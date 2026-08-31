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La venta de autos de lujo crece a un ritmo seis veces mayor que la economía de México

Detrás de este comportamiento, que ocurre en un momento en donde las perspectivas económicas llevan a los consumidores a ser más cautelosos con sus gastos, está una mayor competencia y una mejor oferta financiera.
lun 31 agosto 2026 01:03 PM
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Un grupo de periodistas rodean un BMW iX3, durante la revelación global del modelo. La marca alemana es una de las que encabezan el segmento de autos premium en México.
Con los últimos datos, la comercialización de este tipo de vehículos acumula dos años consecutivos de incrementos. (Johannes Simon/Getty Images)

Hay una paradoja en el mercado automotriz mexicano: mientras la economía pierde velocidad, los autos de lujo aceleran. De enero a julio, las marcas de este segmento vendieron 17,618 vehículos en México, 9.7% más que en el mismo periodo del año pasado. El crecimiento contrasta con la expectativa de que la economía nacional avance alrededor de 1.5% este año, de acuerdo con las previsiones del Banco de México.

En otras palabras, el ritmo de crecimiento es seis veces el de la economía mexicana. Y no solo eso. También le está ganando terreno al resto de la industria automotriz, cuyas ventas aumentaron 5% en los primeros siete meses del año.

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Detrás de este comportamiento, que ocurre en un momento en donde las perspectivas económicas han obligado a buena parte de los consumidores a ser más cautelosos con sus gastos, está una mayor competencia y una mejor oferta financiera.

Las marcas que compiten en este segmento han ampliado sus portafolios y los distribuidores están utilizando con mayor intensidad las herramientas de financiamiento para facilitar la compra.

“En los últimos dos años en el mercado automotor estamos observando que hay una competencia muy fuerte entre las marcas y que esto se ha traducido en mejores condiciones de compra para los consumidores en términos de precio y también financiamiento, dice Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), en entrevista con Expansión.

“Entonces hay mayores condiciones para que los consumidores puedan adquirir un vehículo (premium o de lujo)”, añade.

Qué considera la industria un auto de lujo

La definición de “auto de lujo” que utiliza la AMDA también ayuda a entender el comportamiento del segmento. No se trata exclusivamente de las marcas que tradicionalmente se asocian con el lujo, como BMW, Audi o Volvo, sino de un universo determinado por las características de los vehículos.

La asociación considera unidades de lujo aquellas con una distancia entre ejes de entre 2,741 y 3,100 milímetros, motores de cuatro, seis, ocho o 12 cilindros, con desplazamientos de 3.2 a 6.0 litros y potencias que van de 136 a 290 caballos de fuerza.

En esta categoría entran modelos de las marcas tradicionalmente asociadas con el segmento, sino también algunos modelos específicos de marcas generalistas que cumplen con las características establecidas por la industria.

Esta clasificación es relevante porque permite que el desempeño del segmento sea distinto al de sus marcas más conocidas. De hecho, varias de las firmas que concentran buena parte de las ventas de lujo registran retrocesos este año.

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BMW comercializó 10,075 unidades de enero a julio, una caída de 6.5%. Mercedes-Benz vendió 5,213 vehículos, 18.2% menos, mientras que Volvo colocó 2,025 unidades, una disminución de 44.2%.

Audi fue una de las excepciones entre las marcas de mayor volumen, con 5,233 vehículos vendidos y un crecimiento de 3.9%.

La suma del mercado, sin embargo, cuenta otra historia. La definición de la AMDA incorpora otras marcas y modelos, por lo que los retrocesos de algunos de los principales jugadores son compensados por el crecimiento de otros participantes. El resultado es un segmento que, en conjunto, avanzó 9.7% en los primeros siete meses del año.

Las marcas que más crecieron

Alfa Romeo es el caso más extremo. Entre enero y julio pasó de vender 144 vehículos en 2025 a 276 este año, un crecimiento de 91.7%. Infiniti también avanzó a doble dígito, con un aumento de 18% y 741 unidades comercializadas.

Bentley, aunque con un volumen mucho menor, vendió siete vehículos, 16.7% más que un año antes. Lexus por su parte, colocó 1,630 unidades, un incremento de 4.9%.

El crecimiento no es un fenómeno aislado de 2026. Es el segundo año consecutivo en que el segmento registra un avance.

Entre enero y julio de 2025, las marcas de lujo vendieron 16,054 vehículos, 1.9% más que en el mismo periodo de 2024. En ese entonces, el mercado automotor total apenas crecía 0.3%.

La recuperación resulta todavía más evidente al mirar hacia atrás. En los primeros siete meses de 2024, las ventas de autos de lujo habían caído 6.6%, con 17,314 unidades comercializadas.

Las principales ciudades del país, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla, se encuentran entre los mercados con mayores volúmenes de comercialización.

La competencia china

La siguiente disputa podría ser todavía mayor. Así como los fabricantes chinos han ganado espacio en los segmentos de volumen durante los últimos años, la expectativa de la industria es que sus portafolios avancen gradualmente hacia vehículos de mayor precio y posicionamiento premium.

Por ahora, sin embargo, no hay señales claras de que el ritmo vaya a cambiar en lo que resta del año.

“En términos generales el cierre para este año no veo que vaya a suscitarse una variación significativa de lo que se ha venido mostrando en lo que va ya transcurrido y para los próximos años va a depender mucho, por un lado, de las condiciones generales de la economía, pero también de las condiciones de la oferta en términos de lo que ocurra”, agrega Rosales.

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BMW Audi Bentley Sector automotriz

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