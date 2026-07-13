Lamine Yamal o Mbappé: quién vale más y cómo cambió su valor de mercado a la misma edad

¿Quién vale más en la actualidad, Mbappé o Yamal?

En una época en la que el futbol se rige por números, uno de los datos que más llama la atención es saber cuál de los dos jugadores cuesta más.

De acuerdo con datos de la plataforma Transfermarkt , estos son los precios de ambos futbolistas:

- Kylian Mbappé (27 años): el delantero del Real Madrid y la selección francesa está valuado en 180 millones de euros.

- Lamine Yamal (19 años): el canterano del Barcelona está valuado en 200 millones de euros.

Estos dos jugadores no son solo los más caros de sus respectivas selecciones nacionales, sino también son los más caros dentro de los semifinalistas de la Copa del Mundo 2026.

De acuerdo con el mismo portal, en el caso de Inglaterra, el jugador más caro sería Jude Bellingham, quien está valuado en 130 millones de euros, una cifra distante a los 180 millones en los que está valuado Mbappé.

Por otra parte, el argentino de mayor es Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, que de acuerdo a Transfermarkt está valuado en 100 millones de euros.

El top 5 de los jugadores más caros que disputarán la ronda de semifinales del Mundial 2026 queda de la siguiente forma:

- Lamine Yamal (España): 200 millones de euros.

- Kylian Mbappé (Francia): 180 millones de euros.

- Pedri (España): 150 millones de euros.

- Michael Olise (Francia): 150 millones de euros.

- Jude Bellingham (Inglaterra): 130 millones de euros.