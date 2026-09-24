Nations League: dónde ver en vivo el Países Bajos vs. Alemania y todos los partidos de hoy jueves 24 de septiembre

Si quieres organizarte para seguir la fecha completa, aquí puedes consultar qué selecciones juegan, en qué estadio y cómo ver los partidos en vivo.

¿Qué partidos de la Nations League hay hoy jueves 24 de septiembre?

Todos los encuentros comenzarán a las 12:45 horas:

- Serbia vs. Grecia — Stadion Rajko Mitić, en Belgrado; arbitraje de Glenn Nyberg.

- Liechtenstein vs. Lituania — Rheinpark Stadion, en Vaduz; Ante Čulina será el árbitro.

- Países Bajos vs. Alemania — Johan Cruijff Arena, en Ámsterdam; dirigido por Alejandro José Hernández Hernández.

- Kosovo vs. Irlanda — Stadiumi Fadil Vokrri, en Pristina; Lawrence Visser estará a cargo del encuentro.

- Austria vs. Israel — Raiffeisen Arena, en Linz; Georgi Kabakov será el juez central.

- Portugal vs. Gales — Estádio José Alvalade, en Lisboa; Donatas Rumšas impartirá justicia.



¿Dónde ver el Holanda vs Alemania y los demás partidos de la Nations League?

Los seis encuentros de la Jornada 1 aparecen programados para transmitirse en vivo a través de Sky Sports, incluido el partido entre Países Bajos y Alemania.

Eso significa que quienes quieran seguir cualquiera de los juegos de este jueves deberán buscar la señal correspondiente dentro de la programación de Sky Sports por cable.