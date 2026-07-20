El Estadio Azteca ahora es casa del América, del Atlante y del Cruz Azul: precios de los boletos en la Liga MX

Terminó la fiesta del Mundial 2026 y es momento de volver a nuestro futbol, la Liga MX, que comenzó el pasado fin de semana.

A partir de este semestre, el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca) será hogar de tres equipos históricos del futbol mexicano: el América, el Cruz Azul y el regreso del Atlante a la máxima categoría.

A diferencia de los exorbitantes precios que tuvieron las localidades para el Mundial, dos de los clubes que jugarán como locales en el Coloso de Santa Úrsula dieron a conocer cuánto costarán sus boletos para el próximo torneo, con precios relativamente más económicos.