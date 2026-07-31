Efemérides de agosto 2026: ¿Qué se celebra este mes en México y el mundo?

Efemérides de agosto

1 de agosto

1811 – Muere Ignacio Allende fusilado en Chihuahua, uno de los caudillos de la Independencia de México.

5 de agosto

1867 – El presidente Benito Juárez instala la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

6 de agosto

1945 – Un avión B-29 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, llamado “Enola Gay”, lanza la bomba atómica sobre Hiroshima, Japón.

7 de agosto

1900 – Aparece por primera vez el periódico “Regeneración”, de Ricardo y Jesús Flores Magón.

1974 – Muere la escritoria Rosario Castellanos Figueroa, autora de la novela “Balúm Canán”, en Tel Aviv, Israel.

8 de agosto

1879 – Nace Emiliano Zapata, caudillo revolucionario del agrarismo.

1996 – Se crea la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

9 de agosto

1849 – El general Antonio López de Santa Anna renuncia a la presidencia de la República y abandona el país.

11 de agosto

1859 – Se decreta la Ley de Reforma que determina los días festivos laicos.

12 de agosto

Día Internacional de la Juventud

13 de agosto

1521 – Caída de México-Tenochtitlán ante Hernán Cortés y captura de Cuauhtémoc, el último tlatoani mexica.

1914 – Se firman los Tratados de Teoloyucan que marcan el triunfo del movimiento constitucionalista.

14 de agosto

1937 – Se crea la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa pública que provee de electricidad al país.

15 de agosto

1869 – Muere Gerardo Murillo, dintiguido pintor paisajista y escritor jalisciense conocido como “Dr. Atl.”