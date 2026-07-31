Efemérides de agosto 2026: ¿Qué se celebra este mes en México y el mundo?

Efemérides de agosto
1 de agosto
1811 – Muere Ignacio Allende fusilado en Chihuahua, uno de los caudillos de la Independencia de México.
5 de agosto
1867 – El presidente Benito Juárez instala la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
6 de agosto
1945 – Un avión B-29 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, llamado “Enola Gay”, lanza la bomba atómica sobre Hiroshima, Japón.
7 de agosto
1900 – Aparece por primera vez el periódico “Regeneración”, de Ricardo y Jesús Flores Magón.
1974 – Muere la escritoria Rosario Castellanos Figueroa, autora de la novela “Balúm Canán”, en Tel Aviv, Israel.
8 de agosto
1879 – Nace Emiliano Zapata, caudillo revolucionario del agrarismo.
1996 – Se crea la Comisión Federal de Telecomunicaciones.
9 de agosto
1849 – El general Antonio López de Santa Anna renuncia a la presidencia de la República y abandona el país.
11 de agosto
1859 – Se decreta la Ley de Reforma que determina los días festivos laicos.
12 de agosto
Día Internacional de la Juventud
13 de agosto
1521 – Caída de México-Tenochtitlán ante Hernán Cortés y captura de Cuauhtémoc, el último tlatoani mexica.
1914 – Se firman los Tratados de Teoloyucan que marcan el triunfo del movimiento constitucionalista.
14 de agosto
1937 – Se crea la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa pública que provee de electricidad al país.
15 de agosto
1869 – Muere Gerardo Murillo, dintiguido pintor paisajista y escritor jalisciense conocido como “Dr. Atl.”