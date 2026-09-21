Esto es especialmente significativo para las publicaciones de sellos independientes que enfrentan barreras de distribución, pues la red social funciona como una “ventana directa”, afirma, y como muestra de ello resalta que según datos internos de la firma, el 29% de los usuarios compra un libro o sigue a un autor como resultado directo de ver contenido sobre ello en la red social.
No obstante, destaca el hecho de que los géneros literarios son los mismos que los que suelen resaltar en los estantes de las librerías. Según información de Penguin Random House, estos son la novela romántica y el dark romance; la fantasía y la romantasía; el thriller y la novela negra; así como la autoayuda y el desarrollo personal.
A pesar de ello, en este contexto de alta interacción, México albergará la primera edición en idioma español de los TikTok Book Awards, los cuales contemplan una categoría específica que premia a librerías y editoriales independientes con un incentivo económico, un fondo para difusión digital y capacitaciones en el uso estratégico de la aplicación.
La categoría, menciona la vocera, reconocerá a una librería o editorial independiente mexicana que haya generado un impacto destacado en la industria y en la vida cultural de su comunidad, así como las iniciativas que desarrollen para promover la lectura y acercarla a nuevas audiencias, incluyendo su presencia y actividad en TikTok.
"Siete de cada 10 personas dicen descubrir algo de cultura o arte gracias a TikTok”, refiere Reyna. “Se trata de acercar a más gente a la lectura, esa es la primera puerta para la creación de públicos".
Al respecto cita el ejemplo de la librería y editorial Impronta, de Guadalajara, que a raíz de su presencia y distribución en TikTok tuvo un crecimiento de asistentes, incluso hasta el punto de convertirse en parte del jurado que calificará a las instituciones participantes del concurso.
Sin embargo, menciona que la actividad no se queda únicamente en lo que sucede dentro del mundo digital, pues la empresa también organiza jornadas de capacitación continua para editores, libreros y autores independientes en temas que van desde la distribución de libros en su plataforma, hasta talleres enfocados en la protección de marcas y derechos de autor.