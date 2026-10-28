Cuando Checo Pérez soñaba con la F1, Carlos Slim Domit creyó en él; hoy el piloto lo llama su “segundo padre”

El camino de Checo Pérez hasta llegar a la Fórmula 1

Mantener el contacto con su familia desde Alemania también representaba un desafío económico. Las llamadas internacionales llegaron a generar recibos telefónicos de 50,000 y hasta 100,000 pesos. Para evitar esos gastos, Carlos Slim Domit le compró un teléfono celular local, con el que podía comunicarse con sus padres sin depender de los altos costos de roaming de su línea mexicana, según contó Pérez en el Cracks Podcast.

El apoyo del empresario fue importante para que el piloto continuara su camino pese a las dificultades. Cuando llegó a Europa, con apenas 14 o 15 años, Pérez pensó varias veces en abandonar, pero recordaba la confianza que Slim Domit había depositado en él. Decidió seguir compitiendo, avanzar por distintas categorías y buscar su lugar en la Fórmula 1, donde debutó el 27 de marzo de 2011 con Sauber, en el Gran Premio de Australia.

El respaldo de la familia Slim y sus empresas también se mantuvo en los momentos críticos de su carrera. En 2013, después de una temporada complicada, McLaren decidió no renovar el contrato del mexicano. El grupo empresarial de Carlos Slim Domit continuó apoyándolo y contribuyó a que consiguiera un asiento en Force India.

Durante los siete años que Pérez compitió con esa escudería, que después se convirtió en Racing Point, América Móvil aportó cerca de 100 millones de dólares. Con su llegada a Red Bull, Telmex, Telcel, Claro Sports e Infinitum mantuvieron su presencia en el monoplaza y, según la información disponible, sus aportaciones cubrieron la mayor parte de su salario.

El respaldo de la familia Slim que comenzó cuando Pérez era adolescente se prolongó así durante distintas etapas de su trayectoria en la máxima categoría del automovilismo.

El vínculo entre Carlos Slim Domit y Checo Pérez se remonta a la infancia del piloto y se ha mantenido durante casi tres décadas. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)

Checo Pérez considera a Carlos Slim Domit su segundo padre

En una transmisión en vivo con Arturo Elías Ayub y Carlos Slim Domit, Sergio “Checo” Pérez explicó por qué considera al empresario una figura paterna y qué distingue su relación de un vínculo entre patrocinador y piloto.

“Para mí es un segundo padre”, afirmó el mexicano, quien recordó que conoció a Slim Domit cuando tenía siete años, antes de que Telmex comenzara a respaldar formalmente su carrera deportiva.

“Se preocupó por mí en mis inicios por mi parte personal, por guiarme hasta con buenos valores, buenos principios”, señaló. Para Pérez, esa preocupación por la persona, más allá del piloto, es uno de los motivos por los que tanto él como su familia le estarán siempre agradecidos.

Slim Domit, por su parte, evitó atribuirse parte del éxito deportivo del mexicano y puso el acento en el esfuerzo que exige llegar a la Fórmula 1. “Creo que no tengo duda que el mérito es 100% de ellos”, dijo al referirse a los pilotos, sus sacrificios y el trabajo que realizan para alcanzar la élite del automovilismo.

El empresario también describió como un privilegio la posibilidad de acompañar a Pérez durante tantos años y destacó su capacidad para sobreponerse a los momentos difíciles. “Esa frase que tiene Checo en su casco de ‘Never Give Up’ o nunca darse por vencido es un mantra con el que él ha vivido y lo ha demostrado una y otra y otra vez”, expresó.

Las palabras de ambos muestran dos perspectivas de una relación que va más allá de las pistas: Pérez reconoce la orientación personal que recibió, mientras Slim Domit atribuye al piloto el mérito de su trayectoria y destaca la perseverancia con la que ha enfrentado los obstáculos.