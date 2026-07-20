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Estos son los precios para ingresar al renovado Estadio Banorte en Liga MX

El Estadio Banorte volverá a tener actividad de la Liga MX, después de las actividades del Mundial 2026.
lun 20 julio 2026 05:06 PM
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El Estadio Azteca ahora es casa del América, del Atlante y del Cruz Azul: precios de los boletos en la Liga MX
El Estadio Banorte será sede de tres equipos de la Liga MX a partir de este semestre. (Foto: Hector Vivas/Getty Images)

Terminó la fiesta del Mundial 2026 y es momento de volver a nuestro futbol, la Liga MX, que comenzó el pasado fin de semana.

A partir de este semestre, el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca) será hogar de tres equipos históricos del futbol mexicano: el América, el Cruz Azul y el regreso del Atlante a la máxima categoría.

A diferencia de los exorbitantes precios que tuvieron las localidades para el Mundial, dos de los clubes que jugarán como locales en el Coloso de Santa Úrsula dieron a conocer cuánto costarán sus boletos para el próximo torneo, con precios relativamente más económicos.

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Precios de los boletos de Atlante y Cruz Azul

Atlante y Cruz Azul son los dos equipos que dieron a conocer la lista de precios para sus partidos de local en el Estadio Banorte.

Es importante precisar que los precios de los boletos pueden variar dependiendo del rival en turno, por lo que estos precios no serán permanentes a lo largo del torneo.

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Precios partido Atlante vs. América

Los precios del partido Atlante vs. América, que se llevará a cabo el próximo 24 de julio en el Estadio Banorte, van de los $255 a los $1,700.

- Alto Norte/Sur: $255

- Alto lateral: $330

- 300 Preferente: $495

- 300 Lateral B: $495

- 300 Lateral A: $500

- 300 Cabecera Nte/Sur: $500

- 100 Norte: $350

- 100 Sur: $705

- 100 Plus: $850

- 100 Lateral: $850

- 200 Platea: $1,000

- Palcos Club: $1,700

Al tratarse de un rival importante, los precios de los boletos podrían estar un poco más elevados que en comparación con otros partidos.

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Precios partido Cruz Azul vs. Puebla

Estos son los precios del partido Cruz Azul vs. Puebla, programado para este martes 21 de julio.

- Alto Norte/Sur: $200

- Alto Lateral: $250

- 300 Preferente: $500

- 300 Cabecera: $500

- 300 Lateral: $650

- 100 Cabecera Norte: $650

- 100 Cabecera Sur: $650

- 100 Plus Norte/Sur: $800

- 200 Platea: $1,000

- 100 Lateral: $,1000

- Corner Club: $1,200

- Locker Club: $1,200

- Palcos Club: $1,600

Al igual que en el caso del Atlante, los precios para otros partidos de Cruz Azul en el Estadio Azteca podrían subir de precio, dependiendo del rival al que enfrenten.

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Hasta el momento, el Club América no ha dado a conocer los precios de sus boletos como local en el Estadio Banorte.

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¿Cuánto costaba ir al Estadio Azteca antes de ser remodelado?

Es importante señalar que los precios publicados por Atlante y Cruz Azul corresponden únicamente a partidos de fase regular. Como es costumbre, tanto en el Estadio Banorte como en cualquier otro inmueble, los precios para partidos de liguilla podrían sufrir un considerable aumento.

De acuerdo con Sports Illustrated , el último partido que se celebró antes del cierre por remodelación del Coloso de Santa Úrsula fue la final del Clausura 2024 entre América y Cruz Azul.

En aquella ocasión, el boleto más barato costo $650, y la localidad más cara llegó a los $1,900.

En el caso de los boletos para el Mundial 2026, los boletos podían ir desde los $60 dólares ($1,100) hasta los $805 ($14,800), tomando en cuenta que se trataban de asientos individuales. Se vendieron boletos que incluían experiencias de VIP u hospitality.

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Futbol Liga MX Cruz Azul Atlante Estadio Azteca

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