,507 tiendas.

“Una parte del mundo editorial es diferente desde que apareció TikTok”, reconoce Salmerón. “Pero no creo que todos los libros que pasan por TikTok se venden por millones, y tampoco creo que los libros que no pasan por TikTok no se venden”.

Asimismo, explica que uno de los cambios más importantes es el hecho de que existe una “apuesta grande” por convertir a TikTok en un canal de ventas, lo cual implica cambios en la manera en que opera el negocio de las liberías a partir de prácticas que no coinciden con la dinámica tradicional del gremio, como “precios muy bajos, descuentos increíbles y costos de envíos que no se entienden sin un subsidio por parte de la plataforma”.

“Si logran consolidarse pronto como un canal importante de ventas, creo que van a chocar fuerte con las otros gigantes que son las otras plataformas de venta en línea que ya conocemos”, resalta Salmerón. No obstante

TikTok busca impulsar a los proyectos de librerías independientes

En este contexto en que las plataformas tienen una relevancia mayor para la industria editorial, tanto la empresa como la FIL Guadalajara buscan dar a conocer nuevos proyectos y negocios editoriales locales.

Un breve video, dice Laura Reyna, gerente de asuntos públicos para TikTok Latinoamérica, muestra un libro o espacio literario y desencadena un flujo de compradores o visitantes para el negocio.

“Buscamos ofrecer a los autores y autoras mexicanas canales directos de interacción con sus lectores, mientras que a las editoriales independientes les damos un canal más para difundir su producción literaria", comenta la vocera.

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Esto es especialmente significativo para las publicaciones de sellos independientes que enfrentan barreras de distribución, pues la red social funciona como una “ventana directa”, afirma, y como muestra de ello resalta que según datos internos de la firma, el 29% de los usuarios compra un libro o sigue a un autor como resultado directo de ver contenido sobre ello en la red social.

No obstante, destaca el hecho de que los géneros literarios son los mismos que los que suelen resaltar en los estantes de las librerías. Según información de Penguin Random House, estos son la novela romántica y el dark romance; la fantasía y la romantasía; el thriller y la novela negra; así como la autoayuda y el desarrollo personal.

A pesar de ello, en este contexto de alta interacción, México albergará la primera edición en idioma español de los TikTok Book Awards, los cuales contemplan una categoría específica que premia a librerías y editoriales independientes con un incentivo económico, un fondo para difusión digital y capacitaciones en el uso estratégico de la aplicación.

La categoría, menciona la vocera, reconocerá a una librería o editorial independiente mexicana que haya generado un impacto destacado en la industria y en la vida cultural de su comunidad, así como las iniciativas que desarrollen para promover la lectura y acercarla a nuevas audiencias, incluyendo su presencia y actividad en TikTok.

"Siete de cada 10 personas dicen descubrir algo de cultura o arte gracias a TikTok”, refiere Reyna. “Se trata de acercar a más gente a la lectura, esa es la primera puerta para la creación de públicos".

Al respecto cita el ejemplo de la librería y editorial Impronta, de Guadalajara, que a raíz de su presencia y distribución en TikTok tuvo un crecimiento de asistentes, incluso hasta el punto de convertirse en parte del jurado que calificará a las instituciones participantes del concurso.

Sin embargo, menciona que la actividad no se queda únicamente en lo que sucede dentro del mundo digital, pues la empresa también organiza jornadas de capacitación continua para editores, libreros y autores independientes en temas que van desde la distribución de libros en su plataforma, hasta talleres enfocados en la protección de marcas y derechos de autor.

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De este modo, concluye Reyna, TikTok establece un ecosistema donde la recomendación colectiva transforma el consumo de libros. La red social brinda a los proyectos independientes la oportunidad de convertir la interacción virtual en ventas constantes dentro de sus establecimientos.

Salmerón, por su parte, es consciente de que el trabajo no termina en la viralidad de un video que muestra a alguna de las sucursales de El Desastre, los clubes de lectura o presentaciones que ahí realiza, sino que ese es el primer paso para fidelizar a sus nuevos clientes.

Una librería “es difícil rentabilizarla al principio, no es un negocio automático, sobre todo requiere de muchísima atención (al público)”, afirma. “Las librerías tienen que estar vivas, tienen que poder formar un público y mantenerlo activo, hay que tener muy claro cómo ganar la confianza de los lectores para que quieran volver”.

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