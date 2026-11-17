Los híbridos tienen una diferencia mayor entre sus modelos más y menos rendidores

La comparativa considera 25 vehículos híbridos de hasta 1.5 litros, año modelo 2025. En este grupo, el rendimiento promedio es de 16 kilómetros por litro, con un gasto anual estimado de 22,518 pesos.

Por otro lado, el híbrido más rendidor registra un costo anual de 9,648 pesos, el menos eficiente llega a 36,866 pesos.

La brecha es de 27,218 pesos en un año, si se mantuvieran las mismas condiciones durante cinco años, la diferencia acumulada alcanzaría 136,090 pesos.



En los vehículos de combustión interna de hasta 1.5 litros, la muestra contempla 124 unidades. El rendimiento promedio es de 13.1 kilómetros por litro y el gasto anual estimado alcanza 27,533 pesos.

El modelo menos rendidor registra 10.1 kilómetros por litro y un costo de 35,529 pesos.

Al comparar los promedios de ambos grupos, los híbridos registran un rendimiento de 16 kilómetros por litro, frente a los 13.1 de los vehículos convencionales.

En términos de gasto, la diferencia es de 5,015 pesos anuales a favor de los híbridos, de acuerdo con las estimaciones de la organización.

Esto significa que, en promedio, los vehículos híbridos de la muestra requieren menos dinero para combustible.

Sin embargo, la distancia entre sus modelos más y menos eficientes también evidencia que no todos ofrecen el mismo beneficio.