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Día del Café: café a 1 peso en OXXO y gratis en La Esperanza este 1 de octubre en CDMX

Varias cadenas activaron beneficios por tiempo limitado; algunas requieren app, termo propio o una compra adicional para poder canjearlos.
jue 01 octubre 2026 12:18 PM
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Mujer tomando una taza de café afuera de una cafetería. Este jueves 1 de octubre se celebra el Día Internacional del Café y varias cadenas han lanzado promociones para conmemorar la fecha.
Algunas promociones por el Día del Café están sujetas a horarios, disponibilidad por sucursal y límites de bebidas, por lo que conviene revisar las condiciones antes de acudir. (Expansión|ChatGPT)

Este jueves 1 de octubre, Día Internacional del Café, varias cadenas activaron promociones especiales que cambian según el horario, la sucursal y la forma de canjearlas. Algunas ofrecen bebidas gratis, otras descuentos o precios especiales por tiempo limitado.

Aquí te contamos qué promociones están disponibles en CDMX, cuánto cuesta cada bebida y qué necesitas para aprovechar cada beneficio.

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Café sin costo adicional en La Esperanza, McDonald's y 7-Eleven

Pastelerías La Esperanza regalará un café americano grande, frío o caliente, entre las 6:00 y las 21:00 horas. Para obtenerlo no basta con llegar a caja: necesitas descargar la App Esperanza, iniciar sesión y activar el cupón del Día del Café.

La promoción está disponible en sucursales participantes que cuenten con área de cafetería y permite un beneficio por cuenta registrada. Al momento de pagar debes mostrar el cupón directamente desde el teléfono, ya que no se aceptan capturas de pantalla ni impresiones.

McDonald's también ofrece una bebida McCafé gratis durante todo el 1 de octubre. En este caso, el beneficio se gestiona exclusivamente desde la aplicación oficial de la cadena, donde puedes consultar las condiciones para canjearlo.

Otra opción está en 7-Eleven, aunque aquí sí necesitas realizar una compra. Al adquirir una dona participante recibes sin costo adicional una de estas bebidas:

- Café americano de 12 oz

- Capuchino de 12 oz

- Latte helado de 16 oz.

Puedes elegir entre donas blanca, chocolate, arce, fresa, azucarada o glaseada. La oferta estará disponible de 5:00 a 18:00 horas o hasta agotar existencias y se limita a una bebida de regalo por ticket.

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Oxxo y Dunkin' llevan el café a promociones de 1 peso

Oxxo permitirá rellenar un termo con café americano Andatti por 1 peso, ya sea frío o caliente. La promoción funciona únicamente este 1 de octubre, de las 6:00 a las 13:00 horas, y tiene un límite de 50 rellenos por tienda.

Para aprovecharla necesitas llevar tu propio termo rellenable, con una capacidad máxima de 473 mililitros. A diferencia de otras ofertas de la lista, esta aplica en tiendas Oxxo de todo México y no solamente en la Ciudad de México.

Dunkin' apuesta por una mecánica distinta: al comprar una bebida seleccionada, la segunda cuesta 1 peso. Participan latte frío o caliente, cold brew y cappuccino.

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Esta promoción estará vigente durante el 1 de octubre en sucursales participantes de CDMX y Monterrey, por lo que conviene verificar que el establecimiento donde planeas comprar forme parte de la oferta.

Tim Hortons extiende su promoción hasta el domingo 4 de octubre

Quienes no alcancen alguna de las promociones del jueves todavía tendrán una alternativa durante el fin de semana. Tim Hortons ofrecerá dos cafés mexicanos chicos por 39 pesos hasta el domingo 4 de octubre de 2026.

No necesitas descargar una aplicación ni registrarte para solicitarla: basta con pedir la promoción directamente al personal. Puede utilizarse tanto para consumo dentro de la sucursal como en Drive-thru.

La oferta está disponible en la mayoría de las sucursales de Tim Hortons en México, con una excepción importante: no aplica en establecimientos ubicados dentro de aeropuertos.

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