El actor Gérard Depardieu y el escritor Michel Houellebecq son objeto de una investigación judicial en París por presunta violación grupal y agresiones sexuales, a raíz de una denuncia presentada en mayo de 2025 por una actriz, informó este viernes una fuente cercana al caso a la agencia AFP.
El actor Gérard Depardieu y el escritor Michel Houellebecq enfrentan una denuncia por violación grupal en un rodaje
La investigación está a cargo de la policía judicial de París y se refiere a hechos que habrían ocurrido el 11 de diciembre de 2018, durante el rodaje de Thalasso, una película dirigida por Guillaume Nicloux en la que Depardieu y Houellebecq se interpretan a sí mismos en un centro de talasoterapia. El cineasta también fue señalado por presunta complicidad, de acuerdo con las fuentes citadas.
El caso fue revelado por el medio de investigación francés Mediapart, que publicó detalles de la denuncia, posteriormente confirmados a AFP por una fuente cercana a la investigación.
¿De qué acusan a Gérard Depardieu y Michel Houellebecq?
La denunciante, identificada con el nombre ficticio de Alexandra, es una actriz y bailarina de origen eslavo que tenía 32 años cuando presuntamente ocurrieron los hechos.
Según su testimonio, las agresiones sucedieron en el establecimiento Thalazur de Cabourg, en Normandía, durante la filmación de una escena de Thalasso.
La mujer acusa a Depardieu de haberla penetrado con los dedos por la fuerza y sin su consentimiento, mientras Houellebecq presuntamente le inmovilizaba el cuerpo.
De acuerdo con la versión publicada por Mediapart, la actriz aseguró que rechazó al intérprete en dos ocasiones, utilizando una pierna para apartarlo, pero que este habría insistido y repetido la agresión.
También señaló a Houellebecq por presuntamente haberle practicado sexo oral sin su consentimiento.
La abogada de la denunciante, Carine Durrieu Diebolt, fue contactada por AFP, pero no quiso hacer comentarios sobre el caso. Los abogados de Depardieu, Delphine Meillet y David-Olivier Kaminski, no respondieron a las solicitudes de la agencia. Houellebecq tampoco quiso pronunciarse a través de su editorial.
Gérard Depardieu, una de las figuras más señaladas del cine francés
Con más de 200 películas y producciones televisivas en su trayectoria, Gérard Depardieu es uno de los actores más reconocidos de Francia y una de las figuras de mayor perfil involucradas en las denuncias de violencia sexual que han sacudido a la industria cinematográfica del país.
Las acusaciones en su contra forman parte de un contexto de cuestionamientos sobre las conductas de figuras del entretenimiento francés, en medio de las repercusiones del movimiento #MeToo.
Por su parte, Michel Houellebecq alcanzó reconocimiento internacional a finales de la década de 1990 con la novela Las partículas elementales. Desde entonces se ha consolidado como uno de los escritores franceses más conocidos fuera de su país, aunque también ha protagonizado controversias por sus posturas y declaraciones públicas.
La investigación busca esclarecer los hechos denunciados, que se remontan a casi siete años antes de la presentación de la denuncia. Hasta ahora, las acusaciones forman parte de una investigación y no constituyen una declaración de culpabilidad contra los señalados.
Con información de AFP