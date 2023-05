Celebra el Día de la Hamburguesa con estas ofertas irresistibles

Carl's Jr

En el caso de Carl's Jr la promoción solo será valida el domingo 28 de mayo en donde podrán adquirir la hamburguesa Famous Star por sólo un peso.

Para hacer valida la promoción se debe comprar cualquier combo, excepto infantiles, para los cuales no aplica la oferta. Solo está disponible en comedor, para llevar o drive thru y se limita a una hamburguesa por cliente. Las sucursales que se encuentran en los aeropuertos no participan.

McDonalds

En McDonalds también hay promoción para este día, se desea participar, debe cumplir con los siguientes pasos:

Descargue la aplicación del restaurante y crea una cuenta. Una vez registrado podrá adquirir el cupón, ya sea para la Semana de la Hamburguesa (23 al 27 de mayo con 30% descuento en McTríos) o Día de la Hamburguesa, válido en restaurantes o pidiendo desde la app y seleccionando PikUp.

Para conseguir la hamburguesa con queso gratis, deberá comprar alguno de los siguientes McTríos: Mediano Cuarto de Libra, Mediano Big Mac y Mediano McPollo con papas medianas y refresco de 21 oz

La dínamica no aplica para Veracruz, Boca del Río, Xalapa, Córdova, Orizaba, Puebla y Tlaxcala.