Checo Pérez pudo llegar a Ferrari, pero tomó una decisión que casi acaba con su carrera en F1

Tres podios pusieron a Checo frente a los equipos grandes





Lars Baron (Getty Images)

Pérez subió al podio con Sauber en Malasia, Canadá e Italia durante 2012. El resultado de Monza reforzó todavía más su posición mientras formaba parte de la Ferrari Driver Academy, el programa con el que la escudería italiana desarrollaba a sus jóvenes pilotos.

Su futuro en Maranello llegó a plantearse de manera concreta. “Stefano me dijo que me quedara en Sauber un año más y después fuera a Ferrari”, contó Pérez sobre la conversación que tuvo con Stefano Domenicali, entonces jefe de Ferrari. El plan era mantenerlo en Sauber durante 2013 y abrirle la posibilidad de ocupar un asiento en 2014.

Checo tenía 22 años, acababa de conseguir tres podios y veía cómo su nombre ganaba fuerza entre los equipos grandes. “Yo ya estaba desesperado. Joven, ya te quieres ir al mejor equipo a empezar a pelear por campeonatos”, recordó durante una entrevista con Oso Trava en Cracks.

En paralelo, Lewis Hamilton estaba negociando su salida de McLaren. Pérez tenía también en el radar la posibilidad de Mercedes si el británico no llegaba al equipo alemán, pero el movimiento de Hamilton terminó abriendo otro asiento inesperado.



McLaren apareció con una oferta que Ferrari todavía no podía darle

Checo consideraba poco probable correr algún día para McLaren o Red Bull por la forma en que ambas estructuras desarrollaban a sus pilotos. La marcha de Hamilton cambió ese escenario y dejó al equipo de Woking buscando a alguien para compartir garaje con Jenson Button, campeón mundial y una figura ya consolidada dentro de la escudería.

McLaren venía de competir en la parte alta y las reglas para 2013 no anticipaban una transformación que hiciera pensar en una caída importante. El proyecto, además, fue presentado a Pérez como una combinación de soluciones tomadas de los mejores autos de la parrilla: el frente de McLaren, la parte media de Red Bull y la trasera de Ferrari. La conclusión que recibió fue contundente: “Es el mejor coche de nuestra historia”.