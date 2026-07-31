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Efemérides de agosto 2026: ¿Qué se celebra este mes en México y el mundo?

Desde la caída de Tenochtitlán, la creación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Día del Bombero, hasta el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, entre las conmemoraciones de este mes.
vie 31 julio 2026 02:42 PM
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En agosto se celebra el Día del Bombero. En la imagen, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX. (Foto: @JefeVulcanoCova )

A lo largo del año se celebran y conmemoran diversos hechos históricos tanto de la historia nacional. En agosto se conmemora por ejemplo, la instauración de la Suprema Corte de Justicia o la creación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), entre otros.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) recuerda los hechos ocurridos en diferentes años y que marcaron la vida nacional.

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Efemérides de agosto

1 de agosto

1811 – Muere Ignacio Allende fusilado en Chihuahua, uno de los caudillos de la Independencia de México.

5 de agosto

1867 – El presidente Benito Juárez instala la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

6 de agosto

1945 – Un avión B-29 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, llamado “Enola Gay”, lanza la bomba atómica sobre Hiroshima, Japón.

7 de agosto

1900 – Aparece por primera vez el periódico “Regeneración”, de Ricardo y Jesús Flores Magón.

1974 – Muere la escritoria Rosario Castellanos Figueroa, autora de la novela “Balúm Canán”, en Tel Aviv, Israel.

8 de agosto

1879 – Nace Emiliano Zapata, caudillo revolucionario del agrarismo.

1996 – Se crea la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

9 de agosto

1849 – El general Antonio López de Santa Anna renuncia a la presidencia de la República y abandona el país.

11 de agosto

1859 – Se decreta la Ley de Reforma que determina los días festivos laicos.

12 de agosto

Día Internacional de la Juventud

13 de agosto

1521 – Caída de México-Tenochtitlán ante Hernán Cortés y captura de Cuauhtémoc, el último tlatoani mexica.

1914 – Se firman los Tratados de Teoloyucan que marcan el triunfo del movimiento constitucionalista.

14 de agosto

1937 – Se crea la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa pública que provee de electricidad al país.

15 de agosto

1869 – Muere Gerardo Murillo, dintiguido pintor paisajista y escritor jalisciense conocido como “Dr. Atl.”

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Efemérides de julio: los días que marcarán la agenda del mes y las fechas que debes conocer

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18 de agosto

1873 – Benito Juárez es declarado “Benemérito de las Patria” por decreto del Congreso.

1931 – Se expide la primera Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del Artículo 123 Constitucional.

19 de agosto

1940 – Se promulga la Ley del Servicio militar obligatorio en México.

20 de agosto

1986 – Se crea el Servicio Postal Mexicano.

21 de agosto

1842 – Muere Leona Vicario, heroina de la independencia que entregó sus caudales a los insurgentes.

1887 – Se inaugura el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, el monumento al emperador Cuauhtémoc.

22 de agosto

1823 – Se constituye el Archivo General de la Nación.

Día del Bombero

El primer cuerpo de bomberos se creó en el Puerto de Veracruz el 22 de agosto de 1873.

24 de agosto

1821 – Se firman los Tratados de Córdova, con los que se reconoce la Independencia de México.

28 de agosto

1931 – Entra en vigor la Ley Federal del Trabajo en todo el país.

30 de agosto - Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas

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31 de agosto

1981 –Se crea el Instituto Nacional para la Educación de Adultos (INEA).

31 de agosto - Día Internacional de los Afrodescendientes

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