La vez que Checo Pérez demandó al equipo de F1 de un magnate indio, salvó 400 empleos y quedó sin escudería

La crisis de una escudería de Fórmula 1 puso a Sergio “Checo” Pérez frente a un problema que iba mucho más allá de competir en la pista. En 2018, el equipo acumulaba deudas, al mexicano le debían más de 3 millones de libras y su propietario, un magnate indio rodeado de problemas legales y financieros, perdía margen para sostener la operación.
En medio de ese escenario, Checo dejó de ser únicamente uno de los pilotos afectados. Una decisión tomada fuera del auto lo colocó en una posición capaz de alterar el rumbo de la escudería y de quienes trabajaban para mantenerla en funcionamiento.
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¿Por qué Checo Pérez demandó al equipo de un magnate indio?
Para 2018, Force India acumulaba deudas con proveedores y enfrentaba una petición de liquidación presentada por otro acreedor que podía terminar con la desaparición del equipo. Checo también estaba entre quienes tenían dinero pendiente por cobrar: la escudería le debía más de 3 millones de libras de salario.
Su condición de acreedor terminó convirtiéndolo en una pieza clave para encontrar una salida. “No veíamos salida. La única opción era que yo lo pusiera en administración para que llegara un comprador”, recordó Pérez durante una entrevista con Oso Trava en Cracks. El procedimiento permitía que un administrador tomara temporalmente el control, ordenara las deudas y buscara a alguien dispuesto a adquirir la estructura antes de que cerrara.
Mercedes, proveedor de motores, y el patrocinador BWT respaldaron la acción legal, pero Pérez sostuvo que recuperar lo que le debían no era la prioridad. “Era ya no pensar tanto en mi carrera, sino en toda la gente”, explicó. En ese momento, el mexicano habló de proteger a 400 trabajadores que podían perder su empleo si Force India desaparecía.
Así funciona mejor porque la cita revela el giro, y la prosa únicamente aporta lo que Checo no dice: contexto financiero, significado del procedimiento, respaldo de otros acreedores y la dimensión de los empleos. No contamos dos veces la misma historia.
¿Quién era Vijay Mallya y qué pasaba con Force India?
El propietario de Force India, Vijay Mallya, atravesaba una crisis legal paralela a los problemas financieros de la escudería. India buscaba extraditarlo desde Reino Unido para que enfrentara procesos relacionados con préstamos impagados de Kingfisher Airlines, la aerolínea que había controlado antes de su desaparición.
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Mientras Mallya permanecía en territorio británico, Force India acumulaba deudas con proveedores y otros acreedores. Checo también estaba entre ellos, aunque iniciar el procedimiento contra el equipo resultó especialmente complicado porque mantenía una buena relación con el empresario. En 2018 reconoció que la situación le había afectado emocionalmente, pero consideraba que la continuidad de la escudería debía estar por encima de ese vínculo personal.
El caso de Mallya sigue abierto en 2026. Ante el Tribunal Superior de Bombay, el empresario sostiene que no puede regresar a India porque continúa sujeto a procesos legales en Reino Unido y porque su pasaporte indio fue revocado. También impugna su declaración como infractor económico fugitivo, figura que permite a las autoridades perseguir y confiscar bienes de personas acusadas de delitos económicos que permanecen fuera de la jurisdicción india.
Cuando Checo tuvo que cambiar ingenieros por abogados
El proceso ocurrió mientras Pérez seguía disputando la temporada de Fórmula 1. La situación financiera de Force India comenzó a ocupar un espacio que normalmente estaba reservado para preparar las carreras. “Antes de las carreras tenía juntas con los abogados; antes de las calificaciones, en vez de tener juntas con los ingenieros, eran juntas con los abogados”, recordó.
Hasta entonces, Checo no estaba familiarizado con procesos de administración empresarial o insolvencia. La crisis lo obligó a aprender sobre leyes y procedimientos corporativos mientras continuaba compitiendo para el mismo equipo que atravesaba el proceso.
¿Qué pasó con Force India después de la demanda?
La administración abrió la puerta para que Lawrence Stroll encabezara el grupo que compró los activos de Force India. La estructura continuó primero como Racing Point y posteriormente se convirtió en Aston Martin.
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El cambio de propietario permitió conservar buena parte de la operación y de su plantilla. Al recordar aquella etapa, Pérez aseguró que alrededor del 90% de las personas que trabajaban entonces en la estructura permanecieron en el proyecto. “Lo compra Lawrence Stroll y es lo que hoy es Aston Martin”, resumió.
La continuidad del equipo, sin embargo, no garantizó la de Checo. Lance Stroll, hijo del nuevo propietario, ocupó uno de los lugares y posteriormente Sebastian Vettel fue contratado para la nueva etapa. “Habían contratado a Vettel y yo no tenía equipo para el próximo año”, recordó Pérez.
A pesar de haber participado en el proceso que ayudó a mantener viva la estructura, el mexicano quedó fuera. “La Fórmula 1 así es, así es de fría y así es de dura”, explicó al referirse a decisiones que estaban fuera de su control.