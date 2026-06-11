Qué lugar ocupa Gilberto Mora en la historia de los Mundiales

Gilberto Mora ingresó a una de las listas más exclusivas del futbol mundial al convertirse en el sexto jugador más joven en disputar un partido de Copa del Mundo.

Su debut frente a Sudáfrica ocurrió con 17 años, siete meses y 28 días, edad que lo convirtió además en el futbolista más joven inscrito en el Mundial 2026.

La marca también le permitió romper un récord histórico para México que permanecía intacto desde 1930. Además, quedó a solo cinco días de igualar la edad con la que Pelé debutó en Suecia 1958, uno de los registros de precocidad más famosos en la historia del torneo.

Únicamente cinco jugadores han disputado un Mundial a una edad menor que la del mexicano.

Quién tiene el récord del jugador más joven en la historia de los Mundiales

La marca continúa en manos de Norman Whiteside, futbolista de Irlanda del Norte que debutó en España 1982 con apenas 17 años, un mes y 10 días.

Aquel registro desplazó a Pelé como el jugador más joven en disputar una Copa del Mundo y se ha mantenido vigente durante 44 años.

Por detrás del norirlandés aparecen nombres que posteriormente construyeron carreras de élite, como Samuel Eto'o, figura histórica de Camerún, y el brasileño Pelé, considerado por muchos como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

Pese a la irrupción de varias generaciones de jóvenes talentos, ningún jugador ha conseguido acercarse seriamente a la marca establecida por Whiteside.

Los futbolistas más jóvenes que han jugado un Mundial

La lista histórica de los jugadores más jóvenes en disputar una Copa del Mundo está integrada por futbolistas que lograron llegar al máximo escenario del deporte antes de cumplir la mayoría de edad.

1. Norman Whiteside (Irlanda del Norte, 1982) — 17 años, 1 mes y 10 días.

2. Samuel Eto'o (Camerún, 1998) — 17 años, 3 meses y 7 días.

3. Femi Opabunmi (Nigeria, 2002) — 17 años, 3 meses y 9 días.

4. Salomon Olembé (Camerún, 1998) — 17 años, 6 meses y 3 días.