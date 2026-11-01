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¿Dónde ver la carrera de Checo Pérez en TV abierta? Canal y horario del GP de México

Después de un año fuera de la categoría, Checo Pérez vuelve a correr ante la afición mexicana. Te decimos qué canal transmitirá el Gran Premio de México y a qué hora iniciará.
dom 01 noviembre 2026 12:43 PM
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El piloto mexicano de F1 Sergio Pérez, del equipo Cadillac, muestra su casco de edición especial durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México, el 27 de octubre de 2026, antes del próximo Gran Premio de México.
Cadillac ha sufrido problemas de fiabilidad durante su temporada debut, con fallas de frenos, suspensión y varios retiros que han limitado el desarrollo del monoplaza. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)

El regreso de Sergio “Checo” Pérez a la Fórmula 1, significa que el tapatío vuelve a competir en el Gran Premio de la Ciudad de México, ahora como integrante de Cadillac, y los seguidores podrán seguir su participación a través de distintas opciones de televisión y streaming.

La carrera de este domingo 1 de noviembre se disputará en el Autódromo Hermanos Rodríguez, a partir de las 14:00 horas, tiempo del centro de México.

Se trata de una edición especial para Pérez, quien regresa a correr ante el público mexicano después de un año fuera de la categoría y celebra su participación número 300 en la máxima competencia del automovilismo.

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¿Dónde ver la Fórmula 1 en México?

La oferta de transmisión de la categoría cambió a partir de 2026. En televisión abierta, la carrera de "Checo" Peréz, en el Gran Premio de México, se transmitirá por Canal 5.

En caso de querer seguir toda la temporada pueden recurrir se puede a F1 TV, además de Sky Sports, TUDN e Izzi.

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La plataforma oficial de la categoría también permite acceder a las sesiones de pista, repeticiones y otras herramientas para seguir a los pilotos y equipos. La disponibilidad de cada contenido depende del tipo de suscripción contratado.

¿A qué hora corre Checo Pérez en el GP de México?

La actividad del Gran Premio de la Ciudad de México comenzó el viernes 30 de octubre con las primeras prácticas libres y continuó el sábado con la tercera práctica y la clasificación.

La carrera principal está programada para este domingo 1 de noviembre a las 14:00 horas, tiempo del centro de México. Los pilotos deberán completar 71 vueltas al circuito del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Para Checo Pérez, la competencia representa una oportunidad de correr frente a su afición en una temporada importante para Cadillac, escudería que debutó este año en la Fórmula 1. El mexicano forma parte del proyecto con el que la marca estadounidense busca consolidarse en la categoría.

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Fórmula 1 Sergio Pérez

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