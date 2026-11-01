¿Dónde ver la carrera de Checo Pérez en TV abierta? Canal y horario del GP de México

¿Dónde ver la Fórmula 1 en México?

La oferta de transmisión de la categoría cambió a partir de 2026. En televisión abierta, la carrera de "Checo" Peréz, en el Gran Premio de México, se transmitirá por Canal 5.

En caso de querer seguir toda la temporada pueden recurrir se puede a F1 TV, además de Sky Sports, TUDN e Izzi.



La plataforma oficial de la categoría también permite acceder a las sesiones de pista, repeticiones y otras herramientas para seguir a los pilotos y equipos. La disponibilidad de cada contenido depende del tipo de suscripción contratado.

¿A qué hora corre Checo Pérez en el GP de México?

La actividad del Gran Premio de la Ciudad de México comenzó el viernes 30 de octubre con las primeras prácticas libres y continuó el sábado con la tercera práctica y la clasificación.

La carrera principal está programada para este domingo 1 de noviembre a las 14:00 horas, tiempo del centro de México. Los pilotos deberán completar 71 vueltas al circuito del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Para Checo Pérez, la competencia representa una oportunidad de correr frente a su afición en una temporada importante para Cadillac, escudería que debutó este año en la Fórmula 1. El mexicano forma parte del proyecto con el que la marca estadounidense busca consolidarse en la categoría.