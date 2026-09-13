NFL México 2026: la lista de precios de los boletos para ver a los 49ers vs. Vikings

¿Cuándo salen a la venta los boletos de la NFL?

La venta de entradas se dividirá en tres etapas:

La primera será la Venta Anticipada American Express, que comenzará el lunes 14 de septiembre a las 10:00 de la mañana y tendrá un límite de seis boletos por compra.

Después llegará la Venta Anticipada Banorte, el jueves 17 de septiembre a las 10:00 de la mañana, con un límite de cuatro boletos.

La venta general comenzará el martes 22 de septiembre a las 10:00 de la mañana, también con un límite de cuatro boletos por compra.

La NFL señala que los boletos estarán disponibles a través de Ticketmaster .

¿Quiénes jugarán en México?

El partido enfrentará a los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings, dos equipos que forman parte de la NFL y que se medirán en el Estadio de la Ciudad de México.

El encuentro corresponde a la temporada regular de 2026 y forma parte de la programación internacional de la NFL.

¿Dónde se podrá ver la NFL en México?

Si no compras un boleto para acudir, también habrá opciones para seguir la temporada de la NFL desde México.

La liga mantiene disponible NFL Game Pass a través de DAZN para seguir los partidos.