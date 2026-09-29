¿A qué hora juega México vs. Perú y en qué estadio?

México enfrentará a Perú este martes 29 de septiembre a las 20:30 horas, de acuerdo con la programación del encuentro.

Como sede fue elegido el Sports Illustrated Stadium, ubicado en Harrison, Nueva Jersey, Estados Unidos. De esta manera, ambas selecciones se enfrentarán fuera de sus respectivos países, en un recinto situado en el área metropolitana de Nueva York.

¿Cómo llegan México y Perú a este partido amistoso?

México llega con una racha favorable en sus últimos cinco compromisos. El conjunto nacional acumula tres victorias, un empate y una derrota, resultados que incluyen enfrentamientos contra Corea del Sur, República Checa, Ecuador, Inglaterra y Colombia.

Por su parte, Perú presenta un balance distinto, con una victoria, un empate y tres derrotas en el mismo número de encuentros. Sus adversarios recientes fueron Senegal, Honduras, Haití, España y Estados Unidos.



¿Dónde ver México vs. Perú en vivo por televisión e internet?

Para quienes quieran seguir el encuentro desde México, la programación contempla distintas alternativas, tanto en televisión abierta como en plataformas de transmisión.

Estas son las señales y servicios anunciados para el partido:

- Televisión abierta: Canal 5 y Azteca 7.

- Streaming : Claro TV, Claro Sports Premium y Amazon Prime.

Conviene revisar previamente la programación de cada plataforma y sus condiciones de acceso para asegurarse de tener disponible la transmisión.