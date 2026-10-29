Checo Pérez pasó de pelear podios con Red Bull a una realidad muy distinta con Cadillac: así llega al GP de México

Checo Pérez llega al Gran Premio de México en una situación completamente distinta a la que vivió en sus últimos años con Red Bull. Cadillac disputa su primera temporada en Fórmula 1 y el mexicano ha pasado de pelear podios a competir lejos de los puntos.
La carrera de casa también marca otro momento importante: Pérez disputará su Gran Premio 300 con su futuro asegurado, después de renovar con Cadillac hasta al menos 2029.
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Así llega Checo al GP de México con Cadillac
Después del Gran Premio de Estados Unidos, Pérez acumula 18 carreras en 2026 y ocupa el puesto 23 del campeonato de pilotos.
Sus números antes de correr en México son:
- Puntos: 0
- Mejor resultado: 14º
- Veces que terminó 14º: tres, en Barcelona-Catalunya, Gran Bretaña y Azerbaiyán
- Retiros: cinco, en Canadá, Austria, Bélgica, Hungría y España
- Carreras terminadas: 13
- Resultados restantes: entre los puestos 15 y 19
- Posición en el campeonato: 23º.
Cadillac atraviesa la misma situación como equipo. Valtteri Bottas aparece 22º y Pérez 23º, ambos con cero puntos, mientras la escudería ocupa el lugar 11 y último del campeonato de constructores.
Hasta ahora, ninguno de sus dos pilotos ha conseguido colocar al equipo dentro de la zona de puntos en su temporada de debut.
Por qué Checo Pérez y Cadillac no han podido sumar puntos en 2026
Cadillac comenzó desde cero como la escudería número 11 de la Fórmula 1 y su primer año quedó marcado no solo por falta de rendimiento, sino también por problemas de fiabilidad que han impedido completar carreras y acumular kilómetros de desarrollo.
Durante las primeras 11 fechas, Pérez y Bottas registraron nueve retiros en 22 participaciones combinadas, lo que dejó al equipo con una tasa de llegada a meta de apenas 59.1%. Entre las fallas reportadas aparecen sobrecalentamiento de frenos, daños en la suspensión y piezas que llegaron a desprenderse del monoplaza.
Checo sufrió uno de los episodios más delicados durante la segunda práctica del Gran Premio de Mónaco, cuando un incendio en el freno delantero lo obligó a abandonar rápidamente el auto. En Austria volvió a padecer problemas de frenos que terminaron con su carrera, mientras Bottas reportó fuego en su monoplaza desde la segunda vuelta.
Las fallas también han afectado el trabajo de desarrollo. Cada retiro reduce el tiempo disponible en pista para probar ajustes, recopilar información y evaluar mejoras, algo especialmente importante para una escudería que apenas construye su primer monoplaza de Fórmula 1.
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Cadillac incluso realizó un cambio en la dirección del equipo durante la temporada. Marcin Budkowski, con experiencia previa en Prost, Ferrari, McLaren, Alpine y la FIA, sustituyó a Graeme Lowdon como jefe de la escudería después de 11 rondas.
Ese conjunto de problemas ayuda a explicar por qué tanto Pérez como Bottas han permanecido fuera de los puntos: Cadillac no solo necesita encontrar más velocidad, también debe conseguir que sus autos completen las carreras con mayor regularidad para poder desarrollar el proyecto.
De cuatro podios con Red Bull a cero puntos después de 18 carreras
Comparar el mismo número de Grandes Premios permite medir mejor el cambio. Después de 18 carreras en 2024 con Red Bull, Pérez llevaba 144 puntos; tras 18 fechas con Cadillac en 2026 permanece en cero.
A esa altura de 2024, sus números eran:
- Puntos: 144
- Carreras con puntos: 14 de las primeras 18
- Podios: cuatro
- Segundos lugares: Bahréin, Arabia Saudita y Japón
- Tercer lugar: China
Su inicio de aquella campaña fue especialmente fuerte. Tras las primeras seis carreras ya había acumulado 103 puntos y cuatro podios.
La segunda mitad de 2024 fue menos productiva, pero Checo cerró sus 24 Grandes Premios con 152 puntos y consiguió sumar en 17 carreras.
La diferencia a la misma altura de ambas temporadas queda en 144 puntos y cuatro podios: con Red Bull los tenía después de 18 fechas; con Cadillac todavía busca su primer top 10.
Checo correrá su GP 300 con contrato renovado hasta 2029
Cadillac decidió darle continuidad a Pérez más allá de su primera temporada juntos. Antes del Gran Premio de México, la escudería anunció una extensión que asegura su permanencia al menos hasta 2029.
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El acuerdo llega justo cuando el mexicano se prepara para disputar su Gran Premio número 300 frente a su público. Su trayectoria en Fórmula 1 incluye seis victorias y pasos por Sauber, McLaren, Force India, Racing Point, Red Bull y ahora Cadillac.
Pérez colocó el reto del equipo en una perspectiva de largo plazo: “Construir un equipo de Fórmula 1 desde cero requiere tiempo, trabajo incansable y paciencia”. También dejó claro que su compromiso va más allá de la temporada actual: “Todavía queda mucho trabajo por delante y estoy completamente comprometido durante los próximos tres años”.
Desde Cadillac, Dan Towriss explicó por qué la continuidad del mexicano forma parte de esa construcción: “Asegurar el talento y liderazgo de Checo nos da la continuidad y el compromiso que necesitamos para construir sobre la sólida base establecida en nuestro primer año”.
Así, Pérez llega al GP de México desde una posición muy distinta a la que tenía con Red Bull: pasó de sumar 144 puntos y cuatro podios en sus primeras 18 carreras de 2024 a seguir sin unidades después del mismo número de fechas con Cadillac, pero afrontará su carrera 300 con un lugar asegurado dentro del proyecto hasta al menos 2029.