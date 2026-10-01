El 11 de septiembre de 2026, el CEO de la empresa tecnológica Nvidia, Jensen Huang, declaró que la organización podría registrar un crecimiento de hasta 70% durante todo el cierre del próximo año. Sin embargo, esa previsión generó interrogantes, así como el plan de financiación por 500,000 millones de dólares respaldado por chips.
Wall Street pone en duda la promesa de Jensen Huang de que Nvidia crezca un 70%
El valor real y la infraestructura han sido cuestionada por bancos e inversores de Wall Street. Algunos prestamistas exigen garantías más elevadas que las previstas por la empresa al inicio, mientras intentan calcular cuánto tiempo durarán los ingresos procedentes de sus chips.
La crisis de semiconductores provocada por la creciente demanda de chips no pareció un problema para Jensen Huang, pues el directivo aseguró anteriormente que “no solo construyen chips”, sino que opera con un modelo más amplio que incluye centros de datos, fabricación de memorias y startups. Además, de acuerdo con un análisis de Axis Negocios , Nvidia podría terminar su año fiscal con 400,000 millones de dólares en ganancias.
Esto no deja tranquilo a Wall Street, al contrario, la capacidad de procesamiento que proporcionan los chips de Nvidia genera dudas sobre los posibles problemas de financiación para las empresas de IA que buscan acceder a nuevas fuentes de capital.
“Wall street es un mercado mucho más conservador”, dijo Tony Trzcinka, gestor senior de cartera en Impax Asset Management, a Reuters, refiriéndose a la afirmación de Nvidia de que sus chips más especializados pueden generar ingresos durante una década.
Asimismo, en un comunicado, un portavoz de la empresa afirmó que su “capacidad de procesamiento de IA es un activo productivo, duradero y fungible, que puede respaldar la financiación a largo plazo. Nuestros socios financieros evalúan de forma independiente cada oportunidad”.
Los chips de Nvidia se convierten en garantía para préstamos millonarios
El escepticismo surge en un momento en que empresas e inversores están destinando miles de dólares a centros de datos, chips y capacidad energética para apoyar el auge de la IA. Pero también se cuestiona el uso del crédito privado, la financiación de proveedores y las operaciones circulares, prácticas que tuvieron un papel importante durante el apogeo y la caída de las empresas puntocom hace más de 23 años.
El plan de Nvidia, anunciado en agosto con inversores como Blackstone, Apollo, y KKR, contemplaba el uso de chips como garantía con aval limitado para facilitar a los desarrolladores de IA el acceso a la capacidad de procesamiento de Nvidia; la estrategia se planteó como una alternativa costosa, pero necesaria, para crear un mercado de financiación similar al de arrendamiento de aeronaves.
Por si fuera poco, tres fuentes bancarias dijeron que Nvidia podría tener que ofrecer garantías en todas sus operaciones o contar con un flujo de ingresos proveniente de clientes con grado de inversión para cubrir la deuda.
Por otro lado, Jensen Huang ha declarado que su objetivo es convertir la capacidad de computación de Nvidia en un activo de infraestructura en el que se pueda invertir, “a diferencia del sistema típico en que los clientes compran contratos de suscripción a empresas de IA para obtener acceso a la computación.
El directivo afirmó en agosto, en una publicación del Blog oficial de Nvidia , que la iniciativa de los 500,000 millones de dólares estaba diseñada para abordar las preocupaciones de la financiación circular, una práctica en la que las empresas financian indirectamente la compra de sus propios productos. El esquema busca atraer capital de inversores institucionales independientes, con apoyo de bancos y fondos de capital privado, para financiar los proyectos.
La vida útil de los chips abre dudas entre inversionistas
Otro de los puntos de discusión es cuánto tiempo pueden seguir generando ingresos los chips de Nvidia. Mientras que la organización afirma que su GPU más avanzada puede utilizarse hasta por una década, bancos e inversionistas suelen calcular su depreciación en períodos de tres a 4 años.
Esta diferencia es importante dado que los chips empiezan a utilizarse como garantía para obtener financiamiento destinado a infraestructura de IA, por lo que si pierden valor antes de lo previsto, los prestamistas podrían enfrentar mayores riesgos y exigir intereses más altos y garantías adicionales.
Además, el financiamiento privado ya comienza a ganar terreno en la construcción de infraestructura de IA. Un ejemplo es Meta y Blackrock , que anunciaron una inversión de 14,000 millones de dólares para desarrollar un centro de datos en Texas, lo que demuestra cómo las grandes tecnológicas recurren a capital externo para sostener su expansión.
En cuanto al tema de las GPU, el debate también gira en torno a cuánto tiempo pueden generar ingresos, ya que empresas como Amazon o Google buscan alternativas a Nvidia al desarrollar sus propios procesadores para reducir costos y depender menos de un solo proveedor.