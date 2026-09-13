NFL México 2026: la lista de precios de los boletos para ver a los 49ers vs. Vikings

Los precios de la NFL en el Estadio Ciudad de México
La localidad más barata será la del Nivel 600 Endzone, con un precio de 2,108 pesos. En ese mismo nivel, el boleto Corner cuesta 2,852 pesos, el Sideline 3,472 pesos y el Midfield 4,092 pesos.
En el Nivel 500, los precios van de 2,852 pesos para Endzone a 4,960 pesos para Midfield. En el Nivel 400, las localidades cuestan entre 4,092 y 6,820 pesos.
Para el Nivel 300, los precios van de 6,076 pesos en Endzone a 9,176 pesos en Midfield. En el Nivel 200, los boletos cuestan entre 8,184 y 11,036 pesos.
El Nivel 100 concentra algunas de las localidades más caras de entrada general: 9,176 pesos para Endzone, 10,168 para Corner, 11,036 para Sideline y 11,656 pesos para Midfield.
Además de las localidades generales, la NFL publicó paquetes VIP para el Mexico City Game. Entre ellos están experiencias como Tunnel Club, Tunnel Club Limited View, Locker Club y Corner Club. El precio más alto publicado para estas experiencias es de 19,400 pesos.