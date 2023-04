“Desdoblamientos”, arte con restos de billetes en el Museo de Banxico

Para ello, los artistas recibieron tiras pequeñas de papel moneda de billetes de la familia G que resultaron del corte de los excedentes de hojas en las que éstos son impresos, a estos residuos se les llama refines. También recibieron maculatura que, de acuerdo con lo detallado por Banxico, son fragmentos de papel moneda que se obtienen de la trituración de piezas que incumplen con el control de calidad.

Además, se les proporcionó un pliego de papel algodón en forma de acordeón o biombo a ocho caras y que junto a demás materiales como pintura, telas, cuero, entre otros que utilizaron al momento de intervenir resultaron en 45 piezas con diversas imágenes referentes al país y que también dio origen al nombre de la exposición temporal “Desdoblamientos”, que se puede disfrutar en el Museo del Banco de México desde el 31 de marzo.

Durante el recorrido se podrán observar imágenes referentes desde los ejes temáticos orgánico, antropológico, y gráfico, por lo que los artistas plasmaron al presidente Benito Juárez, la pintora Frida Kahlo, el ajolote, el cacao, los guachimontones, lugar arqueológico ubicado en Jalisco, y que realizó la pintora Berta Kolteniuk, quien aseguró en conferencia de prensa que es muy interesante ver cómo cada artista se expresa con los mismos materiales de otra manera.

“Me dieron una bolsa con los refines enrollados y cuando los vi, ¡me encantó! Y no los desenrollé, sino que el rollo me dio la idea del volumen y comencé a levantarlo. Empecé a modelar para que se hiciera un montículo y me acordé de las pirámides redondas que están en Jalisco, que se llaman guachimontones. Es un sitio arqueológico que está parcialmente descubierto…, tienen muchas implicaciones, mucha historia y es parte de nuestro paisaje, de nuestra cultura”, explicó la artista originaria de la Ciudad de México.

Dentro de la exposición la cuestión de finanzas personales también está presente. Así lo detalló el artista visual Miguel Rodríguez Sepúlveda, creador de la pieza con la frase: “Aun teniendo 99 centavos, todavía no tienes un peso”.

Pieza de la artista Berta Kolteniuk. Pieza en la exposición "Desdoblamientos" Pieza que forma parte de la exposición temporal "Desdoblamientos". Pieza artística integrante de la exposición temporal en el Museo de Banxico. Pieza que hace referencia al cacao, elemento de la naturaleza tomado como moneda de cambio en la cultura prehispánica. Pieza del artista Miguel Rodríguez Sepúlveda. la artista Berta Kolteniuk junto a su obra creada con restos de billetes. Obra que forma parte de las 45 piezas de "Desdoblamientos", y que fueron realizadas con restos de papel moneda.

“Ha sido una experiencia que en un principio me costó trabajo empezar, pero finalmente al tener los materiales en las manos y con el punto de vista con el que abordó mis proyectos, no solamente terminé la pieza que se está presentando aquí, sino una serie de obras con las que estoy trabajando y que próximamente serán mostradas en una exhibición que revisa 20 años de mi trabajo”, expresó el artista originario de Tamaulipas.

La poetisa Sor Juana Inés de la Cruz, la Catedral Metropolitana en la CDMX, la mariposa monarca, los flamingos, el jaguar, el pintor Diego Rivera, códices, imágenes abstractas, figuras geométricas, tiras de papel que dan forma billetes de 500 pesos, hasta el cacao que se utilizó como moneda de cambio por las culturas prehispánicas, también forman parte de la exposición temporal.

Pieza artística integrante de la exposición temporal en el Museo de Banxico. (Foto: Dolores Luna)

También hay piezas que aluden a lo geométrico y a lo abstracto, como por ejemplo, el trazo de las ciudades, edificios, así como la economía e interacción cotidiana.