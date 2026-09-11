¿Game Pass o contratar apps por separado? Hicimos la cuenta de cuánto te costará ver la NFL en vivo en México

¿Dónde puedo ver los partidos de la NFL en México?

La NFL se transmite en México a través de diferentes canales de televisión de paga y abierta, así como plataformas de streaming. Para la temporada 2026, estas son las emisoras oficiales:

- Canal 5 (TV abierta).

- Fox One, Fox+ (TV de paga, streaming).

- Netflix (streaming).

- ESPN / Disney+ (TV de paga / streaming).

- NFL Game Pass por DAZN (streaming).

Vale la pena mencionar que de los encuentros disponibles para esta temporada, ya se disputaron los primeros dos.

¿Cuánto cuesta ver la temporada completa de la NFL?

Para la temporada 2026 de la NFL, los fanáticos mexicanos contarán con dos opciones para seguir las actividades de los emparrillados. En total, serán 272 partidos de temporada regular que se disputarán durante las siguientes 18 semanas.

Adicionalmente, se jugarán 13 juegos de play offs, incluyendo el Super Bowl LXI, que se disputará el próximo 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California.

La temporada 2026 de la NFL terminará en febrero próximo. (Jane Gershovich/Getty Images)





Game Pass, una alternativa para tener todos los partidos de la NFL

Dentro de las opciones disponibles para los fanáticos mexicanos destaca el NFL Game Pass, de DAZN. Este servicio tiene un precio de 3,600 pesos por todos los partidos de la temporada, además se incluyen los siguientes beneficios:

- Todos los partidos de la temporada en vivo.

- Multiview: se pueden ver hasta cuatro partidos al mismo tiempo.

- Transmisión en cinco dispositivos diferentes.

- Transmisión HDR y sonido envolvente.

- Transmisión de la señal estadounidense nativa (en inglés).

Además, existe otra opción por 3,100 pesos que incluye los siguientes beneficios:

- Todos los partidos de la temporada en vivo.

- Resolución 1080p.

- Reproducción en dos dispositivos en la misma ubicación.

- Transmisión de la señal estadounidense nativa (en inglés).

DAZN también ofrece modalidades de pago mensual para el NFL Game Pass:

- Season Pro Ultimate: 670 pesos al mes.

- Season Pro: 580 pesos al mes.