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México vs. Perú: ¿a qué hora es y dónde ver en vivo la transmisión por televisión abierta?

El Tri llega a este compromiso internacional con una racha favorable, mientras que la selección peruana busca mejorar sus resultados recientes.
mar 29 septiembre 2026 11:41 AM
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Julián Quiñones, goleador de la selección mexicana durante el Mundial 2026, persigue el balón en el partido de dieciseisavos de final contra Ecuador, en el que México ganó 2-0.
El amistoso ante Perú permitirá a México probar distintas opciones en su alineación y observar el desempeño de sus jugadores de cara a sus próximos compromisos internacionales. (Foto: Moisés Pablo Nava/Cuartoscuro )

Tras empatar contra Colombia en su anterior partido amistoso, la selección mexicana se prepara para enfrentar a Perú, un equipo que busca recuperar terreno después de no conseguir su clasificación al Mundial 2026. Ambas selecciones continúan su preparación internacional con este nuevo compromiso.

Aquí te contamos a qué hora juega México vs. Perú, dónde ver la transmisión en vivo y gratis y cómo llegan ambos equipos al encuentro.

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¿A qué hora juega México vs. Perú y en qué estadio?

México enfrentará a Perú este martes 29 de septiembre a las 20:30 horas, de acuerdo con la programación del encuentro.

Como sede fue elegido el Sports Illustrated Stadium, ubicado en Harrison, Nueva Jersey, Estados Unidos. De esta manera, ambas selecciones se enfrentarán fuera de sus respectivos países, en un recinto situado en el área metropolitana de Nueva York.

¿Cómo llegan México y Perú a este partido amistoso?

México llega con una racha favorable en sus últimos cinco compromisos. El conjunto nacional acumula tres victorias, un empate y una derrota, resultados que incluyen enfrentamientos contra Corea del Sur, República Checa, Ecuador, Inglaterra y Colombia.

Por su parte, Perú presenta un balance distinto, con una victoria, un empate y tres derrotas en el mismo número de encuentros. Sus adversarios recientes fueron Senegal, Honduras, Haití, España y Estados Unidos.

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¿Dónde ver México vs. Perú en vivo por televisión e internet?

Para quienes quieran seguir el encuentro desde México, la programación contempla distintas alternativas, tanto en televisión abierta como en plataformas de transmisión.

Estas son las señales y servicios anunciados para el partido:

- Televisión abierta: Canal 5 y Azteca 7.

- Streaming : Claro TV, Claro Sports Premium y Amazon Prime.

Conviene revisar previamente la programación de cada plataforma y sus condiciones de acceso para asegurarse de tener disponible la transmisión.

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