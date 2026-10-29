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¿Para quién es la ofrenda de muertos el 29 de octubre? Este es su significado y lo que se debe poner en el altar

La ofrenda de Día de Muertos puede colocarse desde el 27 de octubre y hasta el 2 de noviembre, sin embargo, su significado y dedicatoria es diferente en cada uno de los días.
jue 29 octubre 2026 09:51 AM
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Ofrenda de muertos con calaveras, fotografías y flor de cempasúchil.
El 29 de octubre la ofrenda se dedica a las personas que fallecieron ahogadas. (BRUNO en Pexels )

La ofrenda es el elemento más representativo de la tradición mexicana de Día de Muertos , pues a través de ella, las familias le dan la bienvenida a las almas de los seres queridos que ya han fallecido. Sin embargo, su significado cambia de acuerdo al día en que se ponga, siendo el 29 de octubre la fecha dedicada a las personas que fallecieron por ahogamiento.

Esta costumbre se mantiene presente en muchas regiones del país, sin embargo, no es una regla obligada a seguir, pues muchas familias optan por colocar la ofrenda solo el 1 y 2 de noviembre, siendo los días más representativos y populares. Además, la colocación de los elementos y el orden en el que se hace también depende de las costumbres a las que cada familia o comunidad esté acostumbrada.

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Ofrenda de muertos a quienes fallecieron ahogados

Si bien dentro de la religión católica solo se reconoce al 1 y 2 de noviembre como los días de festejo “oficiales”, la tradición más popular dentro del territorio mexicano destaca también otras fechas importantes, como el 27 de octubre dedicado a las mascotas fallecidas , y el día 28, en el que se recuerda a las personas que fallecieron en condiciones trágicas como accidentes o actos de violencia.

De acuerdo a esta misma tradición, el 29 de octubre la ofrenda de muertos recibe a las almas de aquellas personas que fallecieron por ahogamiento. Además, algunas otras regiones dedican este día a las almas de los animales olvidados que se encuentran en el purgatorio, aunque este significado es menos conocido.

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¿Qué se pone en la ofrenda el 29 de octubre?

Son dos los elementos principales que deben integrar las ofrendas dedicadas a quienes fallecieron ahogados:

  • Vaso con agua: Para representar la pureza del alma y saciar la sed de los visitantes que acuden a la ofrenda.
  • Velas blancas: Para brindar luz a las almas fallecidas y alumbrar su camino de regreso a casa.

Además, estos elementos se combinan con los adornos característicos de las ofrendas, tales como:

  • Fotografía de la persona fallecida: Se coloca en la parte superior para honrar su memoria.
  • Copal e incienso: Para limpiar el espacio de las malas energías antes de la llegada de los seres queridos.
  • Flor de cempasúchil : Que ayuda a marcar el camino hacia la ofrenda. Se suele colocar un camino de pétalos desde la entrada del hogar hasta el pie de la ofrenda.
  • Papel picado de colores: Que anuncia la llegada de las almas al hogar.
  • Comida y bebida favoritas de los seres queridos: Para que puedan degustar el festín en compañía de los vivos.
Ofrenda de Día de Muertos con velas blancas y comida.
Es común colocar velas blancas y vasos de agua en la ofrenda el 29 de octubre. (BRUNO en Pexels)

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Fechas y significado de la ofrenda de muertos

Como ya lo mencionamos, la tradición de Día de Muertos suele estar asociada al 1 y 2 de noviembre. Sin embargo, se puede colocar a partir del 27 de octubre, teniendo los siguientes significados de acuerdo a cada día:

  • 27 de octubre: Para las mascotas fallecidas.
  • 28 de octubre: Para las personas que fallecieron en condiciones trágicas.
  • 29 de octubre: Para las personas que fallecieron por ahogamiento.
  • 30 de octubre: Para las almas olvidadas que fallecieron sin familia o en soledad.
  • 31 de octubre: Para las almas de las niñas y niños que fallecieron sin ser bautizados y bebés que no pudieron nacer.
  • 1 de noviembre: Día de Todos los Santos, para las almas de las niñas y niños fallecidos que sí fueron bautizados.
  • 2 de noviembre: Día de los Fieles Difuntos, para las almas de los adultos fallecidos.

¿Cuándo se quita la ofrenda de muertos?

Como pasa en las fechas en las que se coloca, retirar la ofrenda de Día de Muertos depende de la tradición de cada familia, comunidad y región del país. Sin embargo, la tradición más popular indica que a partir del 3 de noviembre se puede retirar el altar, pues en esta fecha todas las almas ya visitaron el hogar.

Una ofrenda de día de muertos en la que hay fotos de las personas fallecidas, velas prendidas, papel picado, flores de cempasúchil y alimentos.
Sociedad

Significado de los elementos de la ofrenda: qué debe llevar y qué representa cada cosa

En cuanto a la comida y adornos, es recomendable desechar los alimentos, flores y agua que se coloquen, mientras que elementos como el papel picado, las fotos y los adornos artificiales pueden guardarse para reutilizarse el año siguiente.

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Día de Muertos altar día de muertos Costumbres y tradiciones

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