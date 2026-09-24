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Nations League: dónde ver en vivo el Países Bajos vs. Alemania y todos los partidos de hoy jueves 24 de septiembre

La Jornada 1 reúne seis encuentros este jueves, con selecciones europeas que comienzan su camino en la Liga de Naciones de la UEFA.
jue 24 septiembre 2026 11:27 AM
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La Jornada 1 reúne seis encuentros este jueves, con selecciones europeas que comienzan su camino en la Liga de Naciones de la UEFA.

La Nations League de la UEFA arranca una nueva jornada este jueves 24 de septiembre con seis partidos que se disputarán en distintas ciudades de Europa. Uno de los de mayor interés hoy es el encuentro de Países Bajos vs Alemania.
Por eso, te decimos el calendario completo de partidos y dónde ver en vivo.

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Si quieres organizarte para seguir la fecha completa, aquí puedes consultar qué selecciones juegan, en qué estadio y cómo ver los partidos en vivo.

¿Qué partidos de la Nations League hay hoy jueves 24 de septiembre?

Todos los encuentros comenzarán a las 12:45 horas:

- Serbia vs. Grecia — Stadion Rajko Mitić, en Belgrado; arbitraje de Glenn Nyberg.

- Liechtenstein vs. Lituania — Rheinpark Stadion, en Vaduz; Ante Čulina será el árbitro.

- Países Bajos vs. Alemania — Johan Cruijff Arena, en Ámsterdam; dirigido por Alejandro José Hernández Hernández.

- Kosovo vs. Irlanda — Stadiumi Fadil Vokrri, en Pristina; Lawrence Visser estará a cargo del encuentro.

- Austria vs. Israel — Raiffeisen Arena, en Linz; Georgi Kabakov será el juez central.

- Portugal vs. Gales — Estádio José Alvalade, en Lisboa; Donatas Rumšas impartirá justicia.

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¿Dónde ver el Holanda vs Alemania y los demás partidos de la Nations League?

Los seis encuentros de la Jornada 1 aparecen programados para transmitirse en vivo a través de Sky Sports, incluido el partido entre Países Bajos y Alemania.

Eso significa que quienes quieran seguir cualquiera de los juegos de este jueves deberán buscar la señal correspondiente dentro de la programación de Sky Sports por cable.

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