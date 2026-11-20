¿De qué acusan a Gérard Depardieu y Michel Houellebecq?

La denunciante, identificada con el nombre ficticio de Alexandra, es una actriz y bailarina de origen eslavo que tenía 32 años cuando presuntamente ocurrieron los hechos.

Según su testimonio, las agresiones sucedieron en el establecimiento Thalazur de Cabourg, en Normandía, durante la filmación de una escena de Thalasso.

La mujer acusa a Depardieu de haberla penetrado con los dedos por la fuerza y sin su consentimiento, mientras Houellebecq presuntamente le inmovilizaba el cuerpo.

De acuerdo con la versión publicada por Mediapart, la actriz aseguró que rechazó al intérprete en dos ocasiones, utilizando una pierna para apartarlo, pero que este habría insistido y repetido la agresión.

También señaló a Houellebecq por presuntamente haberle practicado sexo oral sin su consentimiento.

La abogada de la denunciante, Carine Durrieu Diebolt, fue contactada por AFP, pero no quiso hacer comentarios sobre el caso. Los abogados de Depardieu, Delphine Meillet y David-Olivier Kaminski, no respondieron a las solicitudes de la agencia. Houellebecq tampoco quiso pronunciarse a través de su editorial.