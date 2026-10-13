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Partidos de Champions League en vivo: dónde y a qué hora ver el Barcelona vs. Galatasaray y todos los partidos

Barcelona, Bayern Múnich, Arsenal, Inter y Atlético de Madrid entran en acción en una jornada con partidos desde las 10:45 horas.
mar 13 octubre 2026 12:18 PM
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Composición con jugadores del Barcelona y del Galatasaray durante partidos de futbol, vestidos con los uniformes de ambos clubes.
El encuentro entre Barcelona y Galatasaray se disputará en el RAMS Park de Estambul y tendrá a Marco Guida como árbitro. (AFP y @Galatasaray)

Los partidos de Champions League regresan con una nueva jornada este martes 13 de octubre que reúne a varios de los clubes más importantes de Europa. Entre los encuentros que concentran la atención aparece Barcelona vs. Galatasaray, pero también habrá actividad de Bayern Múnich, Arsenal, Inter, Atlético de Madrid y otros equipos.

Los horarios se reparten entre las 10:45 y las 13:00 horas, con transmisiones disponibles en distintas señales y plataformas. Cada encuentro también tendrá sede y cuerpo arbitral definidos para esta fase.

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A qué hora y dónde ver Barcelona vs. Galatasaray

Barcelona visitará al Galatasaray en el RAMS Park de Estambul. El partido comenzará a las 13:00 horas y podrá verse en HBO Max y TNT.

El árbitro encargado del encuentro será Marco Guida. El duelo comparte horario con otros seis partidos programados para la segunda parte de la jornada.

Horarios, transmisión, estadio y árbitro de los demás partidos

Lens vs. Sporting CP se jugará a las 10:45 horas en el Stade Bollaert-Delelis, Lens, con transmisión por HBO Max y TNT. El árbitro será Igor Pajač.

Sabah vs. Estrella Roja también comenzará a las 10:45 horas en el Baki Olimpiya Stadionu, Bakú. La transmisión estará disponible por FOX+ y Sebastian Gishamer será el árbitro.

Viking FK vs. Bayern Múnich arrancará a las 13:00 horas en el Lyse Arena, Stavanger. El encuentro podrá verse por FOX y será dirigido por Georgi Kabakov.

Atlético de Madrid vs. Manchester United se disputará a las 13:00 horas en el Riyadh Air Metropolitano, Madrid, con transmisión por FOX+. Glenn Nyberg será el árbitro.

Inter vs. Club Brujas comenzará a las 13:00 horas en el Stadio Giuseppe Meazza, Milán. El partido estará disponible en HBO Max y Rohit Saggi será el árbitro.

RB Leipzig vs. PSV se jugará a las 13:00 horas en el Red Bull Arena, Leipzig, con transmisión por HBO Max. Nick Walsh será el árbitro.

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Qué partidos no muestran transmisión en vivo

Arsenal vs. Lille está programado a las 13:00 horas en el Emirates Stadium, Londres. Felix Zwayer será el árbitro y en la captura proporcionada no aparece una señal de transmisión.

Villarreal vs. Napoli también comenzará a las 13:00 horas en el Estadio de la Cerámica, Villarreal. El árbitro será Daniel Siebert y la imagen no muestra canal o plataforma para ver el partido.

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Champions League FC Barcelona Galatasaray

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