Las leches saborizada Vaca Blanca de Tiendas 3B tienen este problema, según Profeco

Vaca Blanca no es leche, según Profeco

Los tres productos Vaca Blanca analizados por Profeco se presentan en el empaque como leche saborizada. Sin embargo, el estudio encontró que su tipo de grasa es vegetal.

Esto es relevante porque la grasa butírica es la grasa propia de la leche de vaca. Por ello, aunque el producto tenga leche entre sus ingredientes, la presencia de grasa vegetal hace que no cumpla con las características que corresponden a una leche de acuerdo con la normativa revisada por la Procuraduría.

Profeco encontró grasa vegetal en las tres leches saborizadas Vaca Blanca revisadas en el estudio.



La irregularidad no fue exclusiva de Vaca Blanca. En el estudio también aparecieron tres productos Great Value que se denominan leche saborizada, pero contienen grasa vegetal.

¿Cuánta azúcar tienen las leches Vaca Blanca?

El segundo hallazgo de la institución está relacionado con la información nutrimental, las tres presentaciones de Vaca Blanca contienen más azúcar de la que declaran en su etiqueta.

Vaca Blanca sabor a fresa

La etiqueta declara 4.6 gramos de azúcares por cada 100 mililitros, pero el laboratorio encontró 12.1 gramos. Es decir, la cantidad encontrada fue más del doble de la que reportaba el producto.

Vaca Blanca sabor a vainilla

En este caso, la etiqueta también declara 4.6 gramos de azúcares por cada 100 mililitros, pero el análisis encontró 11.0 gramos.

Vaca Blanca sabor a chocolate

La presentación de chocolate declara 4.6 gramos de azúcares por cada 100 mililitros, mientras que Profeco encontró 10.9 gramos.



Los tres productos, además, presentan sellos de advertencia por exceso de azúcares y calorías.

Entonces, ¿qué tan buenas son?

Vaca Blanca, en sus tres presentaciones analizadas sí cumplieron con el contenido neto declarado, y el estudio señala que todos los productos analizados cumplieron con los parámetros establecidos para grasa, proteína y caseína de la norma correspondiente.