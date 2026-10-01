Wall Street pone en duda la promesa de Jensen Huang de que Nvidia crezca un 70%

El valor real y la infraestructura han sido cuestionada por bancos e inversores de Wall Street. Algunos prestamistas exigen garantías más elevadas que las previstas por la empresa al inicio, mientras intentan calcular cuánto tiempo durarán los ingresos procedentes de sus chips.

La crisis de semiconductores provocada por la creciente demanda de chips no pareció un problema para Jensen Huang, pues el directivo aseguró anteriormente que “no solo construyen chips”, sino que opera con un modelo más amplio que incluye centros de datos, fabricación de memorias y startups. Además, de acuerdo con un análisis de Axis Negocios , Nvidia podría terminar su año fiscal con 400,000 millones de dólares en ganancias.

Esto no deja tranquilo a Wall Street, al contrario, la capacidad de procesamiento que proporcionan los chips de Nvidia genera dudas sobre los posibles problemas de financiación para las empresas de IA que buscan acceder a nuevas fuentes de capital.

“Wall street es un mercado mucho más conservador”, dijo Tony Trzcinka, gestor senior de cartera en Impax Asset Management, a Reuters, refiriéndose a la afirmación de Nvidia de que sus chips más especializados pueden generar ingresos durante una década.

Asimismo, en un comunicado, un portavoz de la empresa afirmó que su “capacidad de procesamiento de IA es un activo productivo, duradero y fungible, que puede respaldar la financiación a largo plazo. Nuestros socios financieros evalúan de forma independiente cada oportunidad”.

Los chips de Nvidia se convierten en garantía para préstamos millonarios