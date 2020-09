Aceleración digital, el catalizador de la reactivación económica

Subraya que previo a la pandemia, alrededor del cinco o 10% de colaboradores de una organización laboraban en casa; actualmente, a escala global, 50% del personal de las empresas están trabajando desde sus hogares “y las empresas se están dando cuenta de tener espacios inutilizados, ineficiencias y exceso de gastos”.

Reuniones virtuales y trabajo desde donde sea

Con la movilidad y el trabajo colaborativo se ha logrado establecer reuniones virtuales, menos costos por reducir la ocupación de espacios físicos y por pago de transporte, entre otros. “Lo importante es estar preparados para pasar del work from office y work from home, al work from anyway. Esto significa que cuando termine la pandemia, lo que debemos procurar es que nuestras organizaciones estén preparadas para trabajar, ser productivas y eficientes desde donde sea”, apunta.

Para Lenovo, asevera, la visión es SmartOffice y significa convertir los espacios destinados a reuniones en verdaderos espacios de colaboración que permitan a todos los colaboradores o usuarios tener una experiencia inmersiva. Para ello se requiere mejorar las reuniones presenciales a través de herramientas de colaboración y utilizar estas tecnologías para hacer capacitaciones remotas a nuestros empleados, donde existe la tecnología para poder hacerlo y reducir las barreras geográficas para las comunicaciones en las organizaciones.