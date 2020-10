Credijusto apoya a las pymes en la recuperación económica

“Nuestra flexibilidad es una ventaja competitiva. Sabemos que muchos negocios son informales y lo tomamos en cuenta para que los procesos sean más rápidos, comparados con un banco tradicional. La velocidad y enfoque que ofrecemos es porque cada vez conocemos más al segmento, nos ayuda a entender qué hacer para atenderlos mejor”, afirmó Ale Calatayud, Chief Growth Officer de Credijusto.

La directiva agregó que también guían a sus clientes en los trámites que requieren para poder firmar un crédito y brindan asesoría para liberar la garantía que, en otras condiciones, implicaría un obstáculo para obtener un producto financiero.

“La misión de una fintech, en general, debería ser irse a lugares donde las empresas no tienen oferta. Son segmentos complicados y no hay instrumentos, el reto es encontrar cómo innovar dadas las circunstancias. Hacer las cosas como tradicionalmente se hacían no tiene sentido, la disrupción es lo importante y en Credijusto estamos lográndolo”, explicó.

Y en este escenario disruptivo, la compañía estableció una alianza con Uber Eats para apoyar a las pymes de la industria restaurantera a recuperarse de los efectos de la emergencia sanitaria por el COVID-19 en México.

Ale Calatayud dijo que esta iniciativa surgió a partir de una encuesta que Uber realizó entre los empresarios en 2019, ya que la mayoría manifestó que el principal desafío para hacer crecer sus negocios era la falta de acceso a préstamos con instituciones financieras.

Así, Credijusto creó una solución con beneficios específicos para los restauranteros, los cuales podrán solicitar un financiamiento desde 10,000 hasta cuatro millones de pesos, con una tasa de interés preferencial, plazos de hasta 24 meses y sin cargos por prepago.

Todo el proceso para solicitarlo se hace vía digital y con una respuesta en un lapso de 24 horas, una gran oportunidad para los más de 25,000 restaurantes en las 70 ciudades mexicanas donde Uber Eats tiene presencia, actualmente.