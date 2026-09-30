El nuevo CLA 2027 de Mercedes-Benz llega con versiones híbrida y eléctrica

“CLA es uno de nuestros autos insignia este año, es por eso que estamos hoy aquí”, explicó Thalía Castro, directora de Marketing y Relaciones Públicas de Mercedes-Benz México y América Latina.





Las dos versiones hicieron su presentación luciendo el color MANUFAKTUR rojo Patagonia metalizado icónico de la firma alemana.

(Jonathan Vázquez / Expansión Studios)



El momento más esperado llegó minutos antes de la presentación especial del cantante Humbe. En medio de la penumbra aparecieron las dos versiones, ambas vestidas con la pintura MANUFAKTUR rojo Patagonia metalizado opcional que suele resaltar como un ícono de la firma alemana.

Al ritmo electro pop de Sweet Dreams y un impresionante performance, las siluetas de los dos sedanes comenzaron a revelarse, al tiempo que las luces LED delinearon la renovada parte frontal y la interpretación de la tradicional estrella de tres puntas.

“Sabemos que todos nuestros clientes van a estar felices ahora que lo vean en los showrooms. Hoy presentamos un auto súper esperado, de hecho, tenemos una lista de espera bastante larga”, señaló Castro.

Una nueva etapa

Más allá del espectáculo, el nuevo CLA representa una apuesta importante para Mercedes-Benz. A México llega con dos configuraciones de propulsión: una híbrida y otra completamente eléctrica. En ambos casos se mantienen opciones como los rines de 18", iluminación LED en faros y luces traseras.





El nuevo Mercedes Benz CLA 2027 cuenta con iluminación LED en faros y luces traseras. (Jonathan Vázquez / Expansión Studios)

Además, la nueva interpretación de sus habitáculos, con un tablero con una fuerte presencia de tecnología. El centro de atención es la MBUX Superscreen opcional que integra las diferentes funciones digitales del vehículo.

Las dos versiones incorporan una pantalla central de 14" con compatibilidad con Apple CarPlay™ y Adroid Auto™, servicios integrados de Google, asistente mediante comandos de voz con inteligencia artificial, conectividad 5G, sistema inalámbrico de carga para dispositivos móviles opcional en las plazas delanteras, iluminación de ambiente opcional con 64 colores, sistema de audio, techo panorámico y aire acondicionado automático.

