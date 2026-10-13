Oaxaca alista una nueva edición de “La fiesta más viva de todas”
Para las celebraciones del mes de noviembre, el gobierno del estado tiene preparada una lista de iniciativas culturales, artísticas y gastronómicas para recibir a visitantes nacionales e internacionales
Oaxaca volverá a convertirse en uno de los principales destinos turísticos para vivir el Día de Muertos, con una programación que reunirá más de 100 actividades entre el 26 de octubre y el 3 de noviembre.
Bajo el concepto “La fiesta más viva de todas”, el estado prepara rutas entre campos de cempasúchil, comparsas, altares monumentales, conciertos, exposiciones, en distintas comunidades, así como la presencia de sus platillos emblemáticos.
La celebración también llega con expectativas económicas. En 2025, la temporada atrajo a 86,900 visitantes y generó una derrama de 383 millones de pesos, cifras que las autoridades estatales se han propuesto superar este año.
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Una agenda que recorre tradiciones
Entre los principales atractivos destaca el circuito “Flores que guían el alma”, que del 26 de octubre al 3 de noviembre conectará la ciudad de Oaxaca con campos de cempasúchil en San Jacinto Amilpas, San Antonio Arrazola, San Martín Tilcajete, Santo Tomás Jalieza, Teotitlán del Valle y Mitla.
Además, en el centro histórico se instalarán 30 altares monumentales que reflejan la identidad de los 16 pueblos originarios y el pueblo afromexicano; mientras que en el atrio del Templo de Jalatlaco se creará un tapete de arena de 250 metros cuadrados, a la par de concursos de fachadas, catrinas y la Gran Comparsa de Día de Muertos.
El programa festivo se extenderá a otras localidades con más de 50 actividades, entre ellas la Feria del Atole, esculturas monumentales y conciertos simultáneos en Oaxaca y Santa Cruz Huatulco.
Cultura, entretenimiento y derrama económica
La oferta incluirá una muestra de la producción artesanal y gastronómica, del 28 de octubre al 4 de noviembre. Así, la Real Alhóndiga de Antequera será sede de una edición especial de Casa Hecho en Oaxaca, que reunirá a 90 artesanos y 10 personas productoras bajo el concepto “Ofrenda y Herencia”.
La agenda contempla además 40 actividades artísticas y culturales y propuestas deportivas como el “Recorrido al Mictlán 2026” y el Festival de Deporte de Combate “Guerreros del Mictlán”.
Asimismo, esta celebración representa una de las principales temporadas turísticas para Oaxaca. De acuerdo con autoridades estatales, 75% de los visitantes durante estas fechas son extranjeros, mientras que 25% viajan desde otros estados del país.
Con este despliegue, Oaxaca busca que el Día de Muertos sea una experiencia que permita recorrer distintas comunidades y conocer la diversidad cultural, gastronómica y artesanal que caracteriza al estado.