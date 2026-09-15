El hardware de ASUS Business se convierte en un aliado para la ciberseguridad

Para ofrecer más seguridad a las empresas, su arquitectura en capas salvaguarda el BIOS desde la raíz y, en caso de que ocurra un incidente crítico, habilita la restauración del sistema a un estado seguro sin interrumpir la operación, con el respaldo de las funciones BIOS Self Recovery y CSME BIOS Redundancy Assistance.
En temas de privacidad biométrica, tiene un sensor de huellas dactilares y una cámara web IR, con Windows Hello para reconocimiento facial, sumado al Módulo de Plataforma de Confianza (TPM) 2.0 para cifrado de datos.
También, para evitar que virus o programas maliciosos tomen el control del equipo al encenderlo, incluye el procesador de seguridad Microsoft Pluton y la tecnología Intel® Boot Guard.
Y para las tareas diarias, al ser una Copilot+ PC (con el asistente de inteligencia artificial desarrollado por Microsoft e integrado en Windows 11), hace más sencillas búsquedas de información, así como el perfeccionamiento de imágenes generadas por IA.
Por su parte, Live Captions traduce llamadas y videos de más de 40 idiomas al inglés en tiempo real, facilitando la colaboración en equipos globales.
Con esta visión, el fabricante tecnológico presenta la ASUS ExpertBook Ultra para los profesionales que buscan mantenerse conectados y a la vanguardia con una laptop segura y potente.