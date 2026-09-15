El hardware de ASUS Business se convierte en un aliado para la ciberseguridad

Y en la inversión estratégica, los equipos de cómputo se suman a la primera línea de defensa física e informática.

Ante este panorama, ASUS Business destaca con un ecosistema de hardware que responde a los desafíos de ciberseguridad empresarial. Su estandarte es la ASUS ExpertBook Ultra, que incorpora la plataforma ASUS ExpertGuardian al firmware, conforme al estándar global NIST SP 800-193 y las tecnologías BIOS Protection Support e Intel® BIOS Guard.

En alianza con Microsoft, obtuvo las máximas certificaciones de hardware y software de Windows ( Microsoft Security Level 3), además de que cuenta con el Soporte Absolute Persistence 2.0 ( Computrace), que permite ubicar la laptop o hasta borrar toda la información confidencial, en caso de robo o extravío.

Lo más importante es que todos los atributos de este ecosistema de seguridad se integran en un diseño pensado para la movilidad ejecutiva, por ser ligero, elegante y resistente. Su chasis de nanocerámica pesa únicamente 990 gramos y ostenta la certificación de grado militar contra caídas, humedad y temperaturas extremas.

Este enfoque de portabilidad y rendimiento se complementa con una pantalla táctil Tandem OLED 3K de 14 pulgadas y display antirreflejo con Corning Gorilla® Glass de alta resistencia. A la par, su batería de larga duración soporta más de 20 horas de uso continuo, ideal para ejecutivos que no requieren llevar consigo un cargador.