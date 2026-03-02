Checo Pérez se convirtió en un gran negocio para las marcas fuera de la F1, ¿por qué es tan rentable?

Ahí está la diferencia, antes el atleta servía para probar que algo era eficaz y ahora sirve para volverlo parte de la rutina. En esa estrategia encaja la campaña de Farmacias del Ahorro, que también lo muestra lejos del monoplaza y traslada su disciplina y confianza al bienestar cotidiano.

En los anuncios no aparece en competencia ni al volante, se le ve revisando pedidos desde el teléfono, supervisando entregas y asociando su método de trabajo con la promesa logística de la app, la cual busca entregar productos en menos de una hora. La campaña toma atributos que el público reconoce en él como constancia, precisión y preparación y los traduce a algo doméstico, recibir compras y resolver necesidades diarias.

Mario Alberto Nava, académico de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), señala que la marca no busca admiración, pero sí familiaridad. “Cuando el embajador deja el uniforme y lo ves como una persona común, la marca gana identidad porque dejas de verlo como la figura perfecta y lo ves como alguien como tú. Eso genera empatía, cercanía y puntos a favor para la marca porque el consumidor entiende que también forma parte de su vida cotidiana”.

El cambio de fondo es estratégico. La marca ya no usa al deportista como prueba de superioridad, lo usa como referencia de comportamiento porque el consumidor no busca rendir como el atleta, busca parecerse a su forma de vida.

El estratega de marca Edson Noyola explica que ahí se modifica la relación entre publicidad y consumidor. “Cuando un atleta aparece en situaciones normales deja de ser un vocero y se convierte en un referente de estilo de vida. El consumidor pasa de la admiración a la emulación. Ya no compra el producto, compra la posibilidad de parecerse a esa vida”.