¿Cuánto valen y dónde juegan los jugadores de España, la selección campeona del Mundial 2026?

España volvió a conquistar el futbol mundial. La selección dirigida por Luis de la Fuente derrotó 1-0 a Argentina en la prórroga de la final del Mundial 2026 y levantó su segunda Copa del Mundo, 16 años después del título conseguido en Sudáfrica 2010.
El gol de Ferran Torres al minuto 106 definió el campeonato, pero el éxito de La Roja fue mucho más que una individualidad. El equipo se distinguió por un futbol colectivo que neutralizó a Lionel Messi y dejó en el camino a Portugal, Bélgica, Francia y Argentina para convertirse en campeón del torneo más grande de la historia.
Además del título, España presume una de las plantillas más valiosas del planeta. Los 26 campeones del mundo tienen un valor de mercado conjunto de 1,220 millones de euros,de acuerdo con Transfermarkt , con futbolistas repartidos entre algunos de los clubes más importantes de Europa.
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Barcelona concentra el mayor talento de la campeona
El FC Barcelona es el club que más aporta a la selección española. Ocho de los 26 campeones militan en el conjunto catalán y concentran 655 millones de euros en valor de mercado, más de la mitad del total de la plantilla.
La gran figura es Lamine Yamal, cuyo valor asciende a 200 millones de euros, seguido por Pedri, con 150 millones, y Pau Cubarsí, tasado en 80 millones. Los tres representan el presente y el futuro de una selección que combina juventud con experiencia.
-Lamine Yamal (FC Barcelona): 200 millones de euros.
-Pedri (FC Barcelona): 150 millones.
-Pau Cubarsí (FC Barcelona): 80 millones.
-Martín Zubimendi (Arsenal): 75 millones.
-Dani Olmo (FC Barcelona): 60 millones.
-Marc Cucurella (Real Madrid): 50 millones.
-Rodri (Manchester City): 50 millones.
-Ferran Torres (FC Barcelona): 50 millones.
-Joan García (FC Barcelona): 45 millones.
-Eric García (FC Barcelona): 40 millones.
-Álex Baena (Atlético de Madrid): 40 millones.
-Nico Williams (Athletic Club): 40 millones.
-Pedro Porro (Tottenham Hotspur): 35 millones.
-Marc Pubill (Atlético de Madrid): 35 millones.
-David Raya (Arsenal): 30 millones.
-Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain): 30 millones.
-Yéremy Pino (Crystal Palace): 30 millones.
-Gavi (FC Barcelona): 30 millones.
-Víctor Muñoz (Liverpool): 30 millones.
-Mikel Merino (Arsenal): 25 millones.
-Mikel Oyarzabal (Real Sociedad): 25 millones.
-Unai Simón (Athletic Club): 22 millones.
-Alejandro Grimaldo (Atlético de Madrid): 20 millones.
-Marcos Llorente (Atlético de Madrid): 20 millones.
-Aymeric Laporte (Athletic Club): 8 millones.
-Borja Iglesias (Celta de Vigo): 2.8 millones.
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¿En qué clubes juegan los campeones del mundo?
Los campeones del Mundial 2026 militan en 12 equipos distintos, aunque el Barcelona domina claramente la convocatoria.
FC Barcelona: 8 jugadores.
Atlético de Madrid: 4.
Arsenal: 3.
Athletic Club: 3.
Real Madrid: 1.
Manchester City: 1.
Paris Saint-Germain: 1.
Tottenham Hotspur: 1.
Crystal Palace: 1.
Liverpool: 1.
Real Sociedad: 1.
Celta de Vigo: 1.
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Los futbolistas que marcaron el camino al título
Más allá del gol de Ferran Torres en la final, varios jugadores fueron determinantes para que España levantara la Copa del Mundo.
Rodri, valorado en 50 millones de euros y jugador del Manchester City, fue el líder del mediocampo durante todo el torneo. El capitán encontró su mejor nivel en las rondas decisivas y terminó siendo elegido Mejor Jugador del Mundial 2026.
Mikel Oyarzabal, delantero de la Real Sociedad con un valor de 25 millones de euros, terminó como el máximo goleador de España con cinco tantos. Tras ser criticado en el debut, respondió con goles ante Arabia Saudita, Austria y Francia, además de desgastar a la defensa argentina en la final antes de ser sustituido por Ferran Torres.
Dani Olmo, valuado en 60 millones de euros y jugador del Barcelona, terminó convirtiéndose en el cerebro ofensivo del equipo. Su capacidad para acelerar el juego y romper líneas fue una de las principales armas de Luis de la Fuente.
Pau Cubarsí, con apenas 19 años y un valor de 80 millones de euros, disputó todos los partidos completos, lideró una defensa que solo recibió un gol en el torneo y fue reconocido como Mejor Jugador Joven del Mundial.
Mikel Merino, mediocampista del Arsenal valorado en 25 millones de euros, volvió a demostrar su capacidad para aparecer en los momentos decisivos. Marcó los goles de la clasificación frente a Portugal y Bélgica en los minutos finales y estuvo cerca de repetir la historia en la final, antes del tanto definitivo de Ferran Torres.
Con una plantilla valuada en 1,220 millones de euros, una edad promedio de 26.9 años y una generación encabezada por Lamine Yamal, Pedri, Cubarsí y Rodri, España no solo conquistó el Mundial 2026: también consolidó una base que apunta a mantenerse entre las grandes potencias del futbol internacional durante los próximos años.