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Los jugadores más jóvenes en la historia de los Mundiales y qué lugar ocupa Gilberto Mora

A sus 17 años, el mediocampista mexicano se abrió paso entre un grupo reservado para figuras históricas como Pelé, Samuel Eto'o y Norman Whiteside.
jue 11 junio 2026 05:43 PM
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Aunque ha sido relacionado con clubes como Real Madrid y AC Milan, toda su trayectoria profesional se ha desarrollado hasta ahora con Tijuana. (X: @miseleccionmx)

México arrancó el Mundial 2026 con una victoria frente a Sudáfrica en el partido inaugural disputado en el Estadio Ciudad de México. Sin embargo, más allá del resultado, uno de los momentos que quedó marcado en la historia del torneo ocurrió cuando Gilberto Mora saltó al terreno de juego.

Con apenas 17 años, el futbolista del tri rompió una marca que llevaba vigente casi un siglo para el futbol mexicano y se colocó entre los jugadores más jóvenes que han participado en una Copa del Mundo.

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Qué lugar ocupa Gilberto Mora en la historia de los Mundiales

Gilberto Mora ingresó a una de las listas más exclusivas del futbol mundial al convertirse en el sexto jugador más joven en disputar un partido de Copa del Mundo.

Su debut frente a Sudáfrica ocurrió con 17 años, siete meses y 28 días, edad que lo convirtió además en el futbolista más joven inscrito en el Mundial 2026.

La marca también le permitió romper un récord histórico para México que permanecía intacto desde 1930. Además, quedó a solo cinco días de igualar la edad con la que Pelé debutó en Suecia 1958, uno de los registros de precocidad más famosos en la historia del torneo.

Únicamente cinco jugadores han disputado un Mundial a una edad menor que la del mexicano.

Quién tiene el récord del jugador más joven en la historia de los Mundiales

La marca continúa en manos de Norman Whiteside, futbolista de Irlanda del Norte que debutó en España 1982 con apenas 17 años, un mes y 10 días.

Aquel registro desplazó a Pelé como el jugador más joven en disputar una Copa del Mundo y se ha mantenido vigente durante 44 años.

Por detrás del norirlandés aparecen nombres que posteriormente construyeron carreras de élite, como Samuel Eto'o, figura histórica de Camerún, y el brasileño Pelé, considerado por muchos como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

Pese a la irrupción de varias generaciones de jóvenes talentos, ningún jugador ha conseguido acercarse seriamente a la marca establecida por Whiteside.

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Los futbolistas más jóvenes que han jugado un Mundial

La lista histórica de los jugadores más jóvenes en disputar una Copa del Mundo está integrada por futbolistas que lograron llegar al máximo escenario del deporte antes de cumplir la mayoría de edad.

1. Norman Whiteside (Irlanda del Norte, 1982) — 17 años, 1 mes y 10 días.

2. Samuel Eto'o (Camerún, 1998) — 17 años, 3 meses y 7 días.

3. Femi Opabunmi (Nigeria, 2002) — 17 años, 3 meses y 9 días.

4. Salomon Olembé (Camerún, 1998) — 17 años, 6 meses y 3 días.

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5. Pelé (Brasil, 1958) — 17 años, 7 meses y 23 días.

6. Gilberto Mora (México, 2026) — 17 años, 7 meses y 28 días.

7. Bartholomew Ogbeche (Nigeria, 2002) — 17 años, 8 meses y 2 días.

8. Rigobert Song (Camerún, 1994) — 17 años, 11 meses y 19 días.

9. Youssoufa Moukoko (Alemania, 2022) — 18 años y 3 días.

10. Carvalho Leite (Brasil, 1930) — 18 años y 25 días.

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Quién es Gilberto Mora

Gilberto Rafael Mora Zambrano nació el 14 de octubre de 2008 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Actualmente juega para el Club Tijuana, institución en la que se ha desarrollado desde las categorías juveniles hasta el primer equipo.

Su ascenso fue particularmente acelerado. Juan Carlos Osorio detectó su potencial y decidió promoverlo al profesionalismo cuando apenas tenía 15 años. Durante agosto de 2024 debutó en la Primera División con los Xolos y registró una asistencia en su primer partido.

Tan solo una semana después marcó su primer gol como profesional, confirmando el potencial que observaba el cuerpo técnico.

Con el paso de los meses ganó protagonismo dentro del equipo fronterizo y para 2026 ya participaba regularmente en encuentros frente a clubes como Guadalajara, Pachuca y Cruz Azul.

Debido a su proyección, la directiva renovó su contrato en junio de 2026 por tres años más, le entregó el dorsal número 10 y estableció mecanismos para facilitar una futura transferencia al futbol europeo.

Aunque ha sido relacionado con clubes como Real Madrid y AC Milan, toda su trayectoria profesional se ha desarrollado hasta ahora con Tijuana.

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