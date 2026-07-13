Lamine Yamal o Mbappé: quién vale más y cómo cambió su valor de mercado a la misma edad

De acuerdo con el mismo portal, en el caso de Inglaterra, el jugador más caro sería Jude Bellingham, quien está valuado en 130 millones de euros, una cifra distante a los 180 millones en los que está valuado Mbappé.
Por otra parte, el argentino de mayor es Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, que de acuerdo a Transfermarkt está valuado en 100 millones de euros.
El top 5 de los jugadores más caros que disputarán la ronda de semifinales del Mundial 2026 queda de la siguiente forma:
- Lamine Yamal (España): 200 millones de euros.
- Kylian Mbappé (Francia): 180 millones de euros.
- Pedri (España): 150 millones de euros.
- Michael Olise (Francia): 150 millones de euros.
- Jude Bellingham (Inglaterra): 130 millones de euros.
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¿Costaba más Kylian Mbappé a la edad de Lamine Yamal?
Algo que sorprende a propios y extraños es el valor que ha alcanzado actualmente Lamine Yamal, cuyo valor se estima en aproximadamente los 200 millones de euros a sus 19 años de edad.
Esta cifra no es muy diferente al valor en el que se situaba a Kylian Mbappé a sus 19 años de edad y era flamante campeón del mundo. Después de lograr la hazaña, el valor del francés rondaba entre los 192 y los 200 millones de euros.
A pesar de ello, en aquel año el PSG pagó 180 millones de euros al Mónaco para hacer la transferencia definitiva del delantero, aunque es importante precisar que Mbappé había llegado un año antes al cuadro parisino, y desde entonces se había definido el monto definitivo de la operación.
Esta decisión fue clave para el PSG, pues con la llegada inicial, en calidad de préstamo, el club francés cumplió con las reglas del llamado “Fair play financiero”, evitando así multas de parte de la UEFA.
El apartado en donde sí hay una diferencia abismal entre Lamine Yamal y Kylian Mbappé es el de la cláusula de rescisión.
En el caso de Mbappé, por reglas de la Ligue 1 de Francia, no contaba con una cláusula de rescisión como tal, por lo que al finalizar su contrato era libre de irse al club que deseara, tal como ocurrió y llegó gratis al Real Madrid.
Del otro lado, Laime Yamal, la más reciente joya de la cantera del Barcelona, está completamente blindado por el club catalán para evitar una salida unilateral del español: 1,000 millones de euros es la cifra que deberá pagar el club en hacerse de los servicios del extremo derecho.