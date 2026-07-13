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Lamine Yamal o Mbappé: quién vale más y cómo cambió su valor de mercado a la misma edad

Lamine Yamal y Kylian Mbappé son dos de los grandes protagonistas que se enfrentarán en las semifinales del Mundial 2026.
lun 13 julio 2026 07:00 PM
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lamine yamal vs kylian mbappe
Kylian Mbappé y Lamine Yamal se enfrentan en partido por la Supercopa de España. (YASSER BAKHSH /Getty Images)

Este martes 14 de julio comienzan las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con el partido entre Francia y España, un duelo considerado por muchos como una final adelantada.

Este duelo además trae consigo un mano a mano entre dos de los mejores futbolistas de la actualidad: el francés Kylian Mbappé contra el español Lamine Yamal.

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¿Quién vale más en la actualidad, Mbappé o Yamal?

En una época en la que el futbol se rige por números, uno de los datos que más llama la atención es saber cuál de los dos jugadores cuesta más.

De acuerdo con datos de la plataforma Transfermarkt , estos son los precios de ambos futbolistas:

- Kylian Mbappé (27 años): el delantero del Real Madrid y la selección francesa está valuado en 180 millones de euros.

- Lamine Yamal (19 años): el canterano del Barcelona está valuado en 200 millones de euros.

Estos dos jugadores no son solo los más caros de sus respectivas selecciones nacionales, sino también son los más caros dentro de los semifinalistas de la Copa del Mundo 2026.

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De acuerdo con el mismo portal, en el caso de Inglaterra, el jugador más caro sería Jude Bellingham, quien está valuado en 130 millones de euros, una cifra distante a los 180 millones en los que está valuado Mbappé.

Por otra parte, el argentino de mayor es Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, que de acuerdo a Transfermarkt está valuado en 100 millones de euros.

El top 5 de los jugadores más caros que disputarán la ronda de semifinales del Mundial 2026 queda de la siguiente forma:

- Lamine Yamal (España): 200 millones de euros.

- Kylian Mbappé (Francia): 180 millones de euros.

- Pedri (España): 150 millones de euros.

- Michael Olise (Francia): 150 millones de euros.

- Jude Bellingham (Inglaterra): 130 millones de euros.

mbappe vs yamal 2
Lamine Yamal y Kylian Mbappé son dos de las máximas figuras del futbol en la actualidad. (Alex Grimm/Getty Images)

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¿Costaba más Kylian Mbappé a la edad de Lamine Yamal?

Algo que sorprende a propios y extraños es el valor que ha alcanzado actualmente Lamine Yamal, cuyo valor se estima en aproximadamente los 200 millones de euros a sus 19 años de edad.

Esta cifra no es muy diferente al valor en el que se situaba a Kylian Mbappé a sus 19 años de edad y era flamante campeón del mundo. Después de lograr la hazaña, el valor del francés rondaba entre los 192 y los 200 millones de euros.

A pesar de ello, en aquel año el PSG pagó 180 millones de euros al Mónaco para hacer la transferencia definitiva del delantero, aunque es importante precisar que Mbappé había llegado un año antes al cuadro parisino, y desde entonces se había definido el monto definitivo de la operación.

Esta decisión fue clave para el PSG, pues con la llegada inicial, en calidad de préstamo, el club francés cumplió con las reglas del llamado “Fair play financiero”, evitando así multas de parte de la UEFA.

El apartado en donde sí hay una diferencia abismal entre Lamine Yamal y Kylian Mbappé es el de la cláusula de rescisión.

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En el caso de Mbappé, por reglas de la Ligue 1 de Francia, no contaba con una cláusula de rescisión como tal, por lo que al finalizar su contrato era libre de irse al club que deseara, tal como ocurrió y llegó gratis al Real Madrid.

Del otro lado, Laime Yamal, la más reciente joya de la cantera del Barcelona, está completamente blindado por el club catalán para evitar una salida unilateral del español: 1,000 millones de euros es la cifra que deberá pagar el club en hacerse de los servicios del extremo derecho.

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Palmarés de Kylian Mbappé y Lamine Yamal

Kylian Mbappé

- 7 títulos de Ligue 1

- 4 Copas de Francia

- 2 Copas de la Liga

- 3 Supercopas de Francia

- 1 UEFA Nations League

- 1 Supercopa de la UEFA

- 1 Copa Intercontinental FIFA

- 1 Copa Mundial de la FIFA

Lamine Yamal

- 3 títulos de LaLiga

- 1 Eurocopa

- 1 Copa del Rey

- 2 Supercopa de España

Tags

Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 Futbol

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