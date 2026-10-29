¿Para quién es la ofrenda de muertos el 29 de octubre? Este es su significado y lo que se debe poner en el altar

La ofrenda es el elemento más representativo de la tradición mexicana de Día de Muertos , pues a través de ella, las familias le dan la bienvenida a las almas de los seres queridos que ya han fallecido. Sin embargo, su significado cambia de acuerdo al día en que se ponga, siendo el 29 de octubre la fecha dedicada a las personas que fallecieron por ahogamiento.

Esta costumbre se mantiene presente en muchas regiones del país, sin embargo, no es una regla obligada a seguir, pues muchas familias optan por colocar la ofrenda solo el 1 y 2 de noviembre, siendo los días más representativos y populares. Además, la colocación de los elementos y el orden en el que se hace también depende de las costumbres a las que cada familia o comunidad esté acostumbrada.

