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Balón de Oro 2026 este lunes: dónde verlo, a qué hora y qué mexicanos están nominados

La ceremonia definirá a los ganadores de uno de los reconocimientos individuales más importantes del futbol internacional.
lun 26 octubre 2026 12:15 PM
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Premio del Balón de Oro.
El Balón de Oro reconoce cada año a los futbolistas más destacados de las categorías masculina y femenina. (Getty Images)

La entrega del Balón de Oro 2026 se realizará este lunes 26 de octubre en Londres, Inglaterra, con los mejores futbolistas de las categorías varonil y femenil como protagonistas. Para los aficionados en México, la ceremonia podrá seguirse en vivo por internet.

La gala comenzará a las 14:00 horas, tiempo del centro de México y se realizará en el London Palladium Theatre. Esta será la primera vez que Londres albergue la ceremonia, que este año celebra el 70 aniversario del galardón creado por la revista France Football en 1956.

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¿Dónde ver el Balón de Oro 2026 en vivo desde México?

La transmisión para México estará disponible a través de DAZN, plataforma de streaming deportivo que anunció la emisión gratuita de la ceremonia con registro previo.

La lista internacional de la UEFA incluye a DAZN como socio global de transmisión, con excepciones para determinados países que tienen operadores propios.

Sergio Pérez, de México, y Oracle Red Bull Racing camina por el paddock antes de las prácticas previas al Gran Premio de México de Fórmula 1, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el 25 de octubre de 2024, en la Ciudad de México, México. (Foto: Jared C. Tilton/Getty
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Los aficionados pueden ingresar al sitio oficial de DAZN desde una computadora o dispositivo móvil, o utilizar su aplicación para buscar la transmisión del Balón de Oro.

Quienes no puedan ver la ceremonia completa también podrán consultar la cobertura en directo y los resultados a través de los canales oficiales del Balón de Oro.

Hora y lugar para ver la ceremonia del Balón de Oro

La gala se celebrará este lunes 26 de octubre en Londres. Estos son los datos para seguirla desde México:

Fecha: lunes 26 de octubre de 2026.

Hora en México: 14:00 horas, tiempo del centro del país.

Sede: London Palladium Theatre, Londres, Inglaterra.

Transmisión: DAZN, en línea y con registro gratuito.

La ceremonia será conducida por el exfutbolista francés Thierry Henry y la presentadora deportiva Kate Scott. La elección de Londres como sede también busca rendir homenaje a Stanley Matthews, el primer ganador del Balón de Oro, en 1956.

¿Qué premios se entregarán en el Balón de Oro 2026?

Además de los trofeos principales para el mejor futbolista y la mejor futbolista del año, la gala reconocerá a jugadores jóvenes, porteros, entrenadores y equipos destacados de ambas ramas.

Entre los premios que se entregarán están:

Balón de Oro masculino y femenino.

Trofeo Kopa, para los mejores jugadores jóvenes.

Trofeo Yashin, para los mejores porteros.

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Reconocimientos a los entrenadores del año.

Premios a los equipos del año.

Trofeos Gerd Müller, relacionados con la producción goleadora.

Premio Sócrates, que reconoce iniciativas sociales y solidarias vinculadas con figuras del deporte.

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Estos son los principales nominados al

Balón de Oro

masculino

La lista de candidatos incluye a figuras como Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Harry Kane, Vinícius Júnior, Jude Bellingham y Ousmane Dembélé, quien llega como vigente ganador del premio. También aparecen Lionel Messi, ganador en ocho ocasiones, Rodri, quien obtuvo el galardón en 2024 y Julián Quiñones.

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Julián Quiñones figura entre los nominados al Balón de Oro masculino. (YURI CORTEZ/AFP)

En la categoría femenil, la lista reúne a futbolistas como Alexia Putellas, Mariona Caldentey, Caroline Graham Hansen, Ewa Pajor y Alessia Russo, entre otras. Putellas es una de las ganadoras anteriores que vuelve a competir por el reconocimiento.

Los mexicanos nominados al Balón de Oro

México cuenta con presencia en distintas categorías de la edición 2026, el más destacado es Julián Quiñones, delantero del Al-Qadsiah, quien aparece entre los nominados al Balón de Oro masculino, mientras que Scarlett Camberos, del Club América, está incluida en la lista femenil.

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Con estos nombres, la ceremonia no solo definirá quiénes recibirán los máximos reconocimientos individuales del futbol internacional, sino que también pondrá atención sobre los representantes mexicanos y los equipos que buscan un lugar entre los más destacados de la temporada.

¿Qué es el Balón de Oro y qué reconoce?

El Balón de Oro es uno de los premios individuales más prestigiosos del futbol mundial, este fue creado en 1956 por la revista francesa France Football para reconocer al mejor futbolista del año y, desde 2018, también cuenta con una categoría femenil.

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Con este premio se reconoce el desempeño de los jugadores durante una temporada, tomando en cuenta factores como sus actuaciones individuales, su contribución al equipo, los títulos obtenidos y el juego limpio.

A lo largo de su historia, el premio ha reconocido a figuras como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane y Ronaldinho.

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