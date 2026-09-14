Investigan al futbol mexicano por posibles prácticas monopólicas y las multas podrían llegar a 10% de ingresos

La Autoridad Investigadora de la CNA explicó que existen indicios suficientes para iniciar formalmente el procedimiento. En esta etapa se investigará si existen elementos que permitan acreditar una práctica monopólica relativa.

¿Qué está investigando la Comisión Nacional Antimonopolio?

La investigación se abrió en el mercado denominado “ afiliación, organización y acceso a competiciones de fútbol profesional federado en México, así como servicios similares o relacionados”.

La Comisión Nacional Antimonopolio señala que el futbol representa un mercado de importancia económica y social para México. (Agustin Cuevas/©Getty Images)



Por lo que la autoridad analizará las condiciones bajo las cuales se organiza y se participa en las competencias de futbol profesional en México, así como posibles conductas que pudieran afectar la competencia dentro de ese mercado.

El acuerdo publicado en el DOF señala que se investigarán posibles prácticas monopólicas relativas previstas en la Ley Federal de Competencia Económica.

Este tipo de prácticas se relaciona con conductas que pueden implicar un abuso del poder de mercado y que tienen el potencial de desplazar, impedir el acceso o afectar a otros participantes.

¿Por qué empezó la investigación?

La autoridad señala que durante varios meses dio seguimiento a información pública, noticias y llamados de aficionados sobre posibles conductas anticompetitivas en el futbol mexicano.

Después de analizar los hechos ocurridos en los últimos meses, concluyó que existían indicios suficientes para abrir una investigación de oficio.

La Comisión no detalló en el comunicado cuáles son las conductas específicas que serán analizadas ni señaló a un club o empresario como responsable.

Tampoco se ha determinado quién o quiénes tendrían que comparecer como probables responsables.