Balón de Oro 2026 este lunes: dónde verlo, a qué hora y qué mexicanos están nominados

¿Dónde ver el Balón de Oro 2026 en vivo desde México?

La transmisión para México estará disponible a través de DAZN, plataforma de streaming deportivo que anunció la emisión gratuita de la ceremonia con registro previo.

La lista internacional de la UEFA incluye a DAZN como socio global de transmisión, con excepciones para determinados países que tienen operadores propios.



Los aficionados pueden ingresar al sitio oficial de DAZN desde una computadora o dispositivo móvil, o utilizar su aplicación para buscar la transmisión del Balón de Oro.

Quienes no puedan ver la ceremonia completa también podrán consultar la cobertura en directo y los resultados a través de los canales oficiales del Balón de Oro.

Hora y lugar para ver la ceremonia del Balón de Oro

La gala se celebrará este lunes 26 de octubre en Londres. Estos son los datos para seguirla desde México:

Fecha: lunes 26 de octubre de 2026.

Hora en México: 14:00 horas, tiempo del centro del país.

Sede: London Palladium Theatre, Londres, Inglaterra.

Transmisión: DAZN, en línea y con registro gratuito.

La ceremonia será conducida por el exfutbolista francés Thierry Henry y la presentadora deportiva Kate Scott. La elección de Londres como sede también busca rendir homenaje a Stanley Matthews, el primer ganador del Balón de Oro, en 1956.

¿Qué premios se entregarán en el Balón de Oro 2026?

Además de los trofeos principales para el mejor futbolista y la mejor futbolista del año, la gala reconocerá a jugadores jóvenes, porteros, entrenadores y equipos destacados de ambas ramas.

Entre los premios que se entregarán están:

Balón de Oro masculino y femenino.

Trofeo Kopa, para los mejores jugadores jóvenes.

Trofeo Yashin, para los mejores porteros.



Reconocimientos a los entrenadores del año.

Premios a los equipos del año.

Trofeos Gerd Müller, relacionados con la producción goleadora.

Premio Sócrates, que reconoce iniciativas sociales y solidarias vinculadas con figuras del deporte.