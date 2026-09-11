¿Game Pass o contratar apps por separado? Hicimos la cuenta de cuánto te costará ver la NFL en vivo en México

Lo que es una realidad, es que ha cambiado mucho la forma en que se pueden seguir los partidos de la liga. Hace años, era suficiente con encender la televisión y encontrar partidos de algunas de las franquicias más populares, como los San Francisco 49ers, los Dallas Cowboys o los Pittsburgh Steelers.
En la actualidad, seguir los partidos de la liga se ha vuelto más complicado, pues ahora se transmiten por canales de televisión abierta, canales de televisión de paga y diferentes plataformas de streaming, lo que puede llevar a los aficionados a pagar más para seguir las actividades del deporte que les apasiona.
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¿Dónde puedo ver los partidos de la NFL en México?
La NFL se transmite en México a través de diferentes canales de televisión de paga y abierta, así como plataformas de streaming. Para la temporada 2026, estas son las emisoras oficiales:
- Canal 5 (TV abierta).
- Fox One, Fox+ (TV de paga, streaming).
- Netflix (streaming).
- ESPN / Disney+ (TV de paga / streaming).
- NFL Game Pass por DAZN (streaming).
Vale la pena mencionar que de los encuentros disponibles para esta temporada, ya se disputaron los primeros dos.
¿Cuánto cuesta ver la temporada completa de la NFL?
Para la temporada 2026 de la NFL, los fanáticos mexicanos contarán con dos opciones para seguir las actividades de los emparrillados. En total, serán 272 partidos de temporada regular que se disputarán durante las siguientes 18 semanas.
Adicionalmente, se jugarán 13 juegos de play offs, incluyendo el Super Bowl LXI, que se disputará el próximo 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California.
Game Pass, una alternativa para tener todos los partidos de la NFL
Dentro de las opciones disponibles para los fanáticos mexicanos destaca el NFL Game Pass, de DAZN. Este servicio tiene un precio de 3,600 pesos por todos los partidos de la temporada, además se incluyen los siguientes beneficios:
- Todos los partidos de la temporada en vivo.
- Multiview: se pueden ver hasta cuatro partidos al mismo tiempo.
- Transmisión en cinco dispositivos diferentes.
- Transmisión HDR y sonido envolvente.
- Transmisión de la señal estadounidense nativa (en inglés).
Además, existe otra opción por 3,100 pesos que incluye los siguientes beneficios:
- Todos los partidos de la temporada en vivo.
- Resolución 1080p.
- Reproducción en dos dispositivos en la misma ubicación.
- Transmisión de la señal estadounidense nativa (en inglés).
DAZN también ofrece modalidades de pago mensual para el NFL Game Pass:
¿Cuánto cuesta ver la NFL por TV de paga y streaming?
Si los cobros del NFL Game Pass parecen elevados, otra alternativa es seguir la temporada por las diferentes plataformas de streaming y servicios de televisión de paga que transmitirán los partidos.
Vale la pena precisar que en algunos casos particulares, los partidos de la NFL solo estarán disponibles si se contratan modalidades específicas. Estos son los planes por las que se podrá seguir la temporada, así como sus respectivas plataformas de streaming:
- Fox One / Fox+: 225 pesos al mes.
- Netflix (plan estándar con anuncios): 119 pesos al mes.
- Disney+ Premium con ESPN: 319 pesos al mes.
Si se suman estas tres suscripciones mensuales, el total sería de 663 pesos, solo siete pesos menos que el plan mensual del NFL Game Pass Season Pro Ultimate, con la ventaja que además de disfrutar del futbol americano, también se tendría acceso a los catálogos de series y películas, así como otros deportes.
Además, es necesario tomar en cuenta que la temporada de la NFL tiene una duración de seis meses, desde septiembre a febrero, por lo que para ver toda la temporada a través de streaming sumaría un total de 3,978 pesos, cantidad superior a cualquiera de los dos paquetes por temporada disponibles en el NFL Game Pass.
Vale la pena añadir que en ESPN y Fox One son canales de televisión de paga incluidos en algunos sistemas, o que bien pueden contratarse bajo demanda, lo que puede generar un gasto adicional.
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¿Dónde conviene más ver la NFL?
La mejor opción para seguir la temporada 2026 dependerá de lo que busca cada aficionado, pues para algunos, lo mejor es tener la transmisión en su idioma original con todas las estadísticas que rodean al juego.
Para otros, podría resultar atractivo que además de tener acceso a los partidos en español, se puede acceder a catálogos de películas y series de las diferentes plataformas de streaming que ofrecen la transmisión de los encuentros.