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NFL México 2026: la lista de precios de los boletos para ver a los 49ers vs. Vikings

La venta de boletos comenzará el 14 de septiembre con American Express, seguirá con tarjeta Banorte el 17 y abrirá al público general el 22 de septiembre.
dom 13 septiembre 2026 02:35 PM
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San Francisco 49ers NFL
El boleto más barato para el partido entre los 49ers y Vikings tendrá un precio de 2,108 pesos.

La NFL vuelve a México después de cuatro años y ya se conocen los precios para ver en vivo el partido entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings en el Estadio Ciudad de México, mejor conocido como Estadio Azteca.

El encuentro se jugará el domingo 22 de noviembre de 2026 y será parte de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para las 19:15 hora de la Ciudad de México, de acuerdo con la liga profesional de fútbol americano.

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Los precios de la NFL en el Estadio Ciudad de México

La localidad más barata será la del Nivel 600 Endzone, con un precio de 2,108 pesos. En ese mismo nivel, el boleto Corner cuesta 2,852 pesos, el Sideline 3,472 pesos y el Midfield 4,092 pesos.

En el Nivel 500, los precios van de 2,852 pesos para Endzone a 4,960 pesos para Midfield. En el Nivel 400, las localidades cuestan entre 4,092 y 6,820 pesos.

Para el Nivel 300, los precios van de 6,076 pesos en Endzone a 9,176 pesos en Midfield. En el Nivel 200, los boletos cuestan entre 8,184 y 11,036 pesos.

El Nivel 100 concentra algunas de las localidades más caras de entrada general: 9,176 pesos para Endzone, 10,168 para Corner, 11,036 para Sideline y 11,656 pesos para Midfield.

Precios de los boletos para la NFL en México

Sección / Zona Precio (MXN)
Nivel 100 Midfield $11,656
Nivel 100 Sideline $11,036
Nivel 200 Midfield $11,036
Nivel 100 Corner $10,168
Nivel 200 Sideline $10,168
Nivel 100 Endzone $9,176
Nivel 200 Corner $9,176
Nivel 300 Midfield $9,176
Nivel 200 Endzone $8,184
Nivel 300 Sideline $8,184
Nivel 300 Corner $6,820
Nivel 400 Midfield $6,820
Nivel 300 Endzone $6,076
Nivel 400 Sideline $6,076
Nivel 400 Corner $4,960
Nivel 500 Midfield $4,960
Nivel 400 Endzone $4,092
Nivel 500 Sideline $4,092
Nivel 600 Midfield $4,092
Nivel 500 Corner $3,472
Nivel 600 Sideline $3,472
Nivel 500 Endzone $2,852
Nivel 600 Corner $2,852
Nivel 600 Endzone $2,108
Los boletos para ver a 49ers vs. Vikings van de 2,108 a 11,656 pesos, según la zona del Estadio Ciudad de México.
Fuente: NFL

Además de las localidades generales, la NFL publicó paquetes VIP para el Mexico City Game. Entre ellos están experiencias como Tunnel Club, Tunnel Club Limited View, Locker Club y Corner Club. El precio más alto publicado para estas experiencias es de 19,400 pesos.

Precios de los Paquetes VIP para la NFL en México

Paquete VIP Precio (MXN) Servicios e Inclusiones
Tunnel Club $19,400 Ubicación a pie de campo, sala exclusiva, alimentos y bebidas de primera categoría todo incluido.
Tunnel Club - Limited View $18,400 Sala de hospitalidad de primer nivel a pie de campo con catering completo y vista limitada.
Chairman's Club $19,400 Asientos en la línea de 50 yardas, ambiente ultra premium, networking y alimentos/bebidas de primera clase.
Super Seats $19,400 Acceso a salas VIP Azteca Club y Mezzanine Club, experiencia de tailgating de lujo y alimentos y bebidas.
Locker Club $16,600 Vistas privilegiadas a pocos pasos del campo con oferta gastronómica y bebidas de primera categoría.
Corner Club $16,600 Ubicado en el lado este a nivel de campo, sala exclusiva con servicio de alimentos y bebidas de primera.
Corner Club - Limited View $15,600 Sala de hospitalidad a nivel del campo con oferta gastronómica y bebidas premium.
Palco Club - Midfield $11,408 Hospitalidad informal con sándwiches de cortesía y barra libre de cervezas nacionales en el medio campo.
Palco Club - Sideline $10,168 Servicio informal de alimentos y bebidas con ubicación principalmente en el lado oeste del estadio.
Palco Club - Corner $8,928 Visibilidad óptima del terreno de juego con servicio informal de alimentos y bebidas.
Los paquetes VIP para ver a 49ers vs. Vikings van de 8,928 a 19,400 pesos, según la zona del Estadio Ciudad de México.

Fuente: NFL

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¿Cuándo salen a la venta los boletos de la NFL?

La venta de entradas se dividirá en tres etapas:

La primera será la Venta Anticipada American Express, que comenzará el lunes 14 de septiembre a las 10:00 de la mañana y tendrá un límite de seis boletos por compra.

Después llegará la Venta Anticipada Banorte, el jueves 17 de septiembre a las 10:00 de la mañana, con un límite de cuatro boletos.

Un jugador de la NFL con un balón.
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¿Dónde y a qué hora ver la NFL 2026 gratis y en vivo por TV Abierta?

La venta general comenzará el martes 22 de septiembre a las 10:00 de la mañana, también con un límite de cuatro boletos por compra.

La NFL señala que los boletos estarán disponibles a través de Ticketmaster .

¿Quiénes jugarán en México?

El partido enfrentará a los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings, dos equipos que forman parte de la NFL y que se medirán en el Estadio de la Ciudad de México.

El encuentro corresponde a la temporada regular de 2026 y forma parte de la programación internacional de la NFL.

¿Dónde se podrá ver la NFL en México?

Si no compras un boleto para acudir, también habrá opciones para seguir la temporada de la NFL desde México.

La liga mantiene disponible NFL Game Pass a través de DAZN para seguir los partidos.

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The Warning estará en el medio tiempo

El regreso de la NFL a México también tendrá un componente musical. The Warning, banda mexicana originaria de Monterrey, fue anunciada para encabezar el espectáculo de medio tiempo del Mexico City Game.

La presentación forma parte de los espectáculos de medio tiempo que la NFL anunció para sus partidos internacionales de 2026.

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NFL Estadio Azteca

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