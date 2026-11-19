BMW publicó dos días después un descapotable rojo de la Serie 3 con la sombra de una palmera sobre el cofre. La imagen recurría a la misma idea: situar un modelo real en una escena que parecía sacada del mundo del videojuego. El producto seguía siendo el protagonista de la publicación, pero la referencia les daba a los jugadores algo que reconocer y comentar.

BMW se sumó al estreno de GTA 6 con una ilustración de un M3 rojo entre palmeras y luces de neón que evocan Vice City.

(Instagram)





Las marcas aprovechan la espera

Rockstar Games ya había dado una muestra del valor de esa expectativa en agosto. La compañía reservó para los suscriptores de Netflix seis horas de acceso anticipado a un avance antes de publicarlo en YouTube.

Gabriel Richaud, director general de IAB México, comparó el atractivo de esa primicia para Netflix con el de transmitir un evento deportivo, pues los aficionados tenían un motivo para conectarse al mismo tiempo.

Por separado, Vieri Figallo, CEO de la agencia que lleva su nombre, explicó por qué esa expectativa podía movilizar a tanta gente. “GTA tiene una comunidad que siente el lanzamiento como propio”, dijo a Expansión al analizar el acuerdo con Netflix.

Toyota y Volvo no se quedaron atrás. Las automotrices aprovecharon esa familiaridad desde sus propias cuentas, pero sus publicaciones podían evocar el juego con una imagen o una frase porque los fanáticos ya sabían de dónde venía la referencia.

Mercedes-Benz USA también había ensayado esa fórmula desde finales de agosto. La marca mostró un deportivo derrapando entre palmeras y escribió “Mission Passed. Respect +63”.

Las primeras dos palabras significan “Misión cumplida” y remiten al aviso que los jugadores ven después de completar una tarea en la saga. El 63 lleva el chiste de vuelta al auto porque alude a los modelos AMG 63 de la marca.

Las tres automotrices publicaron en sus propios canales y sus piezas no anunciaron un patrocinio con Rockstar, esto es, que la ventaja de marketing estuvo en aprovechar una atención que el lanzamiento ya había reunido y usarla para hablar de sus productos.