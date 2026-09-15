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El hardware de ASUS Business se convierte en un aliado para la ciberseguridad

El blindaje de datos es una prioridad estratégica de ciberseguridad para las empresas en México y el uso de equipos especializados, como las ASUS Expert Series, contribuye a evitar filtraciones.
mar 15 septiembre 2026 02:34 PM
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Presentado por: ASUS
ASUS ExpertBook Ultra
Como fabricante de tecnología inteligente, ASUS Business dota al hardware de capacidades avanzadas de protección para resguardar la información crítica. (Cortesía)

De acuerdo con la firma internacional Kaspersky, ocho de cada 10 empresas en México tienen proyectado reforzar su estrategia de ciberseguridad durante 2027. En este escenario, el blindaje de los datos encabeza las prioridades.

A nivel corporativo, esta es una prueba de que la ciberseguridad está ganando terreno para garantizar la continuidad del negocio y mitigar riesgos reputacionales ante filtraciones de información.

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Y en la inversión estratégica, los equipos de cómputo se suman a la primera línea de defensa física e informática.

Ante este panorama, ASUS Business destaca con un ecosistema de hardware que responde a los desafíos de ciberseguridad empresarial. Su estandarte es la ASUS ExpertBook Ultra, que incorpora la plataforma ASUS ExpertGuardian al firmware, conforme al estándar global NIST SP 800-193 y las tecnologías BIOS Protection Support e Intel® BIOS Guard.

ASUS ExpertBook Ultra
ASUS ExpertBook Ultra (Cortesía)

En alianza con Microsoft, obtuvo las máximas certificaciones de hardware y software de Windows ( Microsoft Security Level 3), además de que cuenta con el Soporte Absolute Persistence 2.0 ( Computrace), que permite ubicar la laptop o hasta borrar toda la información confidencial, en caso de robo o extravío.

Lo más importante es que todos los atributos de este ecosistema de seguridad se integran en un diseño pensado para la movilidad ejecutiva, por ser ligero, elegante y resistente. Su chasis de nanocerámica pesa únicamente 990 gramos y ostenta la certificación de grado militar contra caídas, humedad y temperaturas extremas.

Este enfoque de portabilidad y rendimiento se complementa con una pantalla táctil Tandem OLED 3K de 14 pulgadas y display antirreflejo con Corning Gorilla® Glass de alta resistencia. A la par, su batería de larga duración soporta más de 20 horas de uso continuo, ideal para ejecutivos que no requieren llevar consigo un cargador.

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Para ofrecer más seguridad a las empresas, su arquitectura en capas salvaguarda el BIOS desde la raíz y, en caso de que ocurra un incidente crítico, habilita la restauración del sistema a un estado seguro sin interrumpir la operación, con el respaldo de las funciones BIOS Self Recovery y CSME BIOS Redundancy Assistance.

En temas de privacidad biométrica, tiene un sensor de huellas dactilares y una cámara web IR, con Windows Hello para reconocimiento facial, sumado al Módulo de Plataforma de Confianza (TPM) 2.0 para cifrado de datos.

También, para evitar que virus o programas maliciosos tomen el control del equipo al encenderlo, incluye el procesador de seguridad Microsoft Pluton y la tecnología Intel® Boot Guard.

Y para las tareas diarias, al ser una Copilot+ PC (con el asistente de inteligencia artificial desarrollado por Microsoft e integrado en Windows 11), hace más sencillas búsquedas de información, así como el perfeccionamiento de imágenes generadas por IA.

Por su parte, Live Captions traduce llamadas y videos de más de 40 idiomas al inglés en tiempo real, facilitando la colaboración en equipos globales.

Con esta visión, el fabricante tecnológico presenta la ASUS ExpertBook Ultra para los profesionales que buscan mantenerse conectados y a la vanguardia con una laptop segura y potente.

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Tecnología computadoras

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