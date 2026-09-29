De Tlatelolco a Halloween: estas son las efemérides de octubre que México conmemora este mes

Octubre regularmente se asocia con ser el mes rosa, en donde se recuerda la importancia de hacerse chequeos para atender de una manera más integral el cáncer de mama, además de que se busca que haya conciencia en la sociedad sobre la prevención y la detección temprana de esta enfermedad.
Sin embargo, hay otras fechas emblemáticas que igual marcaron la historia del país, así como otras efemérides tanto a nivel nacional e internacional. A continuación, te detallamos las más relevantes para que consideres algún festejo, de acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública.
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Efemérides de octubre
- 1 de octubre de 1924: Inicia la Convención revolucionaria convocada por Venustiano Carranza.
- 2 de octubre de 1968: Represión contra jóvenes en Tlatelolco.
Este día se lleva a cabo una marcha en la CDMX en donde participan estudiantes y sobrevivientes a esta represión por parte del Estado mexicano.
- 3 de octubre de 1875: Nace Gerardo Murillo, mejor conocido como Dr. Atl., destacado escritor y precursor de la pintura mexicana.
- 4 de octubre de 1824: Se promulga la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, y que representó el primer ordenamiento jurídico del México independiente.
- 5 de octubre de 1813: José María Morelos y Pavón reitera la abolición de la esclavitud que en su momento hizo el cura Miguel Hidalgo y Costilla en 1810.
- Día Mundial de los Docentes.
- 6 de octubre de 1907: Nació Francisco Gabilondo Soler, mejor conocido como “Cri-cri”, y quien es conocido por sus repertorio de canciones infantiles.
-7 de octubre de 1910: Se inaugura el Servicio Sismológico Nacional.
- 8 de octubre de 1940: Se funda el Colegio de México, institución pública dedicada a la investigación y enseñanza de nivel superior.
- 10 de octubre: Día Mundial de la Salud Mental.
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- 11 de octubre de 1990: Se crea el Instituto Federal Electoral (IFE), la institución cambió el nombre del Instituto Nacional Electoral (INE) en 2014.
- 12 de octubre de 1492: El 12 de octubre se celebra la invasión de un nuevo continente, el de América, atribuido al cordobés Cristóbal Colón, una fecha que ha traído controversia por algunos sectores de la sociedad para ya no llamarlo “descubrimiento”, sino colonización.
El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón y su tripulación llegaron a lo que hoy conocemos como América, específicamente a una isla en el Caribe que bautizó como San Salvador. Este evento marcó el inicio de la exploración y el contacto entre el Viejo Mundo (Europa) y el Nuevo Mundo (América).
La fecha se celebra en muchos países de América como el Día de la Raza o el Día de la Hispanidad, aunque también se conoce como el Día de la Resistencia Indígena en reconocimiento a las culturas nativas que ya habitaban el continente. La conmemoración varía en enfoque y nombre según la región.
- 13 de octubre de 1955: Muere el general Manuel Ávila Camacho, presidente de México durante el periodo de 1940 a 1946.
- 14 de octubre de 1844: Nace el filósofo Friedrich Wilhelm Nietzsche.
- 17 de octubre Día Internacional de la Eliminación de la Pobreza.
- 18 de octubre de 1931: Muere el genio de la electricidad: Thomas Alva Edison.
- 19 de octubre de 1970: Muere Lázaro Cárdenas, responsable de la Expropiación Petrolera, quien fue presidente de México entre 1934-1940.
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- 23 de octubre: Día Nacional de la Aviación. Día del México.
- 24 de octubre de 1945: Un total de 50 naciones constituyen la Organización de las Naciones Unidas.
- 25 de octubre de 1937: Se crea la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
31 de octubre: Día Mundial del Ahorro: Promueve la importancia de ahorrar dinero para el futuro financiero.
Además, en varias partes del mundo se celebra Halloween, en donde niños, jóvenes y adultos se disfrazan de personajes de terror y salen a las calles para pedir “calaverita”. En México, esta tradición se adoptó y se festeja el 1 de noviembre.