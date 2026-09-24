Día del Novio 2026: ¿por qué se regalan Hot Wheels y flores azules en octubre?

¿Por qué se regalan Hot Wheels en el Día del Novio?

Los autos de juguete comenzaron a aparecer en redes sociales como una alternativa a los tradicionales ramos de flores.

En lugar de un arreglo de flores, los llamados ramos de Hot Wheels colocan varios carritos entre papel, listones, dulces u otros elementos para crear un regalo personalizado.



La tendencia se popularizó especialmente en plataformas como TikTok, además que está relacionada con la nostalgia. Para muchas personas, los Hot Wheels forman parte de los juguetes de su infancia, por lo que regalar uno o varios modelos puede funcionar como un detalle relacionado con los gustos y recuerdos de la pareja.

¿El 30 de septiembre y el 3 de octubre son la misma celebración?

En redes sociales se difundió una propuesta para convertir el 30 de septiembre en el Día de regalar carritos Hot Wheels. La idea fue atribuida al influencer mexicano Alejandro Rodríguez, quien planteó esta fecha como una especie de respuesta a las flores amarillas que suelen regalarse el 21 de marzo y septiembre.

Los Hot Wheels dejaron de ser solo un juguete y se convirtieron en parte de arreglos personalizados que aprovechan la nostalgia y los gustos de cada pareja. (Expansión/Meta AI)





Con el tiempo, los Hot Wheels también comenzaron a relacionarse con el Día del Novio del 3 de octubre. Por eso actualmente pueden encontrarse arreglos que promocionan ambas fechas.