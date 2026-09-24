Día del Novio 2026: ¿por qué se regalan Hot Wheels y flores azules en octubre?

El Día del Novio en México se conmemora el 3 de octubre y en 2026 caerá en sábado. A diferencia de otras celebraciones como el Día de San Valentín, no se trata de una fecha oficial, sino de una tradición que ganó popularidad en redes sociales.
La fecha se relaciona con el hashtag #NationalBoyfriendDay, que comenzó a circular alrededor de 2014 y ganó mayor visibilidad en redes sociales en los años siguientes.
En México, la celebración se ha asociado con detalles como flores azules, cartas, fotografías, cenas y otros regalos para la pareja.
Publicidad
¿Por qué se regalan Hot Wheels en el Día del Novio?
Los autos de juguete comenzaron a aparecer en redes sociales como una alternativa a los tradicionales ramos de flores.
En lugar de un arreglo de flores, los llamados ramos de Hot Wheels colocan varios carritos entre papel, listones, dulces u otros elementos para crear un regalo personalizado.
La tendencia se popularizó especialmente en plataformas como TikTok, además que está relacionada con la nostalgia. Para muchas personas, los Hot Wheels forman parte de los juguetes de su infancia, por lo que regalar uno o varios modelos puede funcionar como un detalle relacionado con los gustos y recuerdos de la pareja.
¿El 30 de septiembre y el 3 de octubre son la misma celebración?
En redes sociales se difundió una propuesta para convertir el 30 de septiembre en el Día de regalar carritos Hot Wheels. La idea fue atribuida al influencer mexicano Alejandro Rodríguez, quien planteó esta fecha como una especie de respuesta a las flores amarillas que suelen regalarse el 21 de marzo y septiembre.
Con el tiempo, los Hot Wheels también comenzaron a relacionarse con el Día del Novio del 3 de octubre. Por eso actualmente pueden encontrarse arreglos que promocionan ambas fechas.
Publicidad
Flores azules, otro regalo del Día del Novio
Las flores azules también se han convertido en uno de los regalos más populares para esta fecha. La tendencia funciona como una especie de equivalente a las flores amarillas que se han popularizado para otras celebraciones surgidas de las redes sociales.
El color azul también permite que el regalo tenga una identidad diferente a los tradicionales ramos de rosas rojas.
No existe una regla que establezca qué tipo de flor debe regalarse, la elección depende del gusto de la persona y de lo que la pareja quiera expresar.
¿Qué regalar en el Día del Novio?
Si buscas un detalle para el 3 de octubre, no es necesario que el regalo esté relacionado con una tendencia de redes sociales. Una opción puede ser elegir algo que tenga relación directa con los gustos de la pareja.
¿El Día del Novio es oficial?
El Día del Novio no es una celebración oficial en México ni tiene una fecha establecida por alguna autoridad.
Publicidad
Su popularidad proviene principalmente de las redes sociales y de la adopción que los usuarios han hecho de la fecha. Por eso también pueden encontrarse distintas versiones sobre su origen y sobre los regalos asociados con la fecha.