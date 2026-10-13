Partidos de Champions League en vivo: dónde y a qué hora ver el Barcelona vs. Galatasaray y todos los partidos

A qué hora y dónde ver Barcelona vs. Galatasaray

Barcelona visitará al Galatasaray en el RAMS Park de Estambul. El partido comenzará a las 13:00 horas y podrá verse en HBO Max y TNT.

El árbitro encargado del encuentro será Marco Guida. El duelo comparte horario con otros seis partidos programados para la segunda parte de la jornada.

Horarios, transmisión, estadio y árbitro de los demás partidos

Lens vs. Sporting CP se jugará a las 10:45 horas en el Stade Bollaert-Delelis, Lens, con transmisión por HBO Max y TNT. El árbitro será Igor Pajač.

Sabah vs. Estrella Roja también comenzará a las 10:45 horas en el Baki Olimpiya Stadionu, Bakú. La transmisión estará disponible por FOX+ y Sebastian Gishamer será el árbitro.

Viking FK vs. Bayern Múnich arrancará a las 13:00 horas en el Lyse Arena, Stavanger. El encuentro podrá verse por FOX y será dirigido por Georgi Kabakov.

Atlético de Madrid vs. Manchester United se disputará a las 13:00 horas en el Riyadh Air Metropolitano, Madrid, con transmisión por FOX+. Glenn Nyberg será el árbitro.

Inter vs. Club Brujas comenzará a las 13:00 horas en el Stadio Giuseppe Meazza, Milán. El partido estará disponible en HBO Max y Rohit Saggi será el árbitro.

RB Leipzig vs. PSV se jugará a las 13:00 horas en el Red Bull Arena, Leipzig, con transmisión por HBO Max. Nick Walsh será el árbitro.



Qué partidos no muestran transmisión en vivo

Arsenal vs. Lille está programado a las 13:00 horas en el Emirates Stadium, Londres. Felix Zwayer será el árbitro y en la captura proporcionada no aparece una señal de transmisión.

Villarreal vs. Napoli también comenzará a las 13:00 horas en el Estadio de la Cerámica, Villarreal. El árbitro será Daniel Siebert y la imagen no muestra canal o plataforma para ver el partido.

