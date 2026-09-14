Investigan al futbol mexicano por posibles prácticas monopólicas y las multas podrían llegar a 10% de ingresos

El futbol profesional mexicano será investigado por la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) para determinar si en el mercado existen prácticas que puedan limitar la competencia y afectar la forma en que se organiza, se participa y se accede a las competencias profesionales.
La investigación quedó formalmente registrada con el expediente IO-001-2026 y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) este lunes 14 de septiembre.
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La Autoridad Investigadora de la CNA explicó que existen indicios suficientes para iniciar formalmente el procedimiento. En esta etapa se investigará si existen elementos que permitan acreditar una práctica monopólica relativa.
¿Qué está investigando la Comisión Nacional Antimonopolio?
La investigación se abrió en el mercado denominado “ afiliación, organización y acceso a competiciones de fútbol profesional federado en México, así como servicios similares o relacionados”.
Por lo que la autoridad analizará las condiciones bajo las cuales se organiza y se participa en las competencias de futbol profesional en México, así como posibles conductas que pudieran afectar la competencia dentro de ese mercado.
El acuerdo publicado en el DOF señala que se investigarán posibles prácticas monopólicas relativas previstas en la Ley Federal de Competencia Económica.
Este tipo de prácticas se relaciona con conductas que pueden implicar un abuso del poder de mercado y que tienen el potencial de desplazar, impedir el acceso o afectar a otros participantes.
¿Por qué empezó la investigación?
La autoridad señala que durante varios meses dio seguimiento a información pública, noticias y llamados de aficionados sobre posibles conductas anticompetitivas en el futbol mexicano.
Después de analizar los hechos ocurridos en los últimos meses, concluyó que existían indicios suficientes para abrir una investigación de oficio.
La Comisión no detalló en el comunicado cuáles son las conductas específicas que serán analizadas ni señaló a un club o empresario como responsable.
Tampoco se ha determinado quién o quiénes tendrían que comparecer como probables responsables.
#14deSeptiembre2026 Inicio de la investigación de oficio identificada con el número de expediente IO-001-2026, por la posible comisión de prácticas monopólicas relativas en el mercado de “afiliación, organización y acceso a competiciones de fútbol profesional federado en México,…
La primera etapa de la investigación tendrá una duración de entre 30 y 120 días hábiles, contados a partir de la emisión del acuerdo de inicio.
Sin embargo, ese plazo puede ampliarse hasta tres ocasiones, por periodos de hasta 120 días cada uno. Por lo que el procedimiento podría extenderse considerablemente si la Autoridad Investigadora considera necesario continuar con la recopilación de información.
Durante este periodo, la Dirección General de Investigaciones de Mercado podrá solicitar documentos e información y, si lo considera necesario y se cumplen los requisitos correspondientes, realizar visitas de verificación, citar a personas relacionadas con la investigación y llevar a cabo otras diligencias para reunir elementos.
Además, cualquier persona puede coadyuvar en el procedimiento durante el periodo de investigación, de acuerdo con el aviso publicado por la Comisión.
¿La investigación significa que el futbol mexicano ya cometió un monopolio?
La apertura de una investigación no representa una conclusión de que exista una práctica monopólica ni implica que algún agente económico sea responsable.
El propio acuerdo de la Autoridad Investigadora establece que el inicio del procedimiento no debe entenderse como un prejuzgamiento.
En esta etapa, la Comisión busca reunir información y determinar si existen elementos suficientes para sostener que se cometieron conductas contrarias a la Ley Federal de Competencia Económica.
¿Qué podría pasar si encuentran prácticas anticompetitivas?
Si después del procedimiento se acredita la responsabilidad de algún agente económico por una práctica monopólica, el Pleno de la Comisión Nacional Antimonopolio puede imponer sanciones.
De acuerdo con el comunicado de la autoridad, las multas pueden llegar hasta 10% de los ingresos anuales del agente económico responsable.
Además de las sanciones económicas, la Comisión puede ordenar la corrección o supresión de la práctica anticompetitiva.
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¿Por qué la Comisión investiga al futbol?
La autoridad considera que el futbol representa un mercado con un peso económico importante para México, además de su impacto entre los aficionados.
De acuerdo con información publicada por la Comisión, México es el segundo país del mundo con más aficionados al futbol y alrededor de 250,000 personas se movilizan cada fin de semana en torno a este deporte.
La autoridad también señala que la final de la Copa del Mundo de 2026 habría alcanzado una audiencia estimada de más de 30.5 millones de personas solamente en México.
En términos económicos, la industria del futbol generó más de 52,000 millones de pesos en 2024 y genera aproximadamente 150,000 empleos al año, según los datos citados por la Comisión.