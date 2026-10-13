Oaxaca alista una nueva edición de “La fiesta más viva de todas”

Una agenda que recorre tradiciones

Entre los principales atractivos destaca el circuito “Flores que guían el alma”, que del 26 de octubre al 3 de noviembre conectará la ciudad de Oaxaca con campos de cempasúchil en San Jacinto Amilpas, San Antonio Arrazola, San Martín Tilcajete, Santo Tomás Jalieza, Teotitlán del Valle y Mitla.

Además, en el centro histórico se instalarán 30 altares monumentales que reflejan la identidad de los 16 pueblos originarios y el pueblo afromexicano; mientras que en el atrio del Templo de Jalatlaco se creará un tapete de arena de 250 metros cuadrados, a la par de concursos de fachadas, catrinas y la Gran Comparsa de Día de Muertos.

El programa festivo se extenderá a otras localidades con más de 50 actividades, entre ellas la Feria del Atole, esculturas monumentales y conciertos simultáneos en Oaxaca y Santa Cruz Huatulco.

La ruta “Flores que guían el alma” unirá la capital oaxaqueña con campos de cempasúchil y comunidades con tradición artesanal. (Cortesía)





Cultura, entretenimiento y derrama económica

La oferta incluirá una muestra de la producción artesanal y gastronómica, del 28 de octubre al 4 de noviembre. Así, la Real Alhóndiga de Antequera será sede de una edición especial de Casa Hecho en Oaxaca, que reunirá a 90 artesanos y 10 personas productoras bajo el concepto “Ofrenda y Herencia”.

La agenda contempla además 40 actividades artísticas y culturales y propuestas deportivas como el “Recorrido al Mictlán 2026” y el Festival de Deporte de Combate “Guerreros del Mictlán”.

Asimismo, esta celebración representa una de las principales temporadas turísticas para Oaxaca. De acuerdo con autoridades estatales, 75% de los visitantes durante estas fechas son extranjeros, mientras que 25% viajan desde otros estados del país.

En 2025, la entidad registró 86,900 visitantes durante esta temporada y una derrama económica de 383 millones de pesos. Para 2026, la expectativa es superar ambos indicadores.

(Cortesía)

Con este despliegue, Oaxaca busca que el Día de Muertos sea una experiencia que permita recorrer distintas comunidades y conocer la diversidad cultural, gastronómica y artesanal que caracteriza al estado.