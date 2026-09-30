El nuevo CLA 2027 de Mercedes-Benz llega con versiones híbrida y eléctrica

La noche, el rojo y la arquitectura de un antiguo convento fueron el escenario elegido por Mercedes-Benz para el lanzamiento en México del Nuevo CLA 2027. El evento fue planteado como una experiencia para llevar a los invitados al futuro de la movilidad de lujo.
Así, el antiguo convento de San Hipólito, en la Ciudad de México, se transformó en el CLA LAUNCH, donde la expectativa creció mientras los asistentes esperaban conocer uno de los modelos más importantes de la marca para 2026.
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“CLA es uno de nuestros autos insignia este año, es por eso que estamos hoy aquí”, explicó Thalía Castro, directora de Marketing y Relaciones Públicas de Mercedes-Benz México y América Latina.
El momento más esperado llegó minutos antes de la presentación especial del cantante Humbe. En medio de la penumbra aparecieron las dos versiones, ambas vestidas con la pintura MANUFAKTUR rojo Patagonia metalizado opcional que suele resaltar como un ícono de la firma alemana.
Al ritmo electro pop de Sweet Dreams y un impresionante performance, las siluetas de los dos sedanes comenzaron a revelarse, al tiempo que las luces LED delinearon la renovada parte frontal y la interpretación de la tradicional estrella de tres puntas.
“Sabemos que todos nuestros clientes van a estar felices ahora que lo vean en los showrooms. Hoy presentamos un auto súper esperado, de hecho, tenemos una lista de espera bastante larga”, señaló Castro.
Una nueva etapa
Más allá del espectáculo, el nuevo CLA representa una apuesta importante para Mercedes-Benz. A México llega con dos configuraciones de propulsión: una híbrida y otra completamente eléctrica. En ambos casos se mantienen opciones como los rines de 18", iluminación LED en faros y luces traseras.
Además, la nueva interpretación de sus habitáculos, con un tablero con una fuerte presencia de tecnología. El centro de atención es la MBUX Superscreen opcional que integra las diferentes funciones digitales del vehículo.
Las dos versiones incorporan una pantalla central de 14" con compatibilidad con Apple CarPlay™ y Adroid Auto™, servicios integrados de Google, asistente mediante comandos de voz con inteligencia artificial, conectividad 5G, sistema inalámbrico de carga para dispositivos móviles opcional en las plazas delanteras, iluminación de ambiente opcional con 64 colores, sistema de audio, techo panorámico y aire acondicionado automático.
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CLA 200 HEV
La versión híbrida combina un motor turbo de cuatro cilindros y 1.5 litros con un motor eléctrico integrado en la transmisión y una batería de 1.3 kWh.
El conjunto desarrolla 163 hp y 250Nm, mientras que una transmisión automática de doble embrague de ocho velocidades lleva la potencia al eje delantero.
CLA 200 BEV
La segunda alternativa es eléctrica, que lleva un motor montado en el eje trasero capaz de generar 165 kW, equivalentes a aproximadamente 224 hp, además de 335 Nm.
La energía proviene de una batería de 58.4 kWh de contenidos energético, con la que el sedán puede recorrer hasta 542 km por carga.
Una noche de gala
La velada reunió a directivos, encabezados por Derrick Halvorsen, CEO de Mercedes-Benz México; Alfred Zielke, Vice President Sales, Product Management & Customer Journey Mercedes-Benz LATAM; Kai Schlikum, Managing Director Mercedes-Benz Cars GD Latin America, y Amr Barhoma Chief Financial Officer at Mercedes-Benz, pero también a una variedad de entusiastas de la firma.
Entre los asistentes destacaron personalidades de los noticieros como Javier Risco, Laura Manzo, Mairon Raimers y Mariana Chávez. También reconocidos chefs, entre ellos Sofía Cortina y Lucho Martínez.
Del mismo modo, estuvieron presentes diseñadores, creadores de contenido y figuras de la moda, como Verónica Kelleher, Chantal Trujillo, Daniel Ochoa, Kris Goyri, Lorena Saravia, Raúl de la Cerda, Darío Yazbeck, Denisse de Alba, Lorena Barreiro, Jimena con J, Alex Guízar, Mónica Paxson, Pau Bremer, Luisa Cárdenas, Jess Salgado y las hermanas Pau y Constanza Bortoloti.
Con certeza, el nuevo CLA llega a México para mantener el carácter de un sedán deportivo mientras la marca abre paso a una nueva generación de modelos electrificados.