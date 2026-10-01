Café sin costo adicional en La Esperanza, McDonald's y 7-Eleven

Pastelerías La Esperanza regalará un café americano grande, frío o caliente, entre las 6:00 y las 21:00 horas. Para obtenerlo no basta con llegar a caja: necesitas descargar la App Esperanza, iniciar sesión y activar el cupón del Día del Café.

La promoción está disponible en sucursales participantes que cuenten con área de cafetería y permite un beneficio por cuenta registrada. Al momento de pagar debes mostrar el cupón directamente desde el teléfono, ya que no se aceptan capturas de pantalla ni impresiones.

McDonald's también ofrece una bebida McCafé gratis durante todo el 1 de octubre. En este caso, el beneficio se gestiona exclusivamente desde la aplicación oficial de la cadena, donde puedes consultar las condiciones para canjearlo.

Otra opción está en 7-Eleven, aunque aquí sí necesitas realizar una compra. Al adquirir una dona participante recibes sin costo adicional una de estas bebidas:

- Café americano de 12 oz

- Capuchino de 12 oz

- Latte helado de 16 oz.

Puedes elegir entre donas blanca, chocolate, arce, fresa, azucarada o glaseada. La oferta estará disponible de 5:00 a 18:00 horas o hasta agotar existencias y se limita a una bebida de regalo por ticket.



Oxxo y Dunkin' llevan el café a promociones de 1 peso

Oxxo permitirá rellenar un termo con café americano Andatti por 1 peso, ya sea frío o caliente. La promoción funciona únicamente este 1 de octubre, de las 6:00 a las 13:00 horas, y tiene un límite de 50 rellenos por tienda.

Para aprovecharla necesitas llevar tu propio termo rellenable, con una capacidad máxima de 473 mililitros. A diferencia de otras ofertas de la lista, esta aplica en tiendas Oxxo de todo México y no solamente en la Ciudad de México.

Dunkin' apuesta por una mecánica distinta: al comprar una bebida seleccionada, la segunda cuesta 1 peso. Participan latte frío o caliente, cold brew y cappuccino.