¿Cuánto valen y dónde juegan los jugadores de España, la selección campeona del Mundial 2026?

Los futbolistas que marcaron el camino al título

Más allá del gol de Ferran Torres en la final, varios jugadores fueron determinantes para que España levantara la Copa del Mundo.

Rodri, valorado en 50 millones de euros y jugador del Manchester City, fue el líder del mediocampo durante todo el torneo. El capitán encontró su mejor nivel en las rondas decisivas y terminó siendo elegido Mejor Jugador del Mundial 2026.

Mikel Oyarzabal, delantero de la Real Sociedad con un valor de 25 millones de euros, terminó como el máximo goleador de España con cinco tantos. Tras ser criticado en el debut, respondió con goles ante Arabia Saudita, Austria y Francia, además de desgastar a la defensa argentina en la final antes de ser sustituido por Ferran Torres.

Dani Olmo, valuado en 60 millones de euros y jugador del Barcelona, terminó convirtiéndose en el cerebro ofensivo del equipo. Su capacidad para acelerar el juego y romper líneas fue una de las principales armas de Luis de la Fuente.

Pau Cubarsí, con apenas 19 años y un valor de 80 millones de euros, disputó todos los partidos completos, lideró una defensa que solo recibió un gol en el torneo y fue reconocido como Mejor Jugador Joven del Mundial.

Mikel Merino, mediocampista del Arsenal valorado en 25 millones de euros, volvió a demostrar su capacidad para aparecer en los momentos decisivos. Marcó los goles de la clasificación frente a Portugal y Bélgica en los minutos finales y estuvo cerca de repetir la historia en la final, antes del tanto definitivo de Ferran Torres.

Con una plantilla valuada en 1,220 millones de euros, una edad promedio de 26.9 años y una generación encabezada por Lamine Yamal, Pedri, Cubarsí y Rodri, España no solo conquistó el Mundial 2026: también consolidó una base que apunta a mantenerse entre las grandes potencias del futbol internacional durante los próximos años.