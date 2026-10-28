Cuando Checo Pérez soñaba con la F1, Carlos Slim Domit creyó en él; hoy el piloto lo llama su “segundo padre”

El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez encontró en Carlos Slim Domit, hijo del empresario Carlos Slim Helú , mucho más que a uno de los principales impulsores de su carrera deportiva. Ambos se conocieron en 1997, cuando el piloto tenía siete años, y desde entonces el empresario se convirtió en una figura cercana a él y a su familia.
Slim Domit respaldó su formación como piloto a través de Escudería Telmex, el proyecto que impulsó a jóvenes talentos mexicanos hacia las principales categorías del automovilismo.
Pero su relación también se construyó fuera de las pistas, con consejos, acompañamiento personal y una amistad que se ha mantenido durante casi tres décadas. Por eso, Pérez lo ha descrito como su “segundo padre”.
¿Cómo comenzó ese vínculo, qué papel desempeñó la familia Slim en el ascenso del piloto y cómo pasó el respaldo deportivo a convertirse en una relación casi familiar? Esta es la historia.
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Así impulsó Carlos Slim Domit la carrera de Checo Pérez desde niño
El camino de Sergio Pérez en el automovilismo comenzó con el impulso de su padre, Antonio Pérez Garibay, campeón nacional de la Copa Marlboro en 1987. En 1997, cuando tenía siete años, lo llevó al autódromo de Toluquilla, en Guadalajara, Jalisco. Allí, las habilidades del niño al volante despertaron el interés de la familia Slim y dieron pie a su primer encuentro con Carlos Slim Domit.
Cinco años después, esa cercanía encontró una vía para traducirse en apoyo deportivo con la creación de Escudería Telmex, f undada en 2002 por Slim Domit y Jimmy Morales. El proyecto nació con el objetivo de impulsar a pilotos mexicanos y latinoamericanos y abrirles oportunidades para competir en el extranjero.
Con el respaldo de marcas como Telmex, Telcel, Claro Sports e Infinitum, Pérez contó con una estructura para continuar su formación y avanzar hacia categorías de mayor exigencia. Escudería Telmex se convirtió así en una plataforma para desarrollar su talento y acompañar su camino hacia la Fórmula 1.
Checo Pérez dio el salto a Europa con el respaldo de Carlos Slim Domit
A los 14 años, Sergio Pérez sabía que para acercarse a la Fórmula 1 necesitaba competir en Europa. Sin embargo, su familia no tenía los recursos para cubrir los elevados costos de esa aventura. Ante el obstáculo, el piloto decidió buscar por su cuenta un equipo que le permitiera dar el salto.
En el episodio 365 del Cracks Podcast, conducido por Oso Trava, Pérez contó cómo se despertaba entre las 2:00 y las 5:00 de la mañana, hora de México, para llamar por cobrar a escuderías europeas.
Con un inglés limitado, explicaba que tenía el respaldo de Telmex, pero necesitaba una opción económica. La insistencia incluso provocó que su madre lo cuestionara después de recibir una abultada cuenta telefónica por las llamadas internacionales.
Tras varios intentos, encontró una alternativa en Alemania con Günther Unterreitmeier, cuyo equipo podía ofrecerle una de las propuestas más económicas para competir en la Fórmula BMW alemana. Aunque la estructura carecía de ingenieros y mecánicos, el acuerdo representaba una oportunidad para llegar a Europa.
Pérez llevó la cotización a Carlos Slim Domit, quien se sorprendió por el bajo presupuesto que había conseguido el joven piloto. Finalmente, aceptó financiar su participación mediante Escudería Telmex.
"Ya había un compromiso muy grande de parte de Carlos, que había confiado en mí para mandarme, entonces yo ya tenía mucha responsabilidad en ese entonces; ya no era un juego, yo ya no podía regresarme", contó el piloto mexicano.
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El camino de Checo Pérez hasta llegar a la Fórmula 1
Mantener el contacto con su familia desde Alemania también representaba un desafío económico. Las llamadas internacionales llegaron a generar recibos telefónicos de 50,000 y hasta 100,000 pesos. Para evitar esos gastos, Carlos Slim Domit le compró un teléfono celular local, con el que podía comunicarse con sus padres sin depender de los altos costos de roaming de su línea mexicana, según contó Pérez en el Cracks Podcast.
