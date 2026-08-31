Detrás de este comportamiento, que ocurre en un momento en donde las perspectivas económicas han obligado a buena parte de los consumidores a ser más cautelosos con sus gastos, está una mayor competencia y una mejor oferta financiera.

Las marcas que compiten en este segmento han ampliado sus portafolios y los distribuidores están utilizando con mayor intensidad las herramientas de financiamiento para facilitar la compra.

“En los últimos dos años en el mercado automotor estamos observando que hay una competencia muy fuerte entre las marcas y que esto se ha traducido en mejores condiciones de compra para los consumidores en términos de precio y también financiamiento, dice Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), en entrevista con Expansión.

“Entonces hay mayores condiciones para que los consumidores puedan adquirir un vehículo (premium o de lujo)”, añade.

Qué considera la industria un auto de lujo

La definición de “auto de lujo” que utiliza la AMDA también ayuda a entender el comportamiento del segmento. No se trata exclusivamente de las marcas que tradicionalmente se asocian con el lujo, como BMW, Audi o Volvo, sino de un universo determinado por las características de los vehículos.

La asociación considera unidades de lujo aquellas con una distancia entre ejes de entre 2,741 y 3,100 milímetros, motores de cuatro, seis, ocho o 12 cilindros, con desplazamientos de 3.2 a 6.0 litros y potencias que van de 136 a 290 caballos de fuerza.

En esta categoría entran modelos de las marcas tradicionalmente asociadas con el segmento, sino también algunos modelos específicos de marcas generalistas que cumplen con las características establecidas por la industria.

Esta clasificación es relevante porque permite que el desempeño del segmento sea distinto al de sus marcas más conocidas. De hecho, varias de las firmas que concentran buena parte de las ventas de lujo registran retrocesos este año.