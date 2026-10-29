Checo Pérez pasó de pelear podios con Red Bull a una realidad muy distinta con Cadillac: así llega al GP de México

Así llega Checo al GP de México con Cadillac





La etapa de Checo Pérez con Force India terminó devolviéndolo al podio y reconstruyendo la reputación que había quedado golpeada tras su paso por McLaren. (Mark Thompson/Getty Images)

Después del Gran Premio de Estados Unidos, Pérez acumula 18 carreras en 2026 y ocupa el puesto 23 del campeonato de pilotos.

Sus números antes de correr en México son:

- Puntos: 0

- Mejor resultado: 14º

- Veces que terminó 14º: tres, en Barcelona-Catalunya, Gran Bretaña y Azerbaiyán

- Retiros: cinco, en Canadá, Austria, Bélgica, Hungría y España

- Carreras terminadas: 13

- Resultados restantes: entre los puestos 15 y 19

- Posición en el campeonato: 23º.

Cadillac atraviesa la misma situación como equipo. Valtteri Bottas aparece 22º y Pérez 23º, ambos con cero puntos, mientras la escudería ocupa el lugar 11 y último del campeonato de constructores.

Hasta ahora, ninguno de sus dos pilotos ha conseguido colocar al equipo dentro de la zona de puntos en su temporada de debut.



Por qué Checo Pérez y Cadillac no han podido sumar puntos en 2026

Cadillac comenzó desde cero como la escudería número 11 de la Fórmula 1 y su primer año quedó marcado no solo por falta de rendimiento, sino también por problemas de fiabilidad que han impedido completar carreras y acumular kilómetros de desarrollo.

Durante las primeras 11 fechas, Pérez y Bottas registraron nueve retiros en 22 participaciones combinadas, lo que dejó al equipo con una tasa de llegada a meta de apenas 59.1%. Entre las fallas reportadas aparecen sobrecalentamiento de frenos, daños en la suspensión y piezas que llegaron a desprenderse del monoplaza.

Checo sufrió uno de los episodios más delicados durante la segunda práctica del Gran Premio de Mónaco, cuando un incendio en el freno delantero lo obligó a abandonar rápidamente el auto. En Austria volvió a padecer problemas de frenos que terminaron con su carrera, mientras Bottas reportó fuego en su monoplaza desde la segunda vuelta.

Las fallas también han afectado el trabajo de desarrollo. Cada retiro reduce el tiempo disponible en pista para probar ajustes, recopilar información y evaluar mejoras, algo especialmente importante para una escudería que apenas construye su primer monoplaza de Fórmula 1.