El apoyo del empresario fue importante para que el piloto continuara su camino pese a las dificultades. Cuando llegó a Europa, con apenas 14 o 15 años, Pérez pensó varias veces en abandonar, pero recordaba la confianza que Slim Domit había depositado en él. Decidió seguir compitiendo, avanzar por distintas categorías y buscar su lugar en la Fórmula 1, donde debutó el 27 de marzo de 2011 con Sauber, en el Gran Premio de Australia.
El respaldo de la familia Slim y sus empresas también se mantuvo en los momentos críticos de su carrera. En 2013, después de una temporada complicada, McLaren decidió no renovar el contrato del mexicano. El grupo empresarial de Carlos Slim Domit continuó apoyándolo y contribuyó a que consiguiera un asiento en Force India.
Durante los siete años que Pérez compitió con esa escudería, que después se convirtió en Racing Point, América Móvil aportó cerca de 100 millones de dólares. Con su llegada a Red Bull, Telmex, Telcel, Claro Sports e Infinitum mantuvieron su presencia en el monoplaza y, según la información disponible, sus aportaciones cubrieron la mayor parte de su salario.
El respaldo de la familia Slim que comenzó cuando Pérez era adolescente se prolongó así durante distintas etapas de su trayectoria en la máxima categoría del automovilismo.
Checo Pérez considera a Carlos Slim Domit su segundo padre
En una transmisión en vivo con Arturo Elías Ayub y Carlos Slim Domit, Sergio “Checo” Pérez explicó por qué considera al empresario una figura paterna y qué distingue su relación de un vínculo entre patrocinador y piloto.
“Para mí es un segundo padre”, afirmó el mexicano, quien recordó que conoció a Slim Domit cuando tenía siete años, antes de que Telmex comenzara a respaldar formalmente su carrera deportiva.
“Se preocupó por mí en mis inicios por mi parte personal, por guiarme hasta con buenos valores, buenos principios”, señaló. Para Pérez, esa preocupación por la persona, más allá del piloto, es uno de los motivos por los que tanto él como su familia le estarán siempre agradecidos.
Slim Domit, por su parte, evitó atribuirse parte del éxito deportivo del mexicano y puso el acento en el esfuerzo que exige llegar a la Fórmula 1. “Creo que no tengo duda que el mérito es 100% de ellos”, dijo al referirse a los pilotos, sus sacrificios y el trabajo que realizan para alcanzar la élite del automovilismo.
El empresario también describió como un privilegio la posibilidad de acompañar a Pérez durante tantos años y destacó su capacidad para sobreponerse a los momentos difíciles. “Esa frase que tiene Checo en su casco de ‘Never Give Up’ o nunca darse por vencido es un mantra con el que él ha vivido y lo ha demostrado una y otra y otra vez”, expresó.
Las palabras de ambos muestran dos perspectivas de una relación que va más allá de las pistas: Pérez reconoce la orientación personal que recibió, mientras Slim Domit atribuye al piloto el mérito de su trayectoria y destaca la perseverancia con la que ha enfrentado los obstáculos.
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El apoyo de Slim a Checo Pérez continúa en su nueva etapa con Cadillac
El vínculo entre Sergio “Checo” Pérez y la familia Slim también se mantiene en su nueva etapa profesional. En su primera temporada con Cadillac, el piloto mexicano cuenta con el patrocinio de Claro, una de las principales marcas de América Móvil, empresa de telecomunicaciones de la familia Slim. La compañía figura como socio oficial de telecomunicaciones de la escudería estadounidense.
La relación tampoco se limita a la presencia de las marcas en la Fórmula 1. Pérez continúa vinculado con los proyectos de Escudería Telmex para impulsar el automovilismo y participa en pláticas para la Fundación Telmex y otros encuentros relacionados con las iniciativas de la familia Slim.
Además, los encuentros entre Pérez y Carlos Slim Domit han mantenido vigente una relación que comenzó cuando el piloto era niño. Así, mientras el mexicano abre una nueva etapa en la máxima categoría con Cadillac, el vínculo construido durante casi tres décadas continúa tanto en el terreno profesional como fuera de las pistas.