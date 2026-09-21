Aunque para el ecosistema independiente la plataforma representa una herramienta clave que diversifica los canales de difusión y permite a los sellos pequeños competir en visibilidad sin requerir grandes estructuras de promoción de los grupos editoriales, la realidad es los retos de supervivencia se mantienen.

Para darse cuenta de esto solo basta ver las cifras, pues de acuerdo con la Asociación de Librerías de México, entre 2003 y 2023, el número de liberías activas en todo el país cayó 32 puntos porcentuales, al pasar de 18,571 a 12,507 tiendas.

“Una parte del mundo editorial es diferente desde que apareció TikTok”, reconoce Salmerón. “Pero no creo que todos los libros que pasan por TikTok se venden por millones, y tampoco creo que los libros que no pasan por TikTok no se venden”.

Asimismo, explica que uno de los cambios más importantes es el hecho de que existe una “apuesta grande” por convertir a TikTok en un canal de ventas, lo cual implica cambios en la manera en que opera el negocio de las liberías a partir de prácticas que no coinciden con la dinámica tradicional del gremio, como “precios muy bajos, descuentos increíbles y costos de envíos que no se entienden sin un subsidio por parte de la plataforma”.

“Si logran consolidarse pronto como un canal importante de ventas, creo que van a chocar fuerte con las otros gigantes que son las otras plataformas de venta en línea que ya conocemos”, resalta Salmerón. No obstante

TikTok busca impulsar a los proyectos de librerías independientes

En este contexto en que las plataformas tienen una relevancia mayor para la industria editorial, tanto la empresa como la FIL Guadalajara buscan dar a conocer nuevos proyectos y negocios editoriales locales.

Un breve video, dice Laura Reyna, gerente de asuntos públicos para TikTok Latinoamérica, muestra un libro o espacio literario y desencadena un flujo de compradores o visitantes para el negocio.

“Buscamos ofrecer a los autores y autoras mexicanas canales directos de interacción con sus lectores, mientras que a las editoriales independientes les damos un canal más para difundir su producción literaria", comenta la vocera.