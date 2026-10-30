La vez que Checo Pérez demandó al equipo de F1 de un magnate indio, salvó 400 empleos y quedó sin escudería

¿Por qué Checo Pérez demandó al equipo de un magnate indio?





Lars Baron (Getty Images)

Para 2018, Force India acumulaba deudas con proveedores y enfrentaba una petición de liquidación presentada por otro acreedor que podía terminar con la desaparición del equipo. Checo también estaba entre quienes tenían dinero pendiente por cobrar: la escudería le debía más de 3 millones de libras de salario.

Su condición de acreedor terminó convirtiéndolo en una pieza clave para encontrar una salida. “No veíamos salida. La única opción era que yo lo pusiera en administración para que llegara un comprador”, recordó Pérez durante una entrevista con Oso Trava en Cracks. El procedimiento permitía que un administrador tomara temporalmente el control, ordenara las deudas y buscara a alguien dispuesto a adquirir la estructura antes de que cerrara.

Mercedes, proveedor de motores, y el patrocinador BWT respaldaron la acción legal, pero Pérez sostuvo que recuperar lo que le debían no era la prioridad. “Era ya no pensar tanto en mi carrera, sino en toda la gente”, explicó. En ese momento, el mexicano habló de proteger a 400 trabajadores que podían perder su empleo si Force India desaparecía.

Así funciona mejor porque la cita revela el giro, y la prosa únicamente aporta lo que Checo no dice: contexto financiero, significado del procedimiento, respaldo de otros acreedores y la dimensión de los empleos. No contamos dos veces la misma historia.



¿Quién era Vijay Mallya y qué pasaba con Force India?

El propietario de Force India, Vijay Mallya, atravesaba una crisis legal paralela a los problemas financieros de la escudería. India buscaba extraditarlo desde Reino Unido para que enfrentara procesos relacionados con préstamos impagados de Kingfisher Airlines, la aerolínea que había controlado antes de su desaparición.