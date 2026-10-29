El cliente inteligente redefine la experiencia de viaje

La conversación moderada por Rosalía Lara, editora de Expansión ESG, abordó cómo las nuevas expectativas de los consumidores están reconfigurando las prioridades de las empresas.

Si antes las organizaciones se preguntaban cómo vender a sus clientes, ahora la pregunta debe centrarse en cómo diferenciarse y generar valor para un consumidor cada vez más informado.

Igualmente, el acceso inmediato a la información y el despliegue de mejores herramientas digitales destaca en la industria aérea, donde las expectativas de los viajeros han evolucionado y, con ellas, la experiencia de volar.

Para Aeroméxico , este cambio implica entender el acto de volar como algo más que un puente entre un destino y otro, pues cada vez son más los pasajeros que buscan experiencias personalizadas, ágiles y eficientes a la par de que se preocupan por su huella en el entorno.

En este sentido, la aerolínea citó datos de la IATA Global Passenger Survey 2024, los cuales indican que siete de cada 10 personas prefieren gestionar su viaje mediante canales digitales y apps móviles. Otro dato crucial es que más de la mitad opta por realizar sus reservaciones directamente en las plataformas de las aerolíneas.

La tecnología puede ser un boleto a viajes personalizados

La innovación digital no solo facilita distintos procesos del viaje, también se ha convertido en un factor determinante para ofrecer una experiencia más intuitiva, personalizada y conectada.

Como parte de esta transformación, Aeroméxico ha desarrollado distintas iniciativas orientadas a cada etapa del recorrido. Un ejemplo es su aplicación digital, diseñada para que un teléfono celular se convierta en un asistente virtual que acompaña al pasajero en todo momento.

La herramienta permite agilizar trámites en el aeropuerto, añadir equipaje adicional y realizar cambios de última hora, además de brindar información en tiempo real.