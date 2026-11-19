Todo comenzó con un anuncio. Este 19 de noviembre se estrenaría GTA 6, un videojuego de la franquicia Grand Theft Auto, en la que los jugadores recorren ciudades ficticias y completan misiones, y que puso vueltos locos a los fanáticos, pero también a las marcas.
Hyundai, por ejemplo, no dudó en publicar en su cuenta de Instagram un SUV frente a un atardecer naranja. La marca acompañó la imagen con un solo emoji y dejó que los fanáticos reconocieran el guiño a Vice City, la ciudad ficticia inspirada en Miami donde transcurre parte del juego.
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BMW publicó dos días después un descapotable rojo de la Serie 3 con la sombra de una palmera sobre el cofre. La imagen recurría a la misma idea: situar un modelo real en una escena que parecía sacada del mundo del videojuego. El producto seguía siendo el protagonista de la publicación, pero la referencia les daba a los jugadores algo que reconocer y comentar.
Las marcas aprovechan la espera
Rockstar Games ya había dado una muestra del valor de esa expectativa en agosto. La compañía reservó para los suscriptores de Netflix seis horas de acceso anticipado a un avance antes de publicarlo en YouTube.
Gabriel Richaud, director general de IAB México, comparó el atractivo de esa primicia para Netflix con el de transmitir un evento deportivo, pues los aficionados tenían un motivo para conectarse al mismo tiempo.
Por separado, Vieri Figallo, CEO de la agencia que lleva su nombre, explicó por qué esa expectativa podía movilizar a tanta gente. “GTA tiene una comunidad que siente el lanzamiento como propio”, dijo a Expansión al analizar el acuerdo con Netflix.
Mercedes-Benz USA también había ensayado esa fórmula desde finales de agosto. La marca mostró un deportivo derrapando entre palmeras y escribió “Mission Passed. Respect +63”.
Las primeras dos palabras significan “Misión cumplida” y remiten al aviso que los jugadores ven después de completar una tarea en la saga. El 63 lleva el chiste de vuelta al auto porque alude a los modelos AMG 63 de la marca.
Las tres automotrices publicaron en sus propios canales y sus piezas no anunciaron un patrocinio con Rockstar, esto es, que la ventaja de marketing estuvo en aprovechar una atención que el lanzamiento ya había reunido y usarla para hablar de sus productos.
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¿Qué marcas sacaron publicidad basada en GTA 6?
Pastelerías La Esperanza convirtió la ida por el pan en una misión de GTA 6. La cadena ilustró a dos personajes junto a un auto frente a una de sus sucursales y puso el remate en el texto de Instagram. “La misión era pasar por un bolillo. Salimos de Esperanza con tres bolsas”. El chiste funciona incluso para quien nunca ha jugado GTA, porque parte de algo familiar para sus clientes: entrar por un solo pan y salir con más de lo previsto.
El estreno de GTA 6 también dio pie a guiños de librerías, ópticas y marcas de alimentos y bebidas. En México, El Sótano recreó la portada del videojuego con escritores en los recuadros y el Palacio de Bellas Artes al fondo, mientras que la óptica británica Specsavers anunció una alianza con “GTA” y reveló que su socio era una empresa de transporte cuyos choferes recibirían exámenes de la vista gratuitos.
Burger King Francia adoptó el logo de Burger Shot, la hamburguesería ficticia del juego, y les pidió a los jugadores que trataran bien a sus empleados virtuales. Popeyes convirtió Vice City en Spice City para lanzar un sándwich.
Heineken usó los colores del atardecer de la ciudad ficticia para recordarles a los jugadores que, fuera de la pantalla, si toman, no deben manejar. Y de vuelta a México, Pemex también ilustró una de sus gasolineras entre palmeras, bajo un cielo rosa y morado, para presentar la soberanía energética como una nueva misión. Pero la lista sigue con 7Eleven, KitKat, Ikea, Emirates, AirIndia, Firefox, Nescafé, Looneytuns, Amazon y las que se sumen.
Una marca puede publicar en el momento justo sin comprar pauta y dejar que sus seguidores le den recorrido a la pieza. Para que eso ocurra, Figallo advierte que la publicación tiene que darles algo que valga la pena mandar a alguien más.
“Un fan puede compartir un chiste porque le recuerda a la persona con la que juega, pero la marca gana algo cuando ese chiste también dice algo de ella”, comparte. El filtro está en lo que la marca ya hace y en la forma en que suele hablar con su público.
En esta caso, una automotriz tiene un punto de partida en un juego donde conducir forma parte de la experiencia. El vínculo da pie a que participe en una broma sobre algo que conoce y que sus clientes le reconocen. Si el equipo puede cambiar el logo por el de cualquier competidor y la publicación funciona igual, la idea depende demasiado de la fama del estreno.
No obstante, la prisa por estar en todo también puede hacer que una publicación se sienta oportunista. El terreno del ambush marketing aparece cuando una marca busca captar parte del valor reservado a los patrocinadores. “Una publicación puede parecer oportunista si la marca se suma al estreno con un chiste que podría firmar cualquiera”, dice Figallo.
La jugada se acerca al ambush marketing cuando la pieza da a entender que la marca patrocina el evento o colabora con sus organizadores. Pero una marca puede aprovechar la fecha y hacer un guiño al estreno desde su propia voz, de modo que sus seguidores tengan ganas de compartir la idea por lo que ella aportó a la conversación.