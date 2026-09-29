De Tlatelolco a Halloween: estas son las efemérides de octubre que México conmemora este mes

Efemérides de octubre

- 1 de octubre de 1924: Inicia la Convención revolucionaria convocada por Venustiano Carranza.

- 2 de octubre de 1968: Represión contra jóvenes en Tlatelolco.

Este día se lleva a cabo una marcha en la CDMX en donde participan estudiantes y sobrevivientes a esta represión por parte del Estado mexicano.

- 3 de octubre de 1875: Nace Gerardo Murillo, mejor conocido como Dr. Atl., destacado escritor y precursor de la pintura mexicana.

- 4 de octubre de 1824: Se promulga la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, y que representó el primer ordenamiento jurídico del México independiente.

- 5 de octubre de 1813: José María Morelos y Pavón reitera la abolición de la esclavitud que en su momento hizo el cura Miguel Hidalgo y Costilla en 1810.

- Día Mundial de los Docentes.

- 6 de octubre de 1907: Nació Francisco Gabilondo Soler, mejor conocido como “Cri-cri”, y quien es conocido por sus repertorio de canciones infantiles.

-7 de octubre de 1910: Se inaugura el Servicio Sismológico Nacional.

- 8 de octubre de 1940: Se funda el Colegio de México, institución pública dedicada a la investigación y enseñanza de nivel superior.

- 10 de octubre: Día Mundial de la Salud Mental.