El gobierno ruso y la guerra híbrida: la respuesta de la Unión Europea

Actualmente, las sanciones alcanzan a 80 personas y 20 entidades rusas. Entre otras consecuencias, contemplan la congelación de activos, la prohibición de que ciudadanos y empresas europeas pongan recursos económicos a su disposición y, en el caso de las personas físicas, la restricción para entrar o transitar por territorio de la Unión Europea.

La adopción de estas medidas refleja un entorno de seguridad cada vez más intrincado, estrechamente relacionado con la guerra en Ucrania y con el respaldo político, económico y militar que los gobiernos europeos han brindado a ese país desde el inicio de la invasión rusa. En este contexto, la guerra híbrida lanzada por el gobierno Ruso tendría como propósito elevar los costos de ese apoyo y minar la voluntad de las sociedades europeas por continuar resistiendo la invasión de Ucrania. Esa podría ser justo la lógica estratégica del gobierno de Moscú: lo que comenzó como una serie de incidentes aislados se ha transformado en una campaña más amplia, constante y deliberada de guerra híbrida buscando afectar de manera constante a la población europea y debilitar el respaldo ciudadano a las políticas de sus gobiernos.

El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), con sede en Londres, ha registrado 144 incidentes desestabilizadores relacionados con drones en 13 países en menos de dos años. A ello se suman las reiteradas violaciones del espacio aéreo en la región del Báltico, así como ataques contra vías férreas, infraestructura crítica, redes eléctricas y fábricas de armamento. Uno de los casos más recientes ocurrió en septiembre de este año, cuando drones cargados con explosivos atacaron el aeropuerto de Leipzig, en Alemania.