Las leches saborizada Vaca Blanca de Tiendas 3B tienen este problema, según Profeco

Si compras leche saborizada Vaca Blanca en Tiendas 3B, hay un dato que conviene conocer antes de llevarla a tu hogar. La marca fue incluida en el más reciente estudio de calidad de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), y sus tres presentaciones no fueron recomendadas.
El análisis de Profeco revisó diferentes leches saborizadas para niñas y niños con el objetivo de comprobar que cumplieran con las normas aplicables y conocer su composición nutrimental.
Entre los productos evaluados estuvieron las tres leches saborizadas de Vaca Blanca, marca que se comercializa en Tiendas 3B: fresa, vainilla y chocolate.
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Vaca Blanca no es leche, según Profeco
Los tres productos Vaca Blanca analizados por Profeco se presentan en el empaque como leche saborizada. Sin embargo, el estudio encontró que su tipo de grasa es vegetal.
Esto es relevante porque la grasa butírica es la grasa propia de la leche de vaca. Por ello, aunque el producto tenga leche entre sus ingredientes, la presencia de grasa vegetal hace que no cumpla con las características que corresponden a una leche de acuerdo con la normativa revisada por la Procuraduría.
La irregularidad no fue exclusiva de Vaca Blanca. En el estudio también aparecieron tres productos Great Value que se denominan leche saborizada, pero contienen grasa vegetal.
¿Cuánta azúcar tienen las leches Vaca Blanca?
El segundo hallazgo de la institución está relacionado con la información nutrimental, las tres presentaciones de Vaca Blanca contienen más azúcar de la que declaran en su etiqueta.
Vaca Blanca sabor a fresa
La etiqueta declara 4.6 gramos de azúcares por cada 100 mililitros, pero el laboratorio encontró 12.1 gramos. Es decir, la cantidad encontrada fue más del doble de la que reportaba el producto.
Vaca Blanca sabor a vainilla
En este caso, la etiqueta también declara 4.6 gramos de azúcares por cada 100 mililitros, pero el análisis encontró 11.0 gramos.
Vaca Blanca sabor a chocolate
La presentación de chocolate declara 4.6 gramos de azúcares por cada 100 mililitros, mientras que Profeco encontró 10.9 gramos.
Los tres productos, además, presentan sellos de advertencia por exceso de azúcares y calorías.
Entonces, ¿qué tan buenas son?
Vaca Blanca, en sus tres presentaciones analizadas sí cumplieron con el contenido neto declarado, y el estudio señala que todos los productos analizados cumplieron con los parámetros establecidos para grasa, proteína y caseína de la norma correspondiente.
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Sin embargo, eso no elimina los dos incumplimientos encontrados en las Vaca Blanca, ya que se denominan como leche saborizada pese a contener grasa vegetal y reportan menos azúcares de los que realmente contienen.
Por ello, el principal llamado de atención para el consumidor no está únicamente en el precio o en que se vendan en una tienda de bajo costo, sino en revisar qué contiene realmente el producto y qué información aparece en su etiqueta.
Vaca Blanca no fue la única marca señalada por Profeco
Los hallazgos de Profeco no se limitaron a Vaca Blanca, en el mismo estudio también fueron señaladas tres leches saborizadas Great Value, la marca propia de Walmart, por presentar grasa vegetal pese a denominarse como leche saborizada.
Los productos analizados fueron:
Great Valuedeslactosada sabor a fresa
Great Value deslactosada sabor a vainilla
Great Value deslactosada sabor a chocolate
Al igual que las tres presentaciones de Vaca Blanca, estos productos fueron identificados por la institución dentro de los que no son leche, debido a que contienen grasa vegetal en lugar de grasa butírica.
Great Value es una marca propia de Walmart, por lo que sus productos se comercializan principalmente a través de las tiendas de esta cadena.
También hubo un señalamiento para Nesquik
Otro producto que apareció en el estudio fue Nestlé Nesquik sabor a chocolate, aunque su incumplimiento fue diferente al de Vaca Blanca y Great Value.
En este caso, el organismo señaló que el producto destaca en su empaque principal la leyenda “CON COCOA” con un tamaño y una tipografía más llamativos que la propia denominación del producto.
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De acuerdo con Profeco, al tratarse de una característica relacionada con su composición, la información debía integrarse a la denominación conforme a las disposiciones de la NOM-051-SCFI/SSA1-2010, por lo que el producto presentó un incumplimiento en materia de etiquetado